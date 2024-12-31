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Mykhailo Krygin

Long Term Strategy 2

Mykhailo Krygin
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5 (10)
Hello and welcome!
My name is Mike, and I’m a professional developer and experienced Forex trader with over 19 years of real trading practice.
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  • 结余
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交易:
1 964
盈利交易:
909 (46.28%)
亏损交易:
1 055 (53.72%)
最好交易:
484.39 USD
最差交易:
-182.62 USD
毛利:
2 874.47 USD (533 654 pips)
毛利亏损:
-2 531.65 USD (1 530 884 pips)
最大连续赢利:
18 (89.25 USD)
最大连续盈利:
484.39 USD (1)
夏普比率:
0.02
交易活动:
48.79%
最大入金加载:
58.37%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.03
长期交易:
997 (50.76%)
短期交易:
967 (49.24%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
3.16 USD
平均损失:
-2.40 USD
最大连续失误:
23 (-59.33 USD)
最大连续亏损:
-182.62 USD (1)
每月增长:
-1.85%
年度预测:
-25.22%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
333.08 USD (28.07%)
相对跌幅:
结余:
34.61% (332.61 USD)
净值:
73.80% (741.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 110
USDJPY 110
USDCHF 110
CADCHF 109
AUDCHF 109
NZDJPY 109
EURCHF 108
AUDJPY 108
GBPCHF 107
NZDCHF 106
EURAUD 103
GBPCAD 102
USDCAD 101
NZDUSD 99
GBPJPY 77
AUDCAD 67
GBPNZD 58
EURGBP 53
CADJPY 52
AUDNZD 44
AUDUSD 34
EURJPY 15
CHFJPY 15
BITCOIN 11
EURNZD 10
XAUUSD 8
profit 5
XAGUSD 4
GBPUSD 4
ETHEREUM 3
GBPAUD 2
XAGEUR 1
EURCAD 1
BRN 1
GOLDInd 1
CORN 1
US400 1
SPN35 1
US30 1
HK50 1
RUS2000 1
USDTRY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -24
USDJPY 103
USDCHF -13
CADCHF -41
AUDCHF -25
NZDJPY 33
EURCHF 0
AUDJPY 55
GBPCHF 27
NZDCHF -37
EURAUD -74
GBPCAD 65
USDCAD 26
NZDUSD 17
GBPJPY 164
AUDCAD 2
GBPNZD 27
EURGBP -26
CADJPY 68
AUDNZD -16
AUDUSD 10
EURJPY 62
CHFJPY -8
BITCOIN -111
EURNZD -52
XAUUSD -41
profit 302
XAGUSD -43
GBPUSD -6
ETHEREUM -16
GBPAUD 0
XAGEUR -41
EURCAD -1
BRN -22
GOLDInd -14
CORN -3
US400 -1
SPN35 -1
US30 0
HK50 -1
RUS2000 -1
USDTRY -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -1.8K
USDJPY 15K
USDCHF -503
CADCHF -2.3K
AUDCHF -949
NZDJPY 4.7K
EURCHF 882
AUDJPY 8K
GBPCHF 1.2K
NZDCHF -2.3K
EURAUD -8.1K
GBPCAD 7.4K
USDCAD 3.7K
NZDUSD 2.2K
GBPJPY 20K
AUDCAD 1.3K
GBPNZD 3.3K
EURGBP -2.2K
CADJPY 11K
AUDNZD -2.3K
AUDUSD 1.2K
EURJPY 9.7K
CHFJPY -932
BITCOIN -1M
EURNZD -8.7K
XAUUSD -4K
profit 0
XAGUSD -619
GBPUSD -590
ETHEREUM -32K
GBPAUD 3
XAGEUR -706
EURCAD -99
BRN -220
GOLDInd -1.4K
CORN -279
US400 -109
SPN35 -871
US30 50
HK50 -927
RUS2000 -97
USDTRY -2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +484.39 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +89.25 USD
最大连续亏损: -59.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-Pro.ECN3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PUPrime-Live 5
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5.14 × 1583
Alpari-Pro.ECN2
7.35 × 642
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9.20 × 15
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I have over 18 years of Forex trading experience (since 2006). My trading system is the result of my many years of experience. Trading signals appear on average once a month for several currency pairs at the same time. I do not use any indicators or experts in my trading. And I am also a professional freelancer creating Indicators and EAs for Metatrader.


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2026.08.10 11:19
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2026.07.31 10:42
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2026.07.23 11:19
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2026.07.14 06:53
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2026.07.13 23:49
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2026.07.02 10:44
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2026.06.28 04:28
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2026.05.20 09:26
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2026.05.13 08:03
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2026.04.29 11:21
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2026.04.17 08:02
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2026.04.16 10:52
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2026.04.09 07:17
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2026.04.07 12:49
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2026.03.31 08:00
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2026.03.29 12:36
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2026.01.07 09:47
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2025.12.29 15:26
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2025.12.10 10:28
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Long Term Strategy 2
每月100 USD
47%
0
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USD
595
USD
88
93%
1 964
46%
49%
1.13
0.17
USD
74%
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