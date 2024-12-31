SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Long Term Strategy 2
Mykhailo Krygin

Long Term Strategy 2

Mykhailo Krygin
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 64%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 016
Profit Trade:
498 (49.01%)
Loss Trade:
518 (50.98%)
Best Trade:
484.39 USD
Worst Trade:
-182.62 USD
Profitto lordo:
2 014.44 USD (168 824 pips)
Perdita lorda:
-1 586.52 USD (601 525 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (89.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
484.39 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
64.26%
Massimo carico di deposito:
24.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
520 (51.18%)
Short Trade:
496 (48.82%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-65.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.62 USD (1)
Crescita mensile:
-16.46%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
333.08 USD (28.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.07% (333.08 USD)
Per equità:
73.80% (741.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 57
CADCHF 57
NZDJPY 57
EURUSD 56
USDCHF 56
EURCHF 56
GBPJPY 56
AUDJPY 56
AUDCHF 56
NZDCHF 56
GBPCHF 55
NZDUSD 54
EURAUD 53
EURGBP 52
GBPCAD 52
USDCAD 50
CADJPY 43
AUDUSD 27
AUDCAD 20
GBPNZD 13
EURNZD 10
profit 5
EURJPY 5
BITCOIN 4
CHFJPY 3
XAGUSD 2
AUDNZD 2
XAUUSD 1
XAGEUR 1
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 122
CADCHF -28
NZDJPY 45
EURUSD -9
USDCHF -17
EURCHF -18
GBPJPY 150
AUDJPY 68
AUDCHF -22
NZDCHF -35
GBPCHF -23
NZDUSD 21
EURAUD -46
EURGBP -25
GBPCAD 7
USDCAD 8
CADJPY 61
AUDUSD 13
AUDCAD -1
GBPNZD 8
EURNZD -52
profit 302
EURJPY 58
BITCOIN -52
CHFJPY 1
XAGUSD -66
AUDNZD -1
XAUUSD 1
XAGEUR -41
EURCAD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 16K
CADCHF -1.5K
NZDJPY 6.2K
EURUSD -613
USDCHF -1.2K
EURCHF -738
GBPJPY 18K
AUDJPY 9.6K
AUDCHF -918
NZDCHF -2.4K
GBPCHF -2.9K
NZDUSD 2.5K
EURAUD -4.4K
EURGBP -2.1K
GBPCAD -985
USDCAD 834
CADJPY 9.7K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 536
GBPNZD -413
EURNZD -8.7K
profit 0
EURJPY 8.9K
BITCOIN -478K
CHFJPY 302
XAGUSD -1.1K
AUDNZD -188
XAUUSD 80
XAGEUR -706
EURCAD -99
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +484.39 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +89.25 USD
Massima perdita consecutiva: -65.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
5.21 × 1553
Alpari-Pro.ECN2
5.83 × 109
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I have over 18 years of Forex trading experience (since 2006). My trading system is the result of my many years of experience. Trading signals appear on average once a month for several currency pairs at the same time. I do not use any indicators or experts in my trading. And I am also a professional freelancer creating Indicators and EAs for Metatrader.


Non ci sono recensioni
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.10.20 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.19 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.24 21:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.14 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 10:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 07:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Long Term Strategy 2
100USD al mese
64%
0
0
USD
678
USD
52
92%
1 016
49%
64%
1.26
0.42
USD
74%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.