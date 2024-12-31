- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 016
Profit Trade:
498 (49.01%)
Loss Trade:
518 (50.98%)
Best Trade:
484.39 USD
Worst Trade:
-182.62 USD
Profitto lordo:
2 014.44 USD (168 824 pips)
Perdita lorda:
-1 586.52 USD (601 525 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (89.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
484.39 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
64.26%
Massimo carico di deposito:
24.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
520 (51.18%)
Short Trade:
496 (48.82%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
-3.06 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-65.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.62 USD (1)
Crescita mensile:
-16.46%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
333.08 USD (28.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.07% (333.08 USD)
Per equità:
73.80% (741.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|57
|CADCHF
|57
|NZDJPY
|57
|EURUSD
|56
|USDCHF
|56
|EURCHF
|56
|GBPJPY
|56
|AUDJPY
|56
|AUDCHF
|56
|NZDCHF
|56
|GBPCHF
|55
|NZDUSD
|54
|EURAUD
|53
|EURGBP
|52
|GBPCAD
|52
|USDCAD
|50
|CADJPY
|43
|AUDUSD
|27
|AUDCAD
|20
|GBPNZD
|13
|EURNZD
|10
|profit
|5
|EURJPY
|5
|BITCOIN
|4
|CHFJPY
|3
|XAGUSD
|2
|AUDNZD
|2
|XAUUSD
|1
|XAGEUR
|1
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|122
|CADCHF
|-28
|NZDJPY
|45
|EURUSD
|-9
|USDCHF
|-17
|EURCHF
|-18
|GBPJPY
|150
|AUDJPY
|68
|AUDCHF
|-22
|NZDCHF
|-35
|GBPCHF
|-23
|NZDUSD
|21
|EURAUD
|-46
|EURGBP
|-25
|GBPCAD
|7
|USDCAD
|8
|CADJPY
|61
|AUDUSD
|13
|AUDCAD
|-1
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|-52
|profit
|302
|EURJPY
|58
|BITCOIN
|-52
|CHFJPY
|1
|XAGUSD
|-66
|AUDNZD
|-1
|XAUUSD
|1
|XAGEUR
|-41
|EURCAD
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|16K
|CADCHF
|-1.5K
|NZDJPY
|6.2K
|EURUSD
|-613
|USDCHF
|-1.2K
|EURCHF
|-738
|GBPJPY
|18K
|AUDJPY
|9.6K
|AUDCHF
|-918
|NZDCHF
|-2.4K
|GBPCHF
|-2.9K
|NZDUSD
|2.5K
|EURAUD
|-4.4K
|EURGBP
|-2.1K
|GBPCAD
|-985
|USDCAD
|834
|CADJPY
|9.7K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|536
|GBPNZD
|-413
|EURNZD
|-8.7K
|profit
|0
|EURJPY
|8.9K
|BITCOIN
|-478K
|CHFJPY
|302
|XAGUSD
|-1.1K
|AUDNZD
|-188
|XAUUSD
|80
|XAGEUR
|-706
|EURCAD
|-99
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +484.39 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +89.25 USD
Massima perdita consecutiva: -65.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live 5
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.21 × 1553
|
Alpari-Pro.ECN2
|5.83 × 109
I have over 18 years of Forex trading experience (since 2006). My trading system is the result of my many years of experience. Trading signals appear on average once a month for several currency pairs at the same time. I do not use any indicators or experts in my trading. And I am also a professional freelancer creating Indicators and EAs for Metatrader.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
64%
0
0
USD
USD
678
USD
USD
52
92%
1 016
49%
64%
1.26
0.42
USD
USD
74%
1:500