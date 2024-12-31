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Всего трейдов:
1 964
Прибыльных трейдов:
909 (46.28%)
Убыточных трейдов:
1 055 (53.72%)
Лучший трейд:
484.39 USD
Худший трейд:
-182.62 USD
Общая прибыль:
2 874.47 USD (533 654 pips)
Общий убыток:
-2 531.65 USD (1 530 884 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (89.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
484.39 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
48.79%
Макс. загрузка депозита:
58.37%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
997 (50.76%)
Коротких трейдов:
967 (49.24%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
3.16 USD
Средний убыток:
-2.40 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-59.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.62 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.85%
Годовой прогноз:
-25.22%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
333.08 USD (28.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.61% (332.61 USD)
По эквити:
73.80% (741.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|110
|USDJPY
|110
|USDCHF
|110
|CADCHF
|109
|AUDCHF
|109
|NZDJPY
|109
|EURCHF
|108
|AUDJPY
|108
|GBPCHF
|107
|NZDCHF
|106
|EURAUD
|103
|GBPCAD
|102
|USDCAD
|101
|NZDUSD
|99
|GBPJPY
|77
|AUDCAD
|67
|GBPNZD
|58
|EURGBP
|53
|CADJPY
|52
|AUDNZD
|44
|AUDUSD
|34
|EURJPY
|15
|CHFJPY
|15
|BITCOIN
|11
|EURNZD
|10
|XAUUSD
|8
|profit
|5
|XAGUSD
|4
|GBPUSD
|4
|ETHEREUM
|3
|GBPAUD
|2
|XAGEUR
|1
|EURCAD
|1
|BRN
|1
|GOLDInd
|1
|CORN
|1
|US400
|1
|SPN35
|1
|US30
|1
|HK50
|1
|RUS2000
|1
|USDTRY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|103
|USDCHF
|-13
|CADCHF
|-41
|AUDCHF
|-25
|NZDJPY
|33
|EURCHF
|0
|AUDJPY
|55
|GBPCHF
|27
|NZDCHF
|-37
|EURAUD
|-74
|GBPCAD
|65
|USDCAD
|26
|NZDUSD
|17
|GBPJPY
|164
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|27
|EURGBP
|-26
|CADJPY
|68
|AUDNZD
|-16
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|62
|CHFJPY
|-8
|BITCOIN
|-111
|EURNZD
|-52
|XAUUSD
|-41
|profit
|302
|XAGUSD
|-43
|GBPUSD
|-6
|ETHEREUM
|-16
|GBPAUD
|0
|XAGEUR
|-41
|EURCAD
|-1
|BRN
|-22
|GOLDInd
|-14
|CORN
|-3
|US400
|-1
|SPN35
|-1
|US30
|0
|HK50
|-1
|RUS2000
|-1
|USDTRY
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-1.8K
|USDJPY
|15K
|USDCHF
|-503
|CADCHF
|-2.3K
|AUDCHF
|-949
|NZDJPY
|4.7K
|EURCHF
|882
|AUDJPY
|8K
|GBPCHF
|1.2K
|NZDCHF
|-2.3K
|EURAUD
|-8.1K
|GBPCAD
|7.4K
|USDCAD
|3.7K
|NZDUSD
|2.2K
|GBPJPY
|20K
|AUDCAD
|1.3K
|GBPNZD
|3.3K
|EURGBP
|-2.2K
|CADJPY
|11K
|AUDNZD
|-2.3K
|AUDUSD
|1.2K
|EURJPY
|9.7K
|CHFJPY
|-932
|BITCOIN
|-1M
|EURNZD
|-8.7K
|XAUUSD
|-4K
|profit
|0
|XAGUSD
|-619
|GBPUSD
|-590
|ETHEREUM
|-32K
|GBPAUD
|3
|XAGEUR
|-706
|EURCAD
|-99
|BRN
|-220
|GOLDInd
|-1.4K
|CORN
|-279
|US400
|-109
|SPN35
|-871
|US30
|50
|HK50
|-927
|RUS2000
|-97
|USDTRY
|-2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Лучший трейд: +484.39 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +89.25 USD
Макс. убыток в серии: -59.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live 5
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.14 × 1583
|
Alpari-Pro.ECN2
|7.35 × 642
|
Alpari-Standard1
|9.20 × 15
У меня более 19 лет опыта торговли на рынке Форекс (с 2006 года). Моя торговая система – результат моего многолетнего опыта. Торговые сигналы появляются в среднем раз в месяц по нескольким валютным парам одновременно. Я не использую никаких индикаторов или экспертов в своей торговле. Я также являюсь профессиональным фрилансером, создающим индикаторы и советники для Metatrader.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
595
USD
USD
88
93%
1 964
46%
49%
1.13
0.17
USD
USD
74%
1:500