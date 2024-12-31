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Mykhailo Krygin

Long Term Strategy 2

Mykhailo Krygin
Mykhailo Krygin

Mykhailo Krygin

5 (10)
Приветствую вас!
Меня зовут Михаил, я профессиональный разработчик и опытный трейдер Forex с реальным практическим опытом более 19 лет.
16 продуктов 1 сигнал 1 тема 3 комментария
0 отзывов
Надежность
88 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 47%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 964
Прибыльных трейдов:
909 (46.28%)
Убыточных трейдов:
1 055 (53.72%)
Лучший трейд:
484.39 USD
Худший трейд:
-182.62 USD
Общая прибыль:
2 874.47 USD (533 654 pips)
Общий убыток:
-2 531.65 USD (1 530 884 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (89.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
484.39 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
48.79%
Макс. загрузка депозита:
58.37%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
997 (50.76%)
Коротких трейдов:
967 (49.24%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
3.16 USD
Средний убыток:
-2.40 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-59.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.62 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.85%
Годовой прогноз:
-25.22%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
333.08 USD (28.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.61% (332.61 USD)
По эквити:
73.80% (741.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 110
USDJPY 110
USDCHF 110
CADCHF 109
AUDCHF 109
NZDJPY 109
EURCHF 108
AUDJPY 108
GBPCHF 107
NZDCHF 106
EURAUD 103
GBPCAD 102
USDCAD 101
NZDUSD 99
GBPJPY 77
AUDCAD 67
GBPNZD 58
EURGBP 53
CADJPY 52
AUDNZD 44
AUDUSD 34
EURJPY 15
CHFJPY 15
BITCOIN 11
EURNZD 10
XAUUSD 8
profit 5
XAGUSD 4
GBPUSD 4
ETHEREUM 3
GBPAUD 2
XAGEUR 1
EURCAD 1
BRN 1
GOLDInd 1
CORN 1
US400 1
SPN35 1
US30 1
HK50 1
RUS2000 1
USDTRY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -24
USDJPY 103
USDCHF -13
CADCHF -41
AUDCHF -25
NZDJPY 33
EURCHF 0
AUDJPY 55
GBPCHF 27
NZDCHF -37
EURAUD -74
GBPCAD 65
USDCAD 26
NZDUSD 17
GBPJPY 164
AUDCAD 2
GBPNZD 27
EURGBP -26
CADJPY 68
AUDNZD -16
AUDUSD 10
EURJPY 62
CHFJPY -8
BITCOIN -111
EURNZD -52
XAUUSD -41
profit 302
XAGUSD -43
GBPUSD -6
ETHEREUM -16
GBPAUD 0
XAGEUR -41
EURCAD -1
BRN -22
GOLDInd -14
CORN -3
US400 -1
SPN35 -1
US30 0
HK50 -1
RUS2000 -1
USDTRY -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -1.8K
USDJPY 15K
USDCHF -503
CADCHF -2.3K
AUDCHF -949
NZDJPY 4.7K
EURCHF 882
AUDJPY 8K
GBPCHF 1.2K
NZDCHF -2.3K
EURAUD -8.1K
GBPCAD 7.4K
USDCAD 3.7K
NZDUSD 2.2K
GBPJPY 20K
AUDCAD 1.3K
GBPNZD 3.3K
EURGBP -2.2K
CADJPY 11K
AUDNZD -2.3K
AUDUSD 1.2K
EURJPY 9.7K
CHFJPY -932
BITCOIN -1M
EURNZD -8.7K
XAUUSD -4K
profit 0
XAGUSD -619
GBPUSD -590
ETHEREUM -32K
GBPAUD 3
XAGEUR -706
EURCAD -99
BRN -220
GOLDInd -1.4K
CORN -279
US400 -109
SPN35 -871
US30 50
HK50 -927
RUS2000 -97
USDTRY -2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +484.39 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +89.25 USD
Макс. убыток в серии: -59.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
5.14 × 1583
Alpari-Pro.ECN2
7.35 × 642
Alpari-Standard1
9.20 × 15
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У меня более 19 лет опыта торговли на рынке Форекс (с 2006 года). Моя торговая система – результат моего многолетнего опыта. Торговые сигналы появляются в среднем раз в месяц по нескольким валютным парам одновременно. Я не использую никаких индикаторов или экспертов в своей торговле. Я также являюсь профессиональным фрилансером, создающим индикаторы и советники для Metatrader.
Нет отзывов
2026.08.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 23:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.02 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.28 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.20 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 08:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.05 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.29 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.16 10:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.09 07:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.07 12:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 12:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.07 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Long Term Strategy 2
100 USD в месяц
47%
0
0
USD
595
USD
88
93%
1 964
46%
49%
1.13
0.17
USD
74%
1:500
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