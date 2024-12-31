Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

У меня более 19 лет опыта торговли на рынке Форекс (с 2006 года). Моя торговая система – результат моего многолетнего опыта. Торговые сигналы появляются в среднем раз в месяц по нескольким валютным парам одновременно. Я не использую никаких индикаторов или экспертов в своей торговле. Я также являюсь профессиональным фрилансером, создающим индикаторы и советники для Metatrader.