Andrii Soma

Soma

Andrii Soma
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 74%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 331
Kârla kapanan işlemler:
1 739 (52.20%)
Zararla kapanan işlemler:
1 592 (47.79%)
En iyi işlem:
262.11 USD
En kötü işlem:
-250.31 USD
Brüt kâr:
37 126.24 USD (27 853 231 pips)
Brüt zarar:
-32 481.65 USD (31 196 916 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (716.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 050.57 USD (18)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
54.66%
Maks. mevduat yükü:
8.45%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
1 913 (57.43%)
Satış işlemleri:
1 418 (42.57%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
21.35 USD
Ortalama zarar:
-20.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-776.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-776.38 USD (25)
Aylık büyüme:
8.32%
Yıllık tahmin:
101.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.28 USD
Maksimum:
1 407.83 USD (18.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.31% (1 401.65 USD)
Varlığa göre:
5.70% (492.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 849
BTCUSD 827
USTEC 806
US30 441
US500 301
CHINA50 27
JP225 20
XTIUSD 19
DE40 15
STOXX50 10
F40 8
AUS200 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.9K
BTCUSD -663
USTEC 279
US30 -846
US500 269
CHINA50 -249
JP225 41
XTIUSD -398
DE40 139
STOXX50 21
F40 157
AUS200 -36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 316K
BTCUSD -3.2M
USTEC 86K
US30 -419K
US500 21K
CHINA50 -187K
JP225 22K
XTIUSD -272
DE40 -2.7K
STOXX50 2.3K
F40 19K
AUS200 -9.2K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +262.11 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +716.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -776.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 13
BDSwissGlobal-Server01
0.00 × 59
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.48 × 135
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICMarketsEU-MT5
1.79 × 880
DooTechnology-Live
2.47 × 106
ICMarketsEU-MT5-5
2.50 × 2
Exness-MT5Real2
2.83 × 174
ICMarketsSC-MT5-2
2.91 × 3256
OANDA-Live-1
3.00 × 14
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.01 × 218
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
ICMarketsSC-MT5
3.28 × 17813
Exness-MT5Real12
3.60 × 186
Exness-MT5Real11
3.61 × 310
75 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 11:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 21:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 16:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.13 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.13 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.12 02:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.05 23:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Soma
Ayda 30 USD
74%
0
0
USD
10K
USD
47
99%
3 331
52%
55%
1.14
1.39
USD
13%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.