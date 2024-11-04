Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapGlobal-Live 0.00 × 2 OneRoyal-Server 0.00 × 2 ScopeMarkets-Live 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 13 BDSwissGlobal-Server01 0.00 × 59 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 FPMarketsSC-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 5 PUPrime-Live 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.48 × 135 Exness-MT5Real15 0.89 × 9 EquitiBrokerageSC-Live 1.57 × 54 ICMarketsEU-MT5 1.79 × 880 DooTechnology-Live 2.47 × 106 ICMarketsEU-MT5-5 2.50 × 2 Exness-MT5Real2 2.83 × 174 ICMarketsSC-MT5-2 2.91 × 3256 OANDA-Live-1 3.00 × 14 FPMarkets-Live 3.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 3.01 × 218 Exness-MT5Real7 3.04 × 50 ICMarketsSC-MT5 3.28 × 17813 Exness-MT5Real12 3.60 × 186 Exness-MT5Real11 3.61 × 310 75 daha fazla...