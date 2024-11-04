- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 331
Kârla kapanan işlemler:
1 739 (52.20%)
Zararla kapanan işlemler:
1 592 (47.79%)
En iyi işlem:
262.11 USD
En kötü işlem:
-250.31 USD
Brüt kâr:
37 126.24 USD (27 853 231 pips)
Brüt zarar:
-32 481.65 USD (31 196 916 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (716.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 050.57 USD (18)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
54.66%
Maks. mevduat yükü:
8.45%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
115
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
1 913 (57.43%)
Satış işlemleri:
1 418 (42.57%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
21.35 USD
Ortalama zarar:
-20.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-776.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-776.38 USD (25)
Aylık büyüme:
8.32%
Yıllık tahmin:
101.95%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
131.28 USD
Maksimum:
1 407.83 USD (18.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.31% (1 401.65 USD)
Varlığa göre:
5.70% (492.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|849
|BTCUSD
|827
|USTEC
|806
|US30
|441
|US500
|301
|CHINA50
|27
|JP225
|20
|XTIUSD
|19
|DE40
|15
|STOXX50
|10
|F40
|8
|AUS200
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.9K
|BTCUSD
|-663
|USTEC
|279
|US30
|-846
|US500
|269
|CHINA50
|-249
|JP225
|41
|XTIUSD
|-398
|DE40
|139
|STOXX50
|21
|F40
|157
|AUS200
|-36
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|316K
|BTCUSD
|-3.2M
|USTEC
|86K
|US30
|-419K
|US500
|21K
|CHINA50
|-187K
|JP225
|22K
|XTIUSD
|-272
|DE40
|-2.7K
|STOXX50
|2.3K
|F40
|19K
|AUS200
|-9.2K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +262.11 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +716.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -776.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 13
|
BDSwissGlobal-Server01
|0.00 × 59
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.48 × 135
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICMarketsEU-MT5
|1.79 × 880
|
DooTechnology-Live
|2.47 × 106
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real2
|2.83 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.91 × 3256
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.01 × 218
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
ICMarketsSC-MT5
|3.28 × 17813
|
Exness-MT5Real12
|3.60 × 186
|
Exness-MT5Real11
|3.61 × 310
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
74%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
47
99%
3 331
52%
55%
1.14
1.39
USD
USD
13%
1:500