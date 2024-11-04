SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Soma
Andrii Soma

Soma

Andrii Soma
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 78%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 317
Bénéfice trades:
1 738 (52.39%)
Perte trades:
1 579 (47.60%)
Meilleure transaction:
262.11 USD
Pire transaction:
-250.31 USD
Bénéfice brut:
37 098.74 USD (27 853 176 pips)
Perte brute:
-32 235.95 USD (30 650 494 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (716.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 050.57 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
54.66%
Charge de dépôt maximale:
8.45%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
112
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.45
Longs trades:
1 903 (57.37%)
Courts trades:
1 414 (42.63%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
1.47 USD
Bénéfice moyen:
21.35 USD
Perte moyenne:
-20.42 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-776.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-776.38 USD (25)
Croissance mensuelle:
6.65%
Prévision annuelle:
80.11%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
131.28 USD
Maximal:
1 407.83 USD (18.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.31% (1 401.65 USD)
Par fonds propres:
5.70% (492.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 849
BTCUSD 818
USTEC 806
US30 441
US500 301
CHINA50 27
JP225 19
DE40 15
XTIUSD 15
STOXX50 10
F40 8
AUS200 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.9K
BTCUSD -528
USTEC 279
US30 -846
US500 269
CHINA50 -249
JP225 43
DE40 139
XTIUSD -317
STOXX50 21
F40 157
AUS200 -36
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 316K
BTCUSD -2.6M
USTEC 86K
US30 -419K
US500 21K
CHINA50 -187K
JP225 24K
DE40 -2.7K
XTIUSD -205
STOXX50 2.3K
F40 19K
AUS200 -9.2K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +262.11 USD
Pire transaction: -250 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +716.22 USD
Perte consécutive maximale: -776.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 13
BDSwissGlobal-Server01
0.00 × 59
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.48 × 135
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICMarketsEU-MT5
1.79 × 880
DooTechnology-Live
2.47 × 106
ICMarketsEU-MT5-5
2.50 × 2
Exness-MT5Real2
2.83 × 174
ICMarketsSC-MT5-2
2.91 × 3256
OANDA-Live-1
3.00 × 14
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.01 × 218
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
ICMarketsSC-MT5
3.28 × 17813
Exness-MT5Real12
3.60 × 186
Exness-MT5Real11
3.61 × 310
75 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 11:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 13:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 21:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 16:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.13 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.13 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.12 02:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.11 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.05 23:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Soma
30 USD par mois
78%
0
0
USD
11K
USD
47
99%
3 317
52%
55%
1.15
1.47
USD
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.