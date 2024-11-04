- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 601
盈利交易:
3 389 (51.34%)
亏损交易:
3 212 (48.66%)
最好交易:
2 366.90 USD
最差交易:
-796.88 USD
毛利:
135 212.93 USD (46 144 341 pips)
毛利亏损:
-107 617.00 USD (49 019 306 pips)
最大连续赢利:
33 (2 075.11 USD)
最大连续盈利:
4 480.01 USD (17)
夏普比率:
0.06
交易活动:
53.37%
最大入金加载:
12.23%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.32
长期交易:
3 571 (54.10%)
短期交易:
3 030 (45.90%)
利润因子:
1.26
预期回报:
4.18 USD
平均利润:
39.90 USD
平均损失:
-33.50 USD
最大连续失误:
25 (-776.38 USD)
最大连续亏损:
-2 036.08 USD (9)
每月增长:
5.03%
年度预测:
61.05%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
131.28 USD
最大值:
6 393.00 USD (19.40%)
相对跌幅:
结余:
28.60% (4 341.62 USD)
净值:
6.50% (1 841.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|2109
|XAUUSD
|1792
|BTCUSD
|1119
|US30
|608
|US500
|455
|DE40
|322
|XTIUSD
|59
|CHINA50
|46
|JP225
|43
|STOXX50
|18
|AUS200
|16
|F40
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|-810
|XAUUSD
|36K
|BTCUSD
|114
|US30
|-3.3K
|US500
|-1.8K
|DE40
|-2K
|XTIUSD
|-46
|CHINA50
|-253
|JP225
|56
|STOXX50
|-128
|AUS200
|-526
|F40
|74
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|-286K
|XAUUSD
|859K
|BTCUSD
|-2.1M
|US30
|-972K
|US500
|-15K
|DE40
|-176K
|XTIUSD
|523
|CHINA50
|-177K
|JP225
|46K
|STOXX50
|-1.9K
|AUS200
|-41K
|F40
|13K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 366.90 USD
最差交易: -797 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +2 075.11 USD
最大连续亏损: -776.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 7
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 13
|
BDSwissGlobal-Server01
|0.00 × 59
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.48 × 135
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICMarketsEU-MT5
|1.79 × 880
|
DooTechnology-Live
|2.47 × 106
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real2
|2.83 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 3461
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.01 × 218
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
ICMarketsSC-MT5
|3.28 × 17813
- April 30th, 2026: switched to a single chart EA written by myself, PureGold EA.
- July 30th, 2026: removed ORB EA, lost $8,000 since inception. Indicement is still running (in BE now).
- Aug 10th, 2026: added SomaOil v2.1 conservative.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
578%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
92
99%
6 601
51%
53%
1.25
4.18
USD
USD
29%
1:500