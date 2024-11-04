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信号 / MetaTrader 5 / Soma PureGold Indexes and Oil
Andrii Soma

Soma PureGold Indexes and Oil

Andrii Soma
Andrii Soma

Andrii Soma

5 (14)
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5 产品 11 信号 1 主题 2 评论
0条评论
可靠性
92
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 578%
ICMarketsSC-MT5
1:500
如何订阅？
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 601
盈利交易:
3 389 (51.34%)
亏损交易:
3 212 (48.66%)
最好交易:
2 366.90 USD
最差交易:
-796.88 USD
毛利:
135 212.93 USD (46 144 341 pips)
毛利亏损:
-107 617.00 USD (49 019 306 pips)
最大连续赢利:
33 (2 075.11 USD)
最大连续盈利:
4 480.01 USD (17)
夏普比率:
0.06
交易活动:
53.37%
最大入金加载:
12.23%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.32
长期交易:
3 571 (54.10%)
短期交易:
3 030 (45.90%)
利润因子:
1.26
预期回报:
4.18 USD
平均利润:
39.90 USD
平均损失:
-33.50 USD
最大连续失误:
25 (-776.38 USD)
最大连续亏损:
-2 036.08 USD (9)
每月增长:
5.03%
年度预测:
61.05%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
131.28 USD
最大值:
6 393.00 USD (19.40%)
相对跌幅:
结余:
28.60% (4 341.62 USD)
净值:
6.50% (1 841.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC 2109
XAUUSD 1792
BTCUSD 1119
US30 608
US500 455
DE40 322
XTIUSD 59
CHINA50 46
JP225 43
STOXX50 18
AUS200 16
F40 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC -810
XAUUSD 36K
BTCUSD 114
US30 -3.3K
US500 -1.8K
DE40 -2K
XTIUSD -46
CHINA50 -253
JP225 56
STOXX50 -128
AUS200 -526
F40 74
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC -286K
XAUUSD 859K
BTCUSD -2.1M
US30 -972K
US500 -15K
DE40 -176K
XTIUSD 523
CHINA50 -177K
JP225 46K
STOXX50 -1.9K
AUS200 -41K
F40 13K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 366.90 USD
最差交易: -797 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +2 075.11 USD
最大连续亏损: -776.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 7
TDMarkets-Primary
0.00 × 13
BDSwissGlobal-Server01
0.00 × 59
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.48 × 135
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICMarketsEU-MT5
1.79 × 880
DooTechnology-Live
2.47 × 106
ICMarketsEU-MT5-5
2.50 × 2
Exness-MT5Real2
2.83 × 174
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 3461
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OANDA-Live-1
3.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
3.01 × 218
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
ICMarketsSC-MT5
3.28 × 17813
78 更多...
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  1. April 30th, 2026: switched to a single chart EA written by myself, PureGold EA.
  2. July 30th, 2026: removed ORB EA, lost $8,000 since inception. Indicement is still running (in BE now).
  3. Aug 10th, 2026: added SomaOil v2.1 conservative.

https://ea.somatrade.org/

没有评论
2026.06.26 13:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.24 15:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.23 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.02 00:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.01 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.30 14:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.29 16:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.28 14:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.28 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 18:42 2025.12.19 18:42:22  

Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.

2025.07.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Soma PureGold Indexes and Oil
每月30 USD
578%
0
0
USD
20K
USD
92
99%
6 601
51%
53%
1.25
4.18
USD
29%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载