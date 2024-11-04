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Сигналы / MetaTrader 5 / Soma PureGold Indexes and Oil
Andrii Soma

Soma PureGold Indexes and Oil

Andrii Soma
Andrii Soma

Andrii Soma

5 (12)
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5 продуктов 11 сигналов 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
92 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 577%
ICMarketsSC-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 580
Прибыльных трейдов:
3 379 (51.35%)
Убыточных трейдов:
3 201 (48.65%)
Лучший трейд:
2 366.90 USD
Худший трейд:
-796.88 USD
Общая прибыль:
134 627.39 USD (46 134 630 pips)
Общий убыток:
-107 086.88 USD (48 890 368 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (2 075.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 480.01 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
53.37%
Макс. загрузка депозита:
12.23%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.31
Длинных трейдов:
3 554 (54.01%)
Коротких трейдов:
3 026 (45.99%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
4.19 USD
Средняя прибыль:
39.84 USD
Средний убыток:
-33.45 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-776.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 036.08 USD (9)
Прирост в месяц:
3.34%
Годовой прогноз:
40.57%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.28 USD
Максимальная:
6 393.00 USD (19.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.60% (4 341.62 USD)
По эквити:
6.50% (1 841.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 2096
XAUUSD 1791
BTCUSD 1119
US30 608
US500 455
DE40 322
XTIUSD 52
CHINA50 46
JP225 43
STOXX50 18
AUS200 16
F40 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC -358
XAUUSD 36K
BTCUSD 114
US30 -3.3K
US500 -1.8K
DE40 -2K
XTIUSD -552
CHINA50 -253
JP225 56
STOXX50 -128
AUS200 -526
F40 74
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC -166K
XAUUSD 859K
BTCUSD -2.1M
US30 -972K
US500 -15K
DE40 -176K
XTIUSD -413
CHINA50 -177K
JP225 46K
STOXX50 -1.9K
AUS200 -41K
F40 13K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 366.90 USD
Худший трейд: -797 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +2 075.11 USD
Макс. убыток в серии: -776.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 7
Axiory-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 13
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
BDSwissGlobal-Server01
0.00 × 59
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.48 × 135
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICMarketsEU-MT5
1.79 × 880
DooTechnology-Live
2.47 × 106
ICMarketsEU-MT5-5
2.50 × 2
Exness-MT5Real2
2.83 × 174
ICMarketsSC-MT5-3
2.95 × 535
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 3461
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OANDA-Live-1
3.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
3.01 × 218
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
еще 78...
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  1. April 30th, 2026: switched to a single chart EA written by myself, PureGold EA.
  2. July 30th, 2026: removed ORB EA, lost $8,000 since inception. Indicement is still running (in BE now).
  3. Aug 10th, 2026: added SomaOil v2.1 conservative.

https://ea.somatrade.org/

Нет отзывов
2026.06.26 13:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.24 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.24 15:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.23 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.02 00:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.01 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.30 14:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.29 16:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.28 14:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.28 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 18:42 2025.12.19 18:42:22  

Closed all the trades. Will enable back on Jan 5th.

2025.07.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 14:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Soma PureGold Indexes and Oil
30 USD в месяц
577%
0
0
USD
20K
USD
92
99%
6 580
51%
53%
1.25
4.19
USD
29%
1:500
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