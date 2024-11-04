- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
6 580
Прибыльных трейдов:
3 379 (51.35%)
Убыточных трейдов:
3 201 (48.65%)
Лучший трейд:
2 366.90 USD
Худший трейд:
-796.88 USD
Общая прибыль:
134 627.39 USD (46 134 630 pips)
Общий убыток:
-107 086.88 USD (48 890 368 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (2 075.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 480.01 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
53.37%
Макс. загрузка депозита:
12.23%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.31
Длинных трейдов:
3 554 (54.01%)
Коротких трейдов:
3 026 (45.99%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
4.19 USD
Средняя прибыль:
39.84 USD
Средний убыток:
-33.45 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-776.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 036.08 USD (9)
Прирост в месяц:
3.34%
Годовой прогноз:
40.57%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.28 USD
Максимальная:
6 393.00 USD (19.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.60% (4 341.62 USD)
По эквити:
6.50% (1 841.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|2096
|XAUUSD
|1791
|BTCUSD
|1119
|US30
|608
|US500
|455
|DE40
|322
|XTIUSD
|52
|CHINA50
|46
|JP225
|43
|STOXX50
|18
|AUS200
|16
|F40
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|-358
|XAUUSD
|36K
|BTCUSD
|114
|US30
|-3.3K
|US500
|-1.8K
|DE40
|-2K
|XTIUSD
|-552
|CHINA50
|-253
|JP225
|56
|STOXX50
|-128
|AUS200
|-526
|F40
|74
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|-166K
|XAUUSD
|859K
|BTCUSD
|-2.1M
|US30
|-972K
|US500
|-15K
|DE40
|-176K
|XTIUSD
|-413
|CHINA50
|-177K
|JP225
|46K
|STOXX50
|-1.9K
|AUS200
|-41K
|F40
|13K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 366.90 USD
Худший трейд: -797 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +2 075.11 USD
Макс. убыток в серии: -776.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 7
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 13
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Server01
|0.00 × 59
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.48 × 135
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICMarketsEU-MT5
|1.79 × 880
|
DooTechnology-Live
|2.47 × 106
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real2
|2.83 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.95 × 535
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 3461
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.01 × 218
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
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- April 30th, 2026: switched to a single chart EA written by myself, PureGold EA.
- July 30th, 2026: removed ORB EA, lost $8,000 since inception. Indicement is still running (in BE now).
- Aug 10th, 2026: added SomaOil v2.1 conservative.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
577%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
92
99%
6 580
51%
53%
1.25
4.19
USD
USD
29%
1:500