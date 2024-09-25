SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Aura Neuron Low Risk
Stanislav Tomilov

Aura Neuron Low Risk

Stanislav Tomilov
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
183 (96.82%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (3.17%)
En iyi işlem:
54.91 USD
En kötü işlem:
-233.69 USD
Brüt kâr:
973.26 USD (38 741 pips)
Brüt zarar:
-653.26 USD (20 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (164.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.82 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
6.42%
Maks. mevduat yükü:
3.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
114 (60.32%)
Satış işlemleri:
75 (39.68%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-108.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-233.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.69 USD (1)
Aylık büyüme:
7.47%
Yıllık tahmin:
90.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
258.91 USD (20.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.57% (233.86 USD)
Varlığa göre:
7.51% (78.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 320
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.91 USD
En kötü işlem: -234 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +164.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -233.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
RECOMMENDED BROKER 

Best Broker for European Clients with trading leverage 1:500 

Telegram Channel https://t.me/aura_gold_ea

Experts https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685/seller

Contact me https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685

Fintexea@gmail.com



İnceleme yok
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 06:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.22 03:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.11 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.25 05:10
Share of trading days is too low
2024.09.25 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.25 03:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.25 03:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.25 03:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aura Neuron Low Risk
Ayda 1000 USD
33%
0
0
USD
2.3K
USD
53
100%
189
96%
6%
1.48
1.69
USD
8%
1:500
Kopyala

