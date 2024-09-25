- Büyüme
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
183 (96.82%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (3.17%)
En iyi işlem:
54.91 USD
En kötü işlem:
-233.69 USD
Brüt kâr:
973.26 USD (38 741 pips)
Brüt zarar:
-653.26 USD (20 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (164.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.82 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
6.42%
Maks. mevduat yükü:
3.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
114 (60.32%)
Satış işlemleri:
75 (39.68%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-108.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-233.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.69 USD (1)
Aylık büyüme:
7.47%
Yıllık tahmin:
90.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
258.91 USD (20.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.57% (233.86 USD)
Varlığa göre:
7.51% (78.11 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.91 USD
En kötü işlem: -234 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +164.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -233.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Best Broker for European Clients with trading leverage 1:500
Telegram Channel https://t.me/aura_gold_ea
Fintexea@gmail.com
İnceleme yok
