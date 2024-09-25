SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Aura Neuron Low Risk
Stanislav Tomilov

Aura Neuron Low Risk

Stanislav Tomilov
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
188
Bénéfice trades:
182 (96.80%)
Perte trades:
6 (3.19%)
Meilleure transaction:
54.91 USD
Pire transaction:
-233.69 USD
Bénéfice brut:
969.84 USD (38 567 pips)
Perte brute:
-653.20 USD (20 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
85 (164.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.82 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
6.42%
Charge de dépôt maximale:
3.45%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.22
Longs trades:
113 (60.11%)
Courts trades:
75 (39.89%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
1.68 USD
Bénéfice moyen:
5.33 USD
Perte moyenne:
-108.87 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-233.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-233.69 USD (1)
Croissance mensuelle:
7.31%
Prévision annuelle:
88.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
258.91 USD (20.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.57% (233.86 USD)
Par fonds propres:
7.51% (78.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 317
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.91 USD
Pire transaction: -234 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +164.72 USD
Perte consécutive maximale: -233.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Aucun avis
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 06:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.22 03:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.11 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.25 05:10
Share of trading days is too low
2024.09.25 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.25 03:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.25 03:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.25 03:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
