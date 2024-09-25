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Stanislav Tomilov

Aura Neuron Low Risk

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341
盈利交易:
323 (94.72%)
亏损交易:
18 (5.28%)
最好交易:
182.54 USD
最差交易:
-260.63 USD
毛利:
2 018.14 USD (73 863 pips)
毛利亏损:
-1 651.09 USD (68 255 pips)
最大连续赢利:
85 (164.72 USD)
最大连续盈利:
323.84 USD (25)
夏普比率:
0.06
交易活动:
5.28%
最大入金加载:
25.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.86
长期交易:
196 (57.48%)
短期交易:
145 (42.52%)
利润因子:
1.22
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
6.25 USD
平均损失:
-91.73 USD
最大连续失误:
2 (-339.73 USD)
最大连续亏损:
-339.73 USD (2)
每月增长:
11.33%
年度预测:
137.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
428.37 USD (25.88%)
相对跌幅:
结余:
13.11% (387.44 USD)
净值:
34.42% (40.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 341
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 367
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 5.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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2026.03.17 10:23
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.08% of days out of 539 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.21 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 23:38
No swaps are charged
2026.01.06 23:38
No swaps are charged
2026.01.06 23:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 06:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.22 03:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.11 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.25 05:10
Share of trading days is too low
2024.09.25 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.25 03:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.25 03:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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