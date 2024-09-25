- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
341
盈利交易:
323 (94.72%)
亏损交易:
18 (5.28%)
最好交易:
182.54 USD
最差交易:
-260.63 USD
毛利:
2 018.14 USD (73 863 pips)
毛利亏损:
-1 651.09 USD (68 255 pips)
最大连续赢利:
85 (164.72 USD)
最大连续盈利:
323.84 USD (25)
夏普比率:
0.06
交易活动:
5.28%
最大入金加载:
25.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.86
长期交易:
196 (57.48%)
短期交易:
145 (42.52%)
利润因子:
1.22
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
6.25 USD
平均损失:
-91.73 USD
最大连续失误:
2 (-339.73 USD)
最大连续亏损:
-339.73 USD (2)
每月增长:
11.33%
年度预测:
137.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
428.37 USD (25.88%)
相对跌幅:
结余:
13.11% (387.44 USD)
净值:
34.42% (40.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|367
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +182.54 USD
最差交易: -261 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +164.72 USD
最大连续亏损: -339.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 3445
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsAU-Live
|1.88 × 232
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real3
|2.83 × 18
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
70%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
99
100%
341
94%
5%
1.22
1.08
USD
USD
34%
1:500