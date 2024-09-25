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Сигналы / MetaTrader 5 / Aura Neuron Low Risk
Stanislav Tomilov

Aura Neuron Low Risk

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
Надежность
98 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2024 70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
322 (94.70%)
Убыточных трейдов:
18 (5.29%)
Лучший трейд:
182.54 USD
Худший трейд:
-260.63 USD
Общая прибыль:
2 016.28 USD (73 674 pips)
Общий убыток:
-1 651.01 USD (68 255 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (164.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
323.84 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
5.28%
Макс. загрузка депозита:
25.87%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
195 (57.35%)
Коротких трейдов:
145 (42.65%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
6.26 USD
Средний убыток:
-91.72 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-339.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-339.73 USD (2)
Прирост в месяц:
12.93%
Годовой прогноз:
156.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
428.37 USD (25.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.11% (387.44 USD)
По эквити:
34.42% (40.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 365
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +182.54 USD
Худший трейд: -261 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +164.72 USD
Макс. убыток в серии: -339.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 3445
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsAU-Live
1.88 × 232
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real3
2.83 × 18
еще 103...
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Нет отзывов
2026.03.17 10:23
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.08% of days out of 539 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.21 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 23:38
No swaps are charged
2026.01.06 23:38
No swaps are charged
2026.01.06 23:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 06:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.22 03:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.11 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.25 05:10
Share of trading days is too low
2024.09.25 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.25 03:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.25 03:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aura Neuron Low Risk
35 USD в месяц
70%
0
0
USD
1.2K
USD
98
100%
340
94%
5%
1.22
1.07
USD
34%
1:500
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