- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
322 (94.70%)
Убыточных трейдов:
18 (5.29%)
Лучший трейд:
182.54 USD
Худший трейд:
-260.63 USD
Общая прибыль:
2 016.28 USD (73 674 pips)
Общий убыток:
-1 651.01 USD (68 255 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (164.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
323.84 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
5.28%
Макс. загрузка депозита:
25.87%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.85
Длинных трейдов:
195 (57.35%)
Коротких трейдов:
145 (42.65%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
6.26 USD
Средний убыток:
-91.72 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-339.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-339.73 USD (2)
Прирост в месяц:
12.93%
Годовой прогноз:
156.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
428.37 USD (25.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.11% (387.44 USD)
По эквити:
34.42% (40.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|365
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +182.54 USD
Худший трейд: -261 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +164.72 USD
Макс. убыток в серии: -339.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 3445
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsAU-Live
|1.88 × 232
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real3
|2.83 × 18
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
70%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
98
100%
340
94%
5%
1.22
1.07
USD
USD
34%
1:500