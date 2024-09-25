- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
183 (96.82%)
Loss Trade:
6 (3.17%)
Best Trade:
54.91 USD
Worst Trade:
-233.69 USD
Profitto lordo:
973.26 USD (38 741 pips)
Perdita lorda:
-653.26 USD (20 103 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (164.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.82 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
6.42%
Massimo carico di deposito:
3.45%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
114 (60.32%)
Short Trade:
75 (39.68%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-108.88 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-233.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.69 USD (1)
Crescita mensile:
7.47%
Previsione annuale:
90.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
258.91 USD (20.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.57% (233.86 USD)
Per equità:
7.51% (78.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|320
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.91 USD
Worst Trade: -234 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +164.72 USD
Massima perdita consecutiva: -233.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
86 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Best Broker for European Clients with trading leverage 1:500
Telegram Channel https://t.me/aura_gold_ea
Fintexea@gmail.com
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
33%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
53
100%
189
96%
6%
1.48
1.69
USD
USD
8%
1:500