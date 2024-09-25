SegnaliSezioni
Stanislav Tomilov

Aura Neuron Low Risk

Stanislav Tomilov
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
183 (96.82%)
Loss Trade:
6 (3.17%)
Best Trade:
54.91 USD
Worst Trade:
-233.69 USD
Profitto lordo:
973.26 USD (38 741 pips)
Perdita lorda:
-653.26 USD (20 103 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (164.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.82 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
6.42%
Massimo carico di deposito:
3.45%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
114 (60.32%)
Short Trade:
75 (39.68%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-108.88 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-233.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.69 USD (1)
Crescita mensile:
7.47%
Previsione annuale:
90.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
258.91 USD (20.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.57% (233.86 USD)
Per equità:
7.51% (78.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 320
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.91 USD
Worst Trade: -234 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +164.72 USD
Massima perdita consecutiva: -233.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 più
Non ci sono recensioni
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 06:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.22 03:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.11 02:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.25 05:10
Share of trading days is too low
2024.09.25 05:10
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.25 03:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.25 03:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.09.25 03:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.25 03:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
