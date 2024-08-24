SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pacific Triple Play
Albert Hovhannisyan

Pacific Triple Play

Albert Hovhannisyan
0 inceleme
Güvenilirlik
127 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 25%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 725
Kârla kapanan işlemler:
1 364 (79.07%)
Zararla kapanan işlemler:
361 (20.93%)
En iyi işlem:
1 939.01 USD
En kötü işlem:
-2 762.77 USD
Brüt kâr:
6 948.10 USD (225 243 pips)
Brüt zarar:
-5 604.86 USD (112 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (25.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 718.74 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
53.52%
Maks. mevduat yükü:
20.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
770 (44.64%)
Satış işlemleri:
955 (55.36%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
5.09 USD
Ortalama zarar:
-15.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-161.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 762.77 USD (1)
Aylık büyüme:
4.58%
Yıllık tahmin:
55.55%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.21 USD
Maksimum:
2 846.13 USD (34.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.39% (2 843.63 USD)
Varlığa göre:
33.17% (1 843.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 749
AUDCAD 505
AUDNZD 137
GBPCAD 109
GBPAUD 58
EURSGD 38
XAUUSD 28
EURUSD 25
EURCAD 17
EURCHF 15
GBPCHF 14
EURGBP 10
EURAUD 8
EURBND_Z4 7
USDCAD 3
CHFJPY 1
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 430
AUDCAD 457
AUDNZD 93
GBPCAD 177
GBPAUD -417
EURSGD 174
XAUUSD 285
EURUSD 105
EURCAD 163
EURCHF 14
GBPCHF -1
EURGBP -32
EURAUD -29
EURBND_Z4 -100
USDCAD -9
CHFJPY 2
AUDCHF 32
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 46K
AUDCAD 46K
AUDNZD 11K
GBPCAD 3.7K
GBPAUD 4.2K
EURSGD 921
XAUUSD 2.5K
EURUSD 1K
EURCAD 759
EURCHF 1.2K
GBPCHF -5.1K
EURGBP 494
EURAUD 15
EURBND_Z4 -90
USDCAD 5
CHFJPY 58
AUDCHF 129
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 939.01 USD
En kötü işlem: -2 763 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 5
FBS-Real-2
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 11
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.16 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarketsSC-Live33
0.20 × 10
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live03
0.45 × 812
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 87
228 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pacific Triple Play
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
6.8K
USD
127
42%
1 725
79%
54%
1.23
0.78
USD
34%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.