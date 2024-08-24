- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 725
Kârla kapanan işlemler:
1 364 (79.07%)
Zararla kapanan işlemler:
361 (20.93%)
En iyi işlem:
1 939.01 USD
En kötü işlem:
-2 762.77 USD
Brüt kâr:
6 948.10 USD (225 243 pips)
Brüt zarar:
-5 604.86 USD (112 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (25.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 718.74 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
53.52%
Maks. mevduat yükü:
20.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
770 (44.64%)
Satış işlemleri:
955 (55.36%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
5.09 USD
Ortalama zarar:
-15.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-161.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 762.77 USD (1)
Aylık büyüme:
4.58%
Yıllık tahmin:
55.55%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.21 USD
Maksimum:
2 846.13 USD (34.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.39% (2 843.63 USD)
Varlığa göre:
33.17% (1 843.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|749
|AUDCAD
|505
|AUDNZD
|137
|GBPCAD
|109
|GBPAUD
|58
|EURSGD
|38
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|25
|EURCAD
|17
|EURCHF
|15
|GBPCHF
|14
|EURGBP
|10
|EURAUD
|8
|EURBND_Z4
|7
|USDCAD
|3
|CHFJPY
|1
|AUDCHF
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|430
|AUDCAD
|457
|AUDNZD
|93
|GBPCAD
|177
|GBPAUD
|-417
|EURSGD
|174
|XAUUSD
|285
|EURUSD
|105
|EURCAD
|163
|EURCHF
|14
|GBPCHF
|-1
|EURGBP
|-32
|EURAUD
|-29
|EURBND_Z4
|-100
|USDCAD
|-9
|CHFJPY
|2
|AUDCHF
|32
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|46K
|AUDCAD
|46K
|AUDNZD
|11K
|GBPCAD
|3.7K
|GBPAUD
|4.2K
|EURSGD
|921
|XAUUSD
|2.5K
|EURUSD
|1K
|EURCAD
|759
|EURCHF
|1.2K
|GBPCHF
|-5.1K
|EURGBP
|494
|EURAUD
|15
|EURBND_Z4
|-90
|USDCAD
|5
|CHFJPY
|58
|AUDCHF
|129
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 939.01 USD
En kötü işlem: -2 763 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
Coinexx-Live
|0.00 × 5
FBS-Real-2
|0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
Exness-Real9
|0.00 × 1
ICMarkets-Live11
|0.00 × 11
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
FXCL-Main2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
Coinexx-Demo
|0.16 × 74
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
ICMarketsSC-Live33
|0.20 × 10
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
Exness-Real14
|0.21 × 75
Tradeview-Live
|0.28 × 102
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
FusionMarkets-Live
|0.41 × 34
ICMarketsSC-Live03
|0.45 × 812
ICMarketsSC-Live09
