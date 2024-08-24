- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 665
盈利交易:
1 985 (74.48%)
亏损交易:
680 (25.52%)
最好交易:
1 939.01 USD
最差交易:
-2 762.77 USD
毛利:
16 162.38 USD (274 996 pips)
毛利亏损:
-13 026.26 USD (140 675 pips)
最大连续赢利:
36 (25.88 USD)
最大连续盈利:
2 718.74 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
38.17%
最大入金加载:
23.51%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.10
长期交易:
1 233 (46.27%)
短期交易:
1 432 (53.73%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.18 USD
平均利润:
8.14 USD
平均损失:
-19.16 USD
最大连续失误:
12 (-161.90 USD)
最大连续亏损:
-2 762.77 USD (1)
每月增长:
0.97%
年度预测:
11.83%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
47.21 USD
最大值:
2 846.13 USD (34.42%)
相对跌幅:
结余:
34.39% (2 843.63 USD)
净值:
33.17% (1 843.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|788
|AUDCAD
|579
|GBPCAD
|494
|EURSGD
|194
|AUDNZD
|145
|EURCAD
|145
|GBPAUD
|97
|XAUUSD
|63
|EURUSD
|48
|EURAUD
|25
|GBPUSD
|24
|EURGBP
|18
|EURCHF
|15
|GBPCHF
|14
|EURBND_Z4
|7
|USDCAD
|5
|CHFJPY
|3
|AUDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|460
|AUDCAD
|579
|GBPCAD
|-508
|EURSGD
|835
|AUDNZD
|100
|EURCAD
|699
|GBPAUD
|-383
|XAUUSD
|567
|EURUSD
|446
|EURAUD
|35
|GBPUSD
|302
|EURGBP
|-49
|EURCHF
|14
|GBPCHF
|-1
|EURBND_Z4
|-100
|USDCAD
|13
|CHFJPY
|95
|AUDCHF
|32
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|48K
|AUDCAD
|51K
|GBPCAD
|5.6K
|EURSGD
|4.2K
|AUDNZD
|12K
|EURCAD
|3.8K
|GBPAUD
|5.4K
|XAUUSD
|4.2K
|EURUSD
|2.1K
|EURAUD
|453
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|817
|EURGBP
|514
|EURCHF
|1.2K
|GBPCHF
|-5.1K
|EURBND_Z4
|-90
|USDCAD
|47
|CHFJPY
|458
|AUDCHF
|129
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 939.01 USD
最差交易: -2 763 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +25.88 USD
最大连续亏损: -161.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 23
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarketsSC-Live33
|0.18 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.19 × 75
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 101
|
ICMarketsSC-Live03
|0.54 × 870
|
ICMarketsSC-Live17
|0.59 × 488
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
57%
0
0
USD
USD
8.6K
USD
USD
173
27%
2 665
74%
38%
1.24
1.18
USD
USD
34%
1:500