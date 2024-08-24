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Albert Hovhannisyan

Pacific Triple Play

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680 (25.52%)
最好交易:
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最差交易:
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毛利:
16 162.38 USD (274 996 pips)
毛利亏损:
-13 026.26 USD (140 675 pips)
最大连续赢利:
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最大连续盈利:
2 718.74 USD (5)
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长期交易:
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利润因子:
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平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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相对跌幅:
结余:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 788
AUDCAD 579
GBPCAD 494
EURSGD 194
AUDNZD 145
EURCAD 145
GBPAUD 97
XAUUSD 63
EURUSD 48
EURAUD 25
GBPUSD 24
EURGBP 18
EURCHF 15
GBPCHF 14
EURBND_Z4 7
USDCAD 5
CHFJPY 3
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 460
AUDCAD 579
GBPCAD -508
EURSGD 835
AUDNZD 100
EURCAD 699
GBPAUD -383
XAUUSD 567
EURUSD 446
EURAUD 35
GBPUSD 302
EURGBP -49
EURCHF 14
GBPCHF -1
EURBND_Z4 -100
USDCAD 13
CHFJPY 95
AUDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 48K
AUDCAD 51K
GBPCAD 5.6K
EURSGD 4.2K
AUDNZD 12K
EURCAD 3.8K
GBPAUD 5.4K
XAUUSD 4.2K
EURUSD 2.1K
EURAUD 453
GBPUSD 817
EURGBP 514
EURCHF 1.2K
GBPCHF -5.1K
EURBND_Z4 -90
USDCAD 47
CHFJPY 458
AUDCHF 129
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +1 939.01 USD
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Exness-Real14
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0.40 × 5
FusionMarkets-Live
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ICMarketsSC-Live09
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2026.05.28 22:19
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2026.05.28 02:16
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2026.03.30 23:00
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2026.03.25 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.08 21:27
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2025.12.30 20:53
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2025.01.13 12:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 631 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 15:25
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2024.12.25 09:19
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2024.12.18 18:29
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2024.12.06 18:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.34% of days out of 593 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 09:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.34% of days out of 593 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.22 09:22
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2024.11.21 09:08
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2024.11.16 03:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2024.11.12 18:51
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2024.10.23 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 02:10
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2024.10.14 22:56
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Pacific Triple Play
每月30 USD
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USD
173
27%
2 665
74%
38%
1.24
1.18
USD
34%
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