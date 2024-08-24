SignauxSections
Albert Hovhannisyan

Pacific Triple Play

Albert Hovhannisyan
0 avis
Fiabilité
127 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 25%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 725
Bénéfice trades:
1 364 (79.07%)
Perte trades:
361 (20.93%)
Meilleure transaction:
1 939.01 USD
Pire transaction:
-2 762.77 USD
Bénéfice brut:
6 948.10 USD (225 243 pips)
Perte brute:
-5 604.86 USD (112 664 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (25.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 718.74 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
53.52%
Charge de dépôt maximale:
20.48%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
770 (44.64%)
Courts trades:
955 (55.36%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
5.09 USD
Perte moyenne:
-15.53 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-161.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 762.77 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.51%
Prévision annuelle:
66.84%
Algo trading:
42%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.21 USD
Maximal:
2 846.13 USD (34.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.39% (2 843.63 USD)
Par fonds propres:
33.17% (1 843.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 749
AUDCAD 505
AUDNZD 137
GBPCAD 109
GBPAUD 58
EURSGD 38
XAUUSD 28
EURUSD 25
EURCAD 17
EURCHF 15
GBPCHF 14
EURGBP 10
EURAUD 8
EURBND_Z4 7
USDCAD 3
CHFJPY 1
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 430
AUDCAD 457
AUDNZD 93
GBPCAD 177
GBPAUD -417
EURSGD 174
XAUUSD 285
EURUSD 105
EURCAD 163
EURCHF 14
GBPCHF -1
EURGBP -32
EURAUD -29
EURBND_Z4 -100
USDCAD -9
CHFJPY 2
AUDCHF 32
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 46K
AUDCAD 46K
AUDNZD 11K
GBPCAD 3.7K
GBPAUD 4.2K
EURSGD 921
XAUUSD 2.5K
EURUSD 1K
EURCAD 759
EURCHF 1.2K
GBPCHF -5.1K
EURGBP 494
EURAUD 15
EURBND_Z4 -90
USDCAD 5
CHFJPY 58
AUDCHF 129
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 939.01 USD
Pire transaction: -2 763 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +25.88 USD
Perte consécutive maximale: -161.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 5
FBS-Real-2
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 11
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.16 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarketsSC-Live33
0.20 × 10
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live03
0.45 × 812
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 87
228 plus...
Aucun avis
2025.01.13 12:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 631 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 18:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.34% of days out of 593 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 09:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.34% of days out of 593 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.22 09:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.21 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.16 03:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2024.11.12 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.14 22:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
