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Сигналы / MetaTrader 4 / Pacific Triple Play
Albert Hovhannisyan

Pacific Triple Play

Albert Hovhannisyan
Albert Hovhannisyan

Albert Hovhannisyan

BitProfit Signal Is An Automated Forex Trade Copy Service.
0 отзывов
Надежность
173 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 57%
ICMarketsSC-Live20
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 663
Прибыльных трейдов:
1 984 (74.50%)
Убыточных трейдов:
679 (25.50%)
Лучший трейд:
1 939.01 USD
Худший трейд:
-2 762.77 USD
Общая прибыль:
16 161.54 USD (274 970 pips)
Общий убыток:
-13 024.56 USD (140 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (25.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 718.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
38.17%
Макс. загрузка депозита:
23.51%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
1 233 (46.30%)
Коротких трейдов:
1 430 (53.70%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
8.15 USD
Средний убыток:
-19.18 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-161.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 762.77 USD (1)
Прирост в месяц:
0.98%
Годовой прогноз:
11.95%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.21 USD
Максимальная:
2 846.13 USD (34.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.39% (2 843.63 USD)
По эквити:
33.17% (1 843.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 788
AUDCAD 579
GBPCAD 493
EURSGD 193
AUDNZD 145
EURCAD 145
GBPAUD 97
XAUUSD 63
EURUSD 48
EURAUD 25
GBPUSD 24
EURGBP 18
EURCHF 15
GBPCHF 14
EURBND_Z4 7
USDCAD 5
CHFJPY 3
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 460
AUDCAD 579
GBPCAD -508
EURSGD 837
AUDNZD 100
EURCAD 699
GBPAUD -383
XAUUSD 567
EURUSD 446
EURAUD 35
GBPUSD 302
EURGBP -49
EURCHF 14
GBPCHF -1
EURBND_Z4 -100
USDCAD 13
CHFJPY 95
AUDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 48K
AUDCAD 51K
GBPCAD 5.6K
EURSGD 4.2K
AUDNZD 12K
EURCAD 3.8K
GBPAUD 5.4K
XAUUSD 4.2K
EURUSD 2.1K
EURAUD 453
GBPUSD 817
EURGBP 514
EURCHF 1.2K
GBPCHF -5.1K
EURBND_Z4 -90
USDCAD 47
CHFJPY 458
AUDCHF 129
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 939.01 USD
Худший трейд: -2 763 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.88 USD
Макс. убыток в серии: -161.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 23
Axi-US05-Live
0.00 × 3
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 12
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarketsSC-Live33
0.18 × 11
Coinexx-Demo
0.19 × 75
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 101
ICMarketsSC-Live03
0.54 × 870
ICMarketsSC-Live17
0.59 × 488
еще 228...
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Нет отзывов
2026.05.28 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.28 02:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.30 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.25 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.08 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 12:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 631 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 18:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.34% of days out of 593 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 09:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.34% of days out of 593 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.22 09:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.21 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.16 03:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2024.11.12 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.14 22:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pacific Triple Play
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
8.6K
USD
173
27%
2 663
74%
38%
1.24
1.18
USD
34%
1:500
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