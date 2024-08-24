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Всего трейдов:
2 663
Прибыльных трейдов:
1 984 (74.50%)
Убыточных трейдов:
679 (25.50%)
Лучший трейд:
1 939.01 USD
Худший трейд:
-2 762.77 USD
Общая прибыль:
16 161.54 USD (274 970 pips)
Общий убыток:
-13 024.56 USD (140 671 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (25.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 718.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
38.17%
Макс. загрузка депозита:
23.51%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
1 233 (46.30%)
Коротких трейдов:
1 430 (53.70%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
8.15 USD
Средний убыток:
-19.18 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-161.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 762.77 USD (1)
Прирост в месяц:
0.98%
Годовой прогноз:
11.95%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.21 USD
Максимальная:
2 846.13 USD (34.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.39% (2 843.63 USD)
По эквити:
33.17% (1 843.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|788
|AUDCAD
|579
|GBPCAD
|493
|EURSGD
|193
|AUDNZD
|145
|EURCAD
|145
|GBPAUD
|97
|XAUUSD
|63
|EURUSD
|48
|EURAUD
|25
|GBPUSD
|24
|EURGBP
|18
|EURCHF
|15
|GBPCHF
|14
|EURBND_Z4
|7
|USDCAD
|5
|CHFJPY
|3
|AUDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|460
|AUDCAD
|579
|GBPCAD
|-508
|EURSGD
|837
|AUDNZD
|100
|EURCAD
|699
|GBPAUD
|-383
|XAUUSD
|567
|EURUSD
|446
|EURAUD
|35
|GBPUSD
|302
|EURGBP
|-49
|EURCHF
|14
|GBPCHF
|-1
|EURBND_Z4
|-100
|USDCAD
|13
|CHFJPY
|95
|AUDCHF
|32
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|48K
|AUDCAD
|51K
|GBPCAD
|5.6K
|EURSGD
|4.2K
|AUDNZD
|12K
|EURCAD
|3.8K
|GBPAUD
|5.4K
|XAUUSD
|4.2K
|EURUSD
|2.1K
|EURAUD
|453
|GBPUSD
|817
|EURGBP
|514
|EURCHF
|1.2K
|GBPCHF
|-5.1K
|EURBND_Z4
|-90
|USDCAD
|47
|CHFJPY
|458
|AUDCHF
|129
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 939.01 USD
Худший трейд: -2 763 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.88 USD
Макс. убыток в серии: -161.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 23
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarketsSC-Live33
|0.18 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.19 × 75
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 101
|
ICMarketsSC-Live03
|0.54 × 870
|
ICMarketsSC-Live17
|0.59 × 488
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
USD
8.6K
USD
USD
173
27%
2 663
74%
38%
1.24
1.18
USD
USD
34%
1:500