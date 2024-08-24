- Crescita
Trade:
1 725
Profit Trade:
1 364 (79.07%)
Loss Trade:
361 (20.93%)
Best Trade:
1 939.01 USD
Worst Trade:
-2 762.77 USD
Profitto lordo:
6 948.10 USD (225 243 pips)
Perdita lorda:
-5 604.86 USD (112 664 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (25.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 718.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.52%
Massimo carico di deposito:
20.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
770 (44.64%)
Short Trade:
955 (55.36%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
5.09 USD
Perdita media:
-15.53 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-161.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 762.77 USD (1)
Crescita mensile:
5.72%
Previsione annuale:
66.84%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.21 USD
Massimale:
2 846.13 USD (34.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.39% (2 843.63 USD)
Per equità:
33.17% (1 843.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|749
|AUDCAD
|505
|AUDNZD
|137
|GBPCAD
|109
|GBPAUD
|58
|EURSGD
|38
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|25
|EURCAD
|17
|EURCHF
|15
|GBPCHF
|14
|EURGBP
|10
|EURAUD
|8
|EURBND_Z4
|7
|USDCAD
|3
|CHFJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|430
|AUDCAD
|457
|AUDNZD
|93
|GBPCAD
|177
|GBPAUD
|-417
|EURSGD
|174
|XAUUSD
|285
|EURUSD
|105
|EURCAD
|163
|EURCHF
|14
|GBPCHF
|-1
|EURGBP
|-32
|EURAUD
|-29
|EURBND_Z4
|-100
|USDCAD
|-9
|CHFJPY
|2
|AUDCHF
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|46K
|AUDCAD
|46K
|AUDNZD
|11K
|GBPCAD
|3.7K
|GBPAUD
|4.2K
|EURSGD
|921
|XAUUSD
|2.5K
|EURUSD
|1K
|EURCAD
|759
|EURCHF
|1.2K
|GBPCHF
|-5.1K
|EURGBP
|494
|EURAUD
|15
|EURBND_Z4
|-90
|USDCAD
|5
|CHFJPY
|58
|AUDCHF
|129
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 939.01 USD
Worst Trade: -2 763 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.88 USD
Massima perdita consecutiva: -161.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 20
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 11
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.16 × 74
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarketsSC-Live33
|0.20 × 10
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 34
|
ICMarketsSC-Live03
|0.45 × 812
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 87
