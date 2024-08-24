SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pacific Triple Play
Albert Hovhannisyan

Pacific Triple Play

Albert Hovhannisyan
0 recensioni
Affidabilità
127 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 25%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 725
Profit Trade:
1 364 (79.07%)
Loss Trade:
361 (20.93%)
Best Trade:
1 939.01 USD
Worst Trade:
-2 762.77 USD
Profitto lordo:
6 948.10 USD (225 243 pips)
Perdita lorda:
-5 604.86 USD (112 664 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (25.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 718.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.52%
Massimo carico di deposito:
20.48%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
770 (44.64%)
Short Trade:
955 (55.36%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
5.09 USD
Perdita media:
-15.53 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-161.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 762.77 USD (1)
Crescita mensile:
5.72%
Previsione annuale:
66.84%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.21 USD
Massimale:
2 846.13 USD (34.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.39% (2 843.63 USD)
Per equità:
33.17% (1 843.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 749
AUDCAD 505
AUDNZD 137
GBPCAD 109
GBPAUD 58
EURSGD 38
XAUUSD 28
EURUSD 25
EURCAD 17
EURCHF 15
GBPCHF 14
EURGBP 10
EURAUD 8
EURBND_Z4 7
USDCAD 3
CHFJPY 1
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 430
AUDCAD 457
AUDNZD 93
GBPCAD 177
GBPAUD -417
EURSGD 174
XAUUSD 285
EURUSD 105
EURCAD 163
EURCHF 14
GBPCHF -1
EURGBP -32
EURAUD -29
EURBND_Z4 -100
USDCAD -9
CHFJPY 2
AUDCHF 32
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 46K
AUDCAD 46K
AUDNZD 11K
GBPCAD 3.7K
GBPAUD 4.2K
EURSGD 921
XAUUSD 2.5K
EURUSD 1K
EURCAD 759
EURCHF 1.2K
GBPCHF -5.1K
EURGBP 494
EURAUD 15
EURBND_Z4 -90
USDCAD 5
CHFJPY 58
AUDCHF 129
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 939.01 USD
Worst Trade: -2 763 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.88 USD
Massima perdita consecutiva: -161.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 5
FBS-Real-2
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 20
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 11
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.16 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarketsSC-Live33
0.20 × 10
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live03
0.45 × 812
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 87
228 più
Non ci sono recensioni
2025.01.13 12:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 631 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 18:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.34% of days out of 593 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.06 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.06 09:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.34% of days out of 593 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.22 09:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.21 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.16 03:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2024.11.12 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.14 22:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 20:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
