SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PhD Andzrej
Andrii Soma

PhD Andzrej

Andrii Soma
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -13%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 609
Kârla kapanan işlemler:
1 969 (54.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 640 (45.44%)
En iyi işlem:
292.60 USD
En kötü işlem:
-687.52 USD
Brüt kâr:
19 970.70 USD (24 304 122 pips)
Brüt zarar:
-20 587.26 USD (28 523 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (262.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
545.24 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
48.71%
Maks. mevduat yükü:
22.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
2 041 (56.55%)
Satış işlemleri:
1 568 (43.45%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
10.14 USD
Ortalama zarar:
-12.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-219.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 472.04 USD (8)
Aylık büyüme:
17.90%
Yıllık tahmin:
217.24%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 547.91 USD
Maksimum:
3 832.52 USD (167.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.88% (3 832.52 USD)
Varlığa göre:
52.64% (2 870.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 985
USTEC 918
BTCUSD 677
US30 616
US500 413
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 293
USTEC 80
BTCUSD -726
US30 -314
US500 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 247K
USTEC 124K
BTCUSD -4.3M
US30 -337K
US500 9.2K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +292.60 USD
En kötü işlem: -688 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +262.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -219.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.15 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 03:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 04:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 20:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 14:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 10:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 19:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PhD Andzrej
Ayda 30 USD
-13%
0
0
USD
4.6K
USD
58
97%
3 609
54%
49%
0.97
-0.17
USD
70%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.