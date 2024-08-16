- Crescita
Trade:
3 609
Profit Trade:
1 969 (54.55%)
Loss Trade:
1 640 (45.44%)
Best Trade:
292.60 USD
Worst Trade:
-687.52 USD
Profitto lordo:
19 970.70 USD (24 304 122 pips)
Perdita lorda:
-20 587.26 USD (28 523 920 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (262.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
545.24 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
48.71%
Massimo carico di deposito:
22.44%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
2 041 (56.55%)
Short Trade:
1 568 (43.45%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
10.14 USD
Perdita media:
-12.55 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-219.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 472.04 USD (8)
Crescita mensile:
17.30%
Previsione annuale:
207.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 547.91 USD
Massimale:
3 832.52 USD (167.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.88% (3 832.52 USD)
Per equità:
52.64% (2 870.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|985
|USTEC
|918
|BTCUSD
|677
|US30
|616
|US500
|413
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|293
|USTEC
|80
|BTCUSD
|-726
|US30
|-314
|US500
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|247K
|USTEC
|124K
|BTCUSD
|-4.3M
|US30
|-337K
|US500
|9.2K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +292.60 USD
Worst Trade: -688 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +262.25 USD
Massima perdita consecutiva: -219.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
