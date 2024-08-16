SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PhD Andzrej
Andrii Soma

PhD Andzrej

Andrii Soma
0 recensioni
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -13%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 609
Profit Trade:
1 969 (54.55%)
Loss Trade:
1 640 (45.44%)
Best Trade:
292.60 USD
Worst Trade:
-687.52 USD
Profitto lordo:
19 970.70 USD (24 304 122 pips)
Perdita lorda:
-20 587.26 USD (28 523 920 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (262.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
545.24 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
48.71%
Massimo carico di deposito:
22.44%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
91
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
2 041 (56.55%)
Short Trade:
1 568 (43.45%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
10.14 USD
Perdita media:
-12.55 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-219.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 472.04 USD (8)
Crescita mensile:
17.30%
Previsione annuale:
207.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 547.91 USD
Massimale:
3 832.52 USD (167.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.88% (3 832.52 USD)
Per equità:
52.64% (2 870.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 985
USTEC 918
BTCUSD 677
US30 616
US500 413
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 293
USTEC 80
BTCUSD -726
US30 -314
US500 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 247K
USTEC 124K
BTCUSD -4.3M
US30 -337K
US500 9.2K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +292.60 USD
Worst Trade: -688 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +262.25 USD
Massima perdita consecutiva: -219.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
