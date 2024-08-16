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Сигналы / MetaTrader 5 / PhD Andzrej
Andrii Soma

PhD Andzrej

Andrii Soma
Andrii Soma

Andrii Soma

5 (12)
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5 продуктов 11 сигналов 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
103 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 210%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 707
Прибыльных трейдов:
3 545 (52.85%)
Убыточных трейдов:
3 162 (47.14%)
Лучший трейд:
1 430.08 USD
Худший трейд:
-687.52 USD
Общая прибыль:
70 182.39 USD (42 194 385 pips)
Общий убыток:
-58 970.42 USD (45 607 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (1 258.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 679.74 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
46.43%
Макс. загрузка депозита:
22.44%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.85
Длинных трейдов:
3 595 (53.60%)
Коротких трейдов:
3 112 (46.40%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
19.80 USD
Средний убыток:
-18.65 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-639.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 472.04 USD (8)
Прирост в месяц:
6.65%
Годовой прогноз:
80.67%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 547.91 USD
Максимальная:
3 935.55 USD (27.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.88% (3 832.52 USD)
По эквити:
52.64% (2 870.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 2198
XAUUSD 1907
BTCUSD 972
US30 779
US500 565
DE40 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC -431
XAUUSD 16K
BTCUSD -672
US30 -1.5K
US500 -1K
DE40 -964
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC -74K
XAUUSD 772K
BTCUSD -3M
US30 -895K
US500 -23K
DE40 -191K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 430.08 USD
Худший трейд: -688 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 258.52 USD
Макс. убыток в серии: -639.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.94 × 17
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
11.18 × 189
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
еще 18...
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  1. April 30th, 2026: switched to a single chart EA written by myself.
  2. Removed ORB
https://ea.somatrade.org/
Нет отзывов
2026.08.06 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.26 12:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.25 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.11 00:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.02 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.02 00:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.29 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.29 14:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.29 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.28 21:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.28 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.25 23:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.23 17:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 480 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PhD Andzrej
30 USD в месяц
210%
0
0
USD
16K
USD
103
98%
6 707
52%
46%
1.19
1.67
USD
70%
1:500
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