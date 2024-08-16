- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
6 707
Прибыльных трейдов:
3 545 (52.85%)
Убыточных трейдов:
3 162 (47.14%)
Лучший трейд:
1 430.08 USD
Худший трейд:
-687.52 USD
Общая прибыль:
70 182.39 USD (42 194 385 pips)
Общий убыток:
-58 970.42 USD (45 607 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (1 258.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 679.74 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
46.43%
Макс. загрузка депозита:
22.44%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.85
Длинных трейдов:
3 595 (53.60%)
Коротких трейдов:
3 112 (46.40%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
19.80 USD
Средний убыток:
-18.65 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-639.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 472.04 USD (8)
Прирост в месяц:
6.65%
Годовой прогноз:
80.67%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 547.91 USD
Максимальная:
3 935.55 USD (27.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.88% (3 832.52 USD)
По эквити:
52.64% (2 870.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|2198
|XAUUSD
|1907
|BTCUSD
|972
|US30
|779
|US500
|565
|DE40
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|-431
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-672
|US30
|-1.5K
|US500
|-1K
|DE40
|-964
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|-74K
|XAUUSD
|772K
|BTCUSD
|-3M
|US30
|-895K
|US500
|-23K
|DE40
|-191K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 430.08 USD
Худший трейд: -688 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 258.52 USD
Макс. убыток в серии: -639.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.94 × 17
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|9.14 × 35
|
Top1Group-Live
|9.17 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|11.18 × 189
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
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- April 30th, 2026: switched to a single chart EA written by myself.
- Removed ORB
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
210%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
103
98%
6 707
52%
46%
1.19
1.67
USD
USD
70%
1:500