Andrii Soma

PhD Andzrej

Andrii Soma
0 avis
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 600
Bénéfice trades:
1 969 (54.69%)
Perte trades:
1 631 (45.31%)
Meilleure transaction:
292.60 USD
Pire transaction:
-687.52 USD
Bénéfice brut:
19 970.70 USD (24 304 122 pips)
Perte brute:
-20 532.81 USD (27 979 570 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (262.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
545.24 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
48.71%
Charge de dépôt maximale:
22.44%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
2 035 (56.53%)
Courts trades:
1 565 (43.47%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
10.14 USD
Perte moyenne:
-12.59 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-219.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 472.04 USD (8)
Croissance mensuelle:
15.02%
Prévision annuelle:
180.85%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 547.91 USD
Maximal:
3 832.52 USD (167.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.88% (3 832.52 USD)
Par fonds propres:
52.64% (2 870.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 985
USTEC 918
BTCUSD 668
US30 616
US500 413
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 293
USTEC 80
BTCUSD -671
US30 -314
US500 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 247K
USTEC 124K
BTCUSD -3.7M
US30 -337K
US500 9.2K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +292.60 USD
Pire transaction: -688 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +262.25 USD
Perte consécutive maximale: -219.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.