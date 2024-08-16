- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 721
盈利交易:
3 548 (52.78%)
亏损交易:
3 173 (47.21%)
最好交易:
1 430.08 USD
最差交易:
-687.52 USD
毛利:
70 202.31 USD (42 203 713 pips)
毛利亏损:
-59 266.60 USD (45 736 618 pips)
最大连续赢利:
33 (1 258.52 USD)
最大连续盈利:
2 679.74 USD (17)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
46.43%
最大入金加载:
22.44%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.78
长期交易:
3 605 (53.64%)
短期交易:
3 116 (46.36%)
利润因子:
1.18
预期回报:
1.63 USD
平均利润:
19.79 USD
平均损失:
-18.68 USD
最大连续失误:
22 (-639.43 USD)
最大连续亏损:
-3 472.04 USD (8)
每月增长:
5.55%
年度预测:
70.25%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 547.91 USD
最大值:
3 935.55 USD (27.87%)
相对跌幅:
结余:
69.88% (3 832.52 USD)
净值:
52.64% (2 870.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|2211
|XAUUSD
|1908
|BTCUSD
|972
|US30
|779
|US500
|565
|DE40
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|-707
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-672
|US30
|-1.5K
|US500
|-1K
|DE40
|-964
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|-194K
|XAUUSD
|772K
|BTCUSD
|-3M
|US30
|-895K
|US500
|-23K
|DE40
|-191K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 430.08 USD
最差交易: -688 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 258.52 USD
最大连续亏损: -639.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.94 × 17
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|7.23 × 35
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|11.18 × 189
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
- April 30th, 2026: switched to a single chart EA written by myself.
- Removed ORB
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
205%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
104
98%
6 721
52%
46%
1.18
1.63
USD
USD
70%
1:500