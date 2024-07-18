SinyallerBölümler
Andreea Valentina Militaru

AndVal

Andreea Valentina Militaru
0 inceleme
Güvenilirlik
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 48%
Teletrade-Sharp ECN
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
503
Kârla kapanan işlemler:
424 (84.29%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (15.71%)
En iyi işlem:
5 583.92 EUR
En kötü işlem:
-11 862.17 EUR
Brüt kâr:
55 127.26 EUR (3 912 722 pips)
Brüt zarar:
-53 595.02 EUR (1 277 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (8 680.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8 680.60 EUR (72)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
199.31%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
33 gün
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
434 (86.28%)
Satış işlemleri:
69 (13.72%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
3.05 EUR
Ortalama kâr:
130.02 EUR
Ortalama zarar:
-678.42 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 520.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-21 331.46 EUR (3)
Aylık büyüme:
-47.71%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
33 388.22 EUR (90.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.03% (33 409.20 EUR)
Varlığa göre:
82.09% (10 459.78 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.cfd 89
US30. 45
XAGUSD.cfd 34
COCOA.cfd 34
COFFEE.cfd 26
AMD.cfd 17
US30.cfd 15
DAX 14
COCOA. 14
WTI. 12
LIN.cfd 12
XAUUSD 11
COFFEE. 9
XAGUSD. 8
TSLA.cfd 8
TSLA. 7
EURAUD.cfd 7
US500.cfd 6
GBPJPY.cfd 6
USDJPY.cfd 6
NVDA 5
CADCHF.cfd 5
ENGI. 4
NCLH 4
NVDA. 4
GBPUSD.cfd 4
BMW. 3
MSFT 3
MSFT. 3
DIS. 3
CCL. 3
EURAUD. 3
BABA. 3
ZM.cfd 3
CVX.cfd 3
EURGBP.cfd 3
BTCUSD.cfd 3
USTech.cfd 3
NVDA.cfd 3
META 2
TSLA 2
LIN. 2
SUGAR. 2
META. 2
JNJ. 2
AIRFR. 2
PEP. 2
PYPL. 2
US500. 2
META.cfd 2
LULU.cfd 2
PFE.cfd 2
CRM.cfd 2
GBPCHF.cfd 2
AAPL.cfd 2
US30 1
AAPL 1
XAUUSD. 1
CVX 1
LULU. 1
BAC. 1
XOM. 1
AAPL. 1
JPM. 1
CVX. 1
STT. 1
AMD. 1
F. 1
KO. 1
NIKKEI. 1
CSCO. 1
GBPJPY. 1
PEP.cfd 1
BAC.cfd 1
USDCAD.cfd 1
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 1
DAX.cfd 1
DOGUSD.cfd 1
F.cfd 1
CADJPY.cfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.cfd -16K
US30. 3.3K
XAGUSD.cfd 545
COCOA.cfd 6.1K
COFFEE.cfd -1.2K
AMD.cfd 585
US30.cfd -83
DAX -1.2K
COCOA. 1.6K
WTI. 119
LIN.cfd -2.5K
XAUUSD 697
COFFEE. 2.2K
XAGUSD. 657
TSLA.cfd 946
TSLA. 296
EURAUD.cfd 284
US500.cfd 140
GBPJPY.cfd 145
USDJPY.cfd 166
NVDA 919
CADCHF.cfd 65
ENGI. 0
NCLH -15
NVDA. 1K
GBPUSD.cfd 106
BMW. 14
MSFT 347
MSFT. 333
DIS. 42
CCL. 35
EURAUD. 45
BABA. 18
ZM.cfd 49
CVX.cfd 9
EURGBP.cfd -183
BTCUSD.cfd 366
USTech.cfd 27
NVDA.cfd 218
META 322
TSLA 83
LIN. 44
SUGAR. 107
META. 89
JNJ. 12
AIRFR. -145
PEP. 69
PYPL. 16
US500. 143
META.cfd 156
LULU.cfd -52
PFE.cfd -24
CRM.cfd 124
GBPCHF.cfd 12
AAPL.cfd 11
US30 120
AAPL 19
XAUUSD. 83
CVX 13
LULU. 83
BAC. 11
XOM. 3
AAPL. 47
JPM. 54
CVX. 1
STT. 17
AMD. -91
F. 5
KO. 13
NIKKEI. -79
CSCO. -3
GBPJPY. 218
PEP.cfd -94
BAC.cfd 2
USDCAD.cfd 7
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 2
DAX.cfd 0
DOGUSD.cfd 39
F.cfd -14
CADJPY.cfd 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.cfd 211K
US30. 3K
XAGUSD.cfd 3.7K
COCOA.cfd 888K
COFFEE.cfd 15K
AMD.cfd -2.6K
US30.cfd 136
DAX -94K
COCOA. 422K
WTI. 2.3K
LIN.cfd -814
XAUUSD 157K
COFFEE. 15K
XAGUSD. 1.5K
TSLA.cfd 20K
TSLA. 9.7K
EURAUD.cfd 5.8K
US500.cfd 2.1K
GBPJPY.cfd 2.5K
USDJPY.cfd 2.7K
NVDA 75K
CADCHF.cfd 830
ENGI. 1.6K
NCLH -229
NVDA. 29K
GBPUSD.cfd 2K
BMW. 17K
MSFT 34K
MSFT. 13K
DIS. 2.9K
CCL. 885
EURAUD. 1.4K
BABA. 463
ZM.cfd 520
CVX.cfd 294
EURGBP.cfd -4
BTCUSD.cfd 728K
USTech.cfd 518
NVDA.cfd 2.7K
META 23K
TSLA 8.3K
LIN. 1.2K
SUGAR. 180
META. 7.2K
JNJ. 859
AIRFR. -38K
PEP. 985
PYPL. 636
US500. 1.4K
META.cfd 4.3K
LULU.cfd -143
PFE.cfd -1.3K
CRM.cfd 2.5K
GBPCHF.cfd 225
AAPL.cfd 448
US30 390
AAPL 2.1K
XAUUSD. 38K
CVX 757
LULU. 2.7K
BAC. 605
XOM. 300
AAPL. 5.1K
JPM. 2.8K
CVX. 65
STT. 340
AMD. -2.6K
F. 53
KO. 519
NIKKEI. -2.2K
CSCO. 162
GBPJPY. 1.5K
PEP.cfd -1.4K
BAC.cfd 107
USDCAD.cfd 204
CCL.cfd 29
EURUSD.cfd 43
DAX.cfd 85
DOGUSD.cfd 889
F.cfd -232
CADJPY.cfd 74
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 583.92 EUR
En kötü işlem: -11 862 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 72
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8 680.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 520.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Teletrade-Sharp ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello! I am a trader and developer with over 2 years of experience in the financial markets. My specialization lies in using the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 (MT5) platforms to execute buy trades on a variety of financial instruments, including major indices, commodities, and stocks of well-known companies.

Instruments traded include:

  • Stock Indices: US30, NASDAQ
  • Commodities: Oil, Gold, Cocoa, Coffee
  • Renowned Company Stocks: Tesla (TSLA)

My trading approach is centered on rigorous market analysis and identifying the best buy opportunities.

I dedicate time for study to improve my skills continuously.


İnceleme yok
2025.09.29 06:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 10:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 11:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AndVal
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
5.8K
EUR
136
0%
503
84%
100%
1.02
3.05
EUR
86%
1:100
