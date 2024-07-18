SegnaliSezioni
Andreea Valentina Militaru

AndVal

Andreea Valentina Militaru
0 recensioni
Affidabilità
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 48%
Teletrade-Sharp ECN
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
503
Profit Trade:
424 (84.29%)
Loss Trade:
79 (15.71%)
Best Trade:
5 583.92 EUR
Worst Trade:
-11 862.17 EUR
Profitto lordo:
55 127.26 EUR (3 912 722 pips)
Perdita lorda:
-53 595.02 EUR (1 277 731 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (8 680.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 680.60 EUR (72)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
199.31%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
33 giorni
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
434 (86.28%)
Short Trade:
69 (13.72%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
3.05 EUR
Profitto medio:
130.02 EUR
Perdita media:
-678.42 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-1 520.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21 331.46 EUR (3)
Crescita mensile:
-47.71%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
33 388.22 EUR (90.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.03% (33 409.20 EUR)
Per equità:
82.09% (10 459.78 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.cfd 89
US30. 45
XAGUSD.cfd 34
COCOA.cfd 34
COFFEE.cfd 26
AMD.cfd 17
US30.cfd 15
DAX 14
COCOA. 14
WTI. 12
LIN.cfd 12
XAUUSD 11
COFFEE. 9
XAGUSD. 8
TSLA.cfd 8
TSLA. 7
EURAUD.cfd 7
US500.cfd 6
GBPJPY.cfd 6
USDJPY.cfd 6
NVDA 5
CADCHF.cfd 5
ENGI. 4
NCLH 4
NVDA. 4
GBPUSD.cfd 4
BMW. 3
MSFT 3
MSFT. 3
DIS. 3
CCL. 3
EURAUD. 3
BABA. 3
ZM.cfd 3
CVX.cfd 3
EURGBP.cfd 3
BTCUSD.cfd 3
USTech.cfd 3
NVDA.cfd 3
META 2
TSLA 2
LIN. 2
SUGAR. 2
META. 2
JNJ. 2
AIRFR. 2
PEP. 2
PYPL. 2
US500. 2
META.cfd 2
LULU.cfd 2
PFE.cfd 2
CRM.cfd 2
GBPCHF.cfd 2
AAPL.cfd 2
US30 1
AAPL 1
XAUUSD. 1
CVX 1
LULU. 1
BAC. 1
XOM. 1
AAPL. 1
JPM. 1
CVX. 1
STT. 1
AMD. 1
F. 1
KO. 1
NIKKEI. 1
CSCO. 1
GBPJPY. 1
PEP.cfd 1
BAC.cfd 1
USDCAD.cfd 1
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 1
DAX.cfd 1
DOGUSD.cfd 1
F.cfd 1
CADJPY.cfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.cfd -16K
US30. 3.3K
XAGUSD.cfd 545
COCOA.cfd 6.1K
COFFEE.cfd -1.2K
AMD.cfd 585
US30.cfd -83
DAX -1.2K
COCOA. 1.6K
WTI. 119
LIN.cfd -2.5K
XAUUSD 697
COFFEE. 2.2K
XAGUSD. 657
TSLA.cfd 946
TSLA. 296
EURAUD.cfd 284
US500.cfd 140
GBPJPY.cfd 145
USDJPY.cfd 166
NVDA 919
CADCHF.cfd 65
ENGI. 0
NCLH -15
NVDA. 1K
GBPUSD.cfd 106
BMW. 14
MSFT 347
MSFT. 333
DIS. 42
CCL. 35
EURAUD. 45
BABA. 18
ZM.cfd 49
CVX.cfd 9
EURGBP.cfd -183
BTCUSD.cfd 366
USTech.cfd 27
NVDA.cfd 218
META 322
TSLA 83
LIN. 44
SUGAR. 107
META. 89
JNJ. 12
AIRFR. -145
PEP. 69
PYPL. 16
US500. 143
META.cfd 156
LULU.cfd -52
PFE.cfd -24
CRM.cfd 124
GBPCHF.cfd 12
AAPL.cfd 11
US30 120
AAPL 19
XAUUSD. 83
CVX 13
LULU. 83
BAC. 11
XOM. 3
AAPL. 47
JPM. 54
CVX. 1
STT. 17
AMD. -91
F. 5
KO. 13
NIKKEI. -79
CSCO. -3
GBPJPY. 218
PEP.cfd -94
BAC.cfd 2
USDCAD.cfd 7
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 2
DAX.cfd 0
DOGUSD.cfd 39
F.cfd -14
CADJPY.cfd 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.cfd 211K
US30. 3K
XAGUSD.cfd 3.7K
COCOA.cfd 888K
COFFEE.cfd 15K
AMD.cfd -2.6K
US30.cfd 136
DAX -94K
COCOA. 422K
WTI. 2.3K
LIN.cfd -814
XAUUSD 157K
COFFEE. 15K
XAGUSD. 1.5K
TSLA.cfd 20K
TSLA. 9.7K
EURAUD.cfd 5.8K
US500.cfd 2.1K
GBPJPY.cfd 2.5K
USDJPY.cfd 2.7K
NVDA 75K
CADCHF.cfd 830
ENGI. 1.6K
NCLH -229
NVDA. 29K
GBPUSD.cfd 2K
BMW. 17K
MSFT 34K
MSFT. 13K
DIS. 2.9K
CCL. 885
EURAUD. 1.4K
BABA. 463
ZM.cfd 520
CVX.cfd 294
EURGBP.cfd -4
BTCUSD.cfd 728K
USTech.cfd 518
NVDA.cfd 2.7K
META 23K
TSLA 8.3K
LIN. 1.2K
SUGAR. 180
META. 7.2K
JNJ. 859
AIRFR. -38K
PEP. 985
PYPL. 636
US500. 1.4K
META.cfd 4.3K
LULU.cfd -143
PFE.cfd -1.3K
CRM.cfd 2.5K
GBPCHF.cfd 225
AAPL.cfd 448
US30 390
AAPL 2.1K
XAUUSD. 38K
CVX 757
LULU. 2.7K
BAC. 605
XOM. 300
AAPL. 5.1K
JPM. 2.8K
CVX. 65
STT. 340
AMD. -2.6K
F. 53
KO. 519
NIKKEI. -2.2K
CSCO. 162
GBPJPY. 1.5K
PEP.cfd -1.4K
BAC.cfd 107
USDCAD.cfd 204
CCL.cfd 29
EURUSD.cfd 43
DAX.cfd 85
DOGUSD.cfd 889
F.cfd -232
CADJPY.cfd 74
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 583.92 EUR
Worst Trade: -11 862 EUR
Vincite massime consecutive: 72
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8 680.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 520.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Teletrade-Sharp ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello! I am a trader and developer with over 2 years of experience in the financial markets. My specialization lies in using the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 (MT5) platforms to execute buy trades on a variety of financial instruments, including major indices, commodities, and stocks of well-known companies.

Instruments traded include:

  • Stock Indices: US30, NASDAQ
  • Commodities: Oil, Gold, Cocoa, Coffee
  • Renowned Company Stocks: Tesla (TSLA)

My trading approach is centered on rigorous market analysis and identifying the best buy opportunities.

I dedicate time for study to improve my skills continuously.


