Andreea Valentina Militaru

AndVal

Andreea Valentina Militaru
0 отзывов
152 недели
0 / 0 USD
прирост с 2023 -43%
Teletrade-Sharp ECN
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
533
Прибыльных трейдов:
450 (84.42%)
Убыточных трейдов:
83 (15.57%)
Лучший трейд:
5 583.92 EUR
Худший трейд:
-11 862.17 EUR
Общая прибыль:
56 606.36 EUR (4 308 827 pips)
Общий убыток:
-58 617.64 EUR (1 988 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (8 680.60 EUR)
Макс. прибыль в серии:
8 680.60 EUR (72)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
199.31%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
31 день
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
462 (86.68%)
Коротких трейдов:
71 (13.32%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-3.77 EUR
Средняя прибыль:
125.79 EUR
Средний убыток:
-706.24 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 520.07 EUR)
Макс. убыток в серии:
-21 331.46 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.59%
Годовой прогноз:
43.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 138.55 EUR
Максимальная:
36 847.84 EUR (100.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.95% (36 871.07 EUR)
По эквити:
85.90% (4 790.66 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.cfd 102
US30. 45
COCOA.cfd 40
XAGUSD.cfd 39
COFFEE.cfd 28
AMD.cfd 17
US30.cfd 15
DAX 14
COCOA. 14
WTI. 12
LIN.cfd 12
XAUUSD 11
COFFEE. 9
XAGUSD. 8
TSLA.cfd 8
TSLA. 7
EURAUD.cfd 7
US500.cfd 6
GBPJPY.cfd 6
USDJPY.cfd 6
NVDA 5
CADCHF.cfd 5
ENGI. 4
NCLH 4
NVDA. 4
GBPUSD.cfd 4
BMW. 3
MSFT 3
MSFT. 3
DIS. 3
CCL. 3
EURAUD. 3
BABA. 3
ZM.cfd 3
CVX.cfd 3
DAX.cfd 3
EURGBP.cfd 3
BTCUSD.cfd 3
USTech.cfd 3
NVDA.cfd 3
META 2
TSLA 2
LIN. 2
SUGAR. 2
META. 2
JNJ. 2
AIRFR. 2
PEP. 2
PYPL. 2
US500. 2
META.cfd 2
LULU.cfd 2
PFE.cfd 2
CRM.cfd 2
GBPCHF.cfd 2
AAPL.cfd 2
BRENT.cfd 2
US30 1
AAPL 1
XAUUSD. 1
CVX 1
LULU. 1
BAC. 1
XOM. 1
AAPL. 1
JPM. 1
CVX. 1
STT. 1
AMD. 1
F. 1
KO. 1
NIKKEI. 1
CSCO. 1
GBPJPY. 1
PEP.cfd 1
BAC.cfd 1
USDCAD.cfd 1
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 1
DOGUSD.cfd 1
F.cfd 1
CADJPY.cfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.cfd -16K
US30. 3.3K
COCOA.cfd 2K
XAGUSD.cfd 713
COFFEE.cfd -1.2K
AMD.cfd 585
US30.cfd -83
DAX -1.2K
COCOA. 1.6K
WTI. 119
LIN.cfd -2.5K
XAUUSD 697
COFFEE. 2.2K
XAGUSD. 657
TSLA.cfd 946
TSLA. 296
EURAUD.cfd 284
US500.cfd 140
GBPJPY.cfd 145
USDJPY.cfd 166
NVDA 919
CADCHF.cfd 65
ENGI. 0
NCLH -15
NVDA. 1K
GBPUSD.cfd 106
BMW. 14
MSFT 347
MSFT. 333
DIS. 42
CCL. 35
EURAUD. 45
BABA. 18
ZM.cfd 49
CVX.cfd 9
DAX.cfd 13
EURGBP.cfd -183
BTCUSD.cfd 366
USTech.cfd 27
NVDA.cfd 218
META 322
TSLA 83
LIN. 44
SUGAR. 107
META. 89
JNJ. 12
AIRFR. -145
PEP. 69
PYPL. 16
US500. 143
META.cfd 156
LULU.cfd -52
PFE.cfd -24
CRM.cfd 124
GBPCHF.cfd 12
AAPL.cfd 11
BRENT.cfd 7
US30 120
AAPL 19
XAUUSD. 83
CVX 13
LULU. 83
BAC. 11
XOM. 3
AAPL. 47
JPM. 54
CVX. 1
STT. 17
AMD. -91
F. 5
KO. 13
NIKKEI. -79
CSCO. -3
GBPJPY. 218
PEP.cfd -94
BAC.cfd 2
USDCAD.cfd 7
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 2
DOGUSD.cfd 39
F.cfd -14
CADJPY.cfd 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.cfd 302K
US30. 3K
COCOA.cfd 473K
XAGUSD.cfd 10K
COFFEE.cfd 16K
AMD.cfd -2.6K
US30.cfd 136
DAX -94K
COCOA. 422K
WTI. 2.3K
LIN.cfd -814
XAUUSD 157K
COFFEE. 15K
XAGUSD. 1.5K
TSLA.cfd 20K
TSLA. 9.7K
EURAUD.cfd 5.8K
US500.cfd 2.1K
GBPJPY.cfd 2.5K
USDJPY.cfd 2.7K
NVDA 75K
CADCHF.cfd 830
ENGI. 1.6K
NCLH -229
NVDA. 29K
GBPUSD.cfd 2K
BMW. 17K
MSFT 34K
MSFT. 13K
DIS. 2.9K
CCL. 885
EURAUD. 1.4K
BABA. 463
ZM.cfd 520
CVX.cfd 294
DAX.cfd 1.2K
EURGBP.cfd -4
BTCUSD.cfd 728K
USTech.cfd 518
NVDA.cfd 2.7K
META 23K
TSLA 8.3K
LIN. 1.2K
SUGAR. 180
META. 7.2K
JNJ. 859
AIRFR. -38K
PEP. 985
PYPL. 636
US500. 1.4K
META.cfd 4.3K
LULU.cfd -143
PFE.cfd -1.3K
CRM.cfd 2.5K
GBPCHF.cfd 225
AAPL.cfd 448
BRENT.cfd 273
US30 390
AAPL 2.1K
XAUUSD. 38K
CVX 757
LULU. 2.7K
BAC. 605
XOM. 300
AAPL. 5.1K
JPM. 2.8K
CVX. 65
STT. 340
AMD. -2.6K
F. 53
KO. 519
NIKKEI. -2.2K
CSCO. 162
GBPJPY. 1.5K
PEP.cfd -1.4K
BAC.cfd 107
USDCAD.cfd 204
CCL.cfd 29
EURUSD.cfd 43
DOGUSD.cfd 889
F.cfd -232
CADJPY.cfd 74
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 583.92 EUR
Худший трейд: -11 862 EUR
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8 680.60 EUR
Макс. убыток в серии: -1 520.07 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Teletrade-Sharp ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hello! I am a trader and developer with over 2 years of experience in the financial markets. My specialization lies in using the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 (MT5) platforms to execute buy trades on a variety of financial instruments, including major indices, commodities, and stocks of well-known companies.

Instruments traded include:

  • Stock Indices: US30, NASDAQ
  • Commodities: Oil, Gold, Cocoa, Coffee
  • Renowned Company Stocks: Tesla (TSLA)

My trading approach is centered on rigorous market analysis and identifying the best buy opportunities.

I dedicate time for study to improve my skills continuously.


Нет отзывов
2026.01.14 21:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
