シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AndVal
Andreea Valentina Militaru

AndVal

Andreea Valentina Militaru
レビュー0件
152週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2023 -43%
Teletrade-Sharp ECN
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
533
利益トレード:
450 (84.42%)
損失トレード:
83 (15.57%)
ベストトレード:
5 583.92 EUR
最悪のトレード:
-11 862.17 EUR
総利益:
56 606.36 EUR (4 308 827 pips)
総損失:
-58 617.64 EUR (1 988 592 pips)
最大連続の勝ち:
72 (8 680.60 EUR)
最大連続利益:
8 680.60 EUR (72)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
199.31%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
31 日
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
462 (86.68%)
短いトレード:
71 (13.32%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-3.77 EUR
平均利益:
125.79 EUR
平均損失:
-706.24 EUR
最大連続の負け:
5 (-1 520.07 EUR)
最大連続損失:
-21 331.46 EUR (3)
月間成長:
3.59%
年間予想:
43.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 138.55 EUR
最大の:
36 847.84 EUR (100.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.95% (36 871.07 EUR)
エクイティによる:
85.90% (4 790.66 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.cfd 102
US30. 45
COCOA.cfd 40
XAGUSD.cfd 39
COFFEE.cfd 28
AMD.cfd 17
US30.cfd 15
DAX 14
COCOA. 14
WTI. 12
LIN.cfd 12
XAUUSD 11
COFFEE. 9
XAGUSD. 8
TSLA.cfd 8
TSLA. 7
EURAUD.cfd 7
US500.cfd 6
GBPJPY.cfd 6
USDJPY.cfd 6
NVDA 5
CADCHF.cfd 5
ENGI. 4
NCLH 4
NVDA. 4
GBPUSD.cfd 4
BMW. 3
MSFT 3
MSFT. 3
DIS. 3
CCL. 3
EURAUD. 3
BABA. 3
ZM.cfd 3
CVX.cfd 3
DAX.cfd 3
EURGBP.cfd 3
BTCUSD.cfd 3
USTech.cfd 3
NVDA.cfd 3
META 2
TSLA 2
LIN. 2
SUGAR. 2
META. 2
JNJ. 2
AIRFR. 2
PEP. 2
PYPL. 2
US500. 2
META.cfd 2
LULU.cfd 2
PFE.cfd 2
CRM.cfd 2
GBPCHF.cfd 2
AAPL.cfd 2
BRENT.cfd 2
US30 1
AAPL 1
XAUUSD. 1
CVX 1
LULU. 1
BAC. 1
XOM. 1
AAPL. 1
JPM. 1
CVX. 1
STT. 1
AMD. 1
F. 1
KO. 1
NIKKEI. 1
CSCO. 1
GBPJPY. 1
PEP.cfd 1
BAC.cfd 1
USDCAD.cfd 1
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 1
DOGUSD.cfd 1
F.cfd 1
CADJPY.cfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.cfd -16K
US30. 3.3K
COCOA.cfd 2K
XAGUSD.cfd 713
COFFEE.cfd -1.2K
AMD.cfd 585
US30.cfd -83
DAX -1.2K
COCOA. 1.6K
WTI. 119
LIN.cfd -2.5K
XAUUSD 697
COFFEE. 2.2K
XAGUSD. 657
TSLA.cfd 946
TSLA. 296
EURAUD.cfd 284
US500.cfd 140
GBPJPY.cfd 145
USDJPY.cfd 166
NVDA 919
CADCHF.cfd 65
ENGI. 0
NCLH -15
NVDA. 1K
GBPUSD.cfd 106
BMW. 14
MSFT 347
MSFT. 333
DIS. 42
CCL. 35
EURAUD. 45
BABA. 18
ZM.cfd 49
CVX.cfd 9
DAX.cfd 13
EURGBP.cfd -183
BTCUSD.cfd 366
USTech.cfd 27
NVDA.cfd 218
META 322
TSLA 83
LIN. 44
SUGAR. 107
META. 89
JNJ. 12
AIRFR. -145
PEP. 69
PYPL. 16
US500. 143
META.cfd 156
LULU.cfd -52
PFE.cfd -24
CRM.cfd 124
GBPCHF.cfd 12
AAPL.cfd 11
BRENT.cfd 7
US30 120
AAPL 19
XAUUSD. 83
CVX 13
LULU. 83
BAC. 11
XOM. 3
AAPL. 47
JPM. 54
CVX. 1
STT. 17
AMD. -91
F. 5
KO. 13
NIKKEI. -79
CSCO. -3
GBPJPY. 218
PEP.cfd -94
BAC.cfd 2
USDCAD.cfd 7
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 2
DOGUSD.cfd 39
F.cfd -14
CADJPY.cfd 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.cfd 302K
US30. 3K
COCOA.cfd 473K
XAGUSD.cfd 10K
COFFEE.cfd 16K
AMD.cfd -2.6K
US30.cfd 136
DAX -94K
COCOA. 422K
WTI. 2.3K
LIN.cfd -814
XAUUSD 157K
COFFEE. 15K
XAGUSD. 1.5K
TSLA.cfd 20K
TSLA. 9.7K
EURAUD.cfd 5.8K
US500.cfd 2.1K
GBPJPY.cfd 2.5K
USDJPY.cfd 2.7K
NVDA 75K
CADCHF.cfd 830
ENGI. 1.6K
NCLH -229
NVDA. 29K
GBPUSD.cfd 2K
BMW. 17K
MSFT 34K
MSFT. 13K
DIS. 2.9K
CCL. 885
EURAUD. 1.4K
BABA. 463
ZM.cfd 520
CVX.cfd 294
DAX.cfd 1.2K
EURGBP.cfd -4
BTCUSD.cfd 728K
USTech.cfd 518
NVDA.cfd 2.7K
META 23K
TSLA 8.3K
LIN. 1.2K
SUGAR. 180
META. 7.2K
JNJ. 859
AIRFR. -38K
PEP. 985
PYPL. 636
US500. 1.4K
META.cfd 4.3K
LULU.cfd -143
PFE.cfd -1.3K
CRM.cfd 2.5K
GBPCHF.cfd 225
AAPL.cfd 448
BRENT.cfd 273
US30 390
AAPL 2.1K
XAUUSD. 38K
CVX 757
LULU. 2.7K
BAC. 605
XOM. 300
AAPL. 5.1K
JPM. 2.8K
CVX. 65
STT. 340
AMD. -2.6K
F. 53
KO. 519
NIKKEI. -2.2K
CSCO. 162
GBPJPY. 1.5K
PEP.cfd -1.4K
BAC.cfd 107
USDCAD.cfd 204
CCL.cfd 29
EURUSD.cfd 43
DOGUSD.cfd 889
F.cfd -232
CADJPY.cfd 74
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 583.92 EUR
最悪のトレード: -11 862 EUR
最大連続の勝ち: 72
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +8 680.60 EUR
最大連続損失: -1 520.07 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Teletrade-Sharp ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Hello! I am a trader and developer with over 2 years of experience in the financial markets. My specialization lies in using the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 (MT5) platforms to execute buy trades on a variety of financial instruments, including major indices, commodities, and stocks of well-known companies.

Instruments traded include:

  • Stock Indices: US30, NASDAQ
  • Commodities: Oil, Gold, Cocoa, Coffee
  • Renowned Company Stocks: Tesla (TSLA)

My trading approach is centered on rigorous market analysis and identifying the best buy opportunities.

I dedicate time for study to improve my skills continuously.


レビューなし
2026.01.14 21:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録