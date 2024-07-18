- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cfd
|102
|US30.
|45
|COCOA.cfd
|40
|XAGUSD.cfd
|39
|COFFEE.cfd
|28
|AMD.cfd
|17
|US30.cfd
|15
|DAX
|14
|COCOA.
|14
|WTI.
|12
|LIN.cfd
|12
|XAUUSD
|11
|COFFEE.
|9
|XAGUSD.
|8
|TSLA.cfd
|8
|TSLA.
|7
|EURAUD.cfd
|7
|US500.cfd
|6
|GBPJPY.cfd
|6
|USDJPY.cfd
|6
|NVDA
|5
|CADCHF.cfd
|5
|ENGI.
|4
|NCLH
|4
|NVDA.
|4
|GBPUSD.cfd
|4
|BMW.
|3
|MSFT
|3
|MSFT.
|3
|DIS.
|3
|CCL.
|3
|EURAUD.
|3
|BABA.
|3
|ZM.cfd
|3
|CVX.cfd
|3
|DAX.cfd
|3
|EURGBP.cfd
|3
|BTCUSD.cfd
|3
|USTech.cfd
|3
|NVDA.cfd
|3
|META
|2
|TSLA
|2
|LIN.
|2
|SUGAR.
|2
|META.
|2
|JNJ.
|2
|AIRFR.
|2
|PEP.
|2
|PYPL.
|2
|US500.
|2
|META.cfd
|2
|LULU.cfd
|2
|PFE.cfd
|2
|CRM.cfd
|2
|GBPCHF.cfd
|2
|AAPL.cfd
|2
|BRENT.cfd
|2
|US30
|1
|AAPL
|1
|XAUUSD.
|1
|CVX
|1
|LULU.
|1
|BAC.
|1
|XOM.
|1
|AAPL.
|1
|JPM.
|1
|CVX.
|1
|STT.
|1
|AMD.
|1
|F.
|1
|KO.
|1
|NIKKEI.
|1
|CSCO.
|1
|GBPJPY.
|1
|PEP.cfd
|1
|BAC.cfd
|1
|USDCAD.cfd
|1
|CCL.cfd
|1
|EURUSD.cfd
|1
|DOGUSD.cfd
|1
|F.cfd
|1
|CADJPY.cfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.cfd
|-16K
|US30.
|3.3K
|COCOA.cfd
|2K
|XAGUSD.cfd
|713
|COFFEE.cfd
|-1.2K
|AMD.cfd
|585
|US30.cfd
|-83
|DAX
|-1.2K
|COCOA.
|1.6K
|WTI.
|119
|LIN.cfd
|-2.5K
|XAUUSD
|697
|COFFEE.
|2.2K
|XAGUSD.
|657
|TSLA.cfd
|946
|TSLA.
|296
|EURAUD.cfd
|284
|US500.cfd
|140
|GBPJPY.cfd
|145
|USDJPY.cfd
|166
|NVDA
|919
|CADCHF.cfd
|65
|ENGI.
|0
|NCLH
|-15
|NVDA.
|1K
|GBPUSD.cfd
|106
|BMW.
|14
|MSFT
|347
|MSFT.
|333
|DIS.
|42
|CCL.
|35
|EURAUD.
|45
|BABA.
|18
|ZM.cfd
|49
|CVX.cfd
|9
|DAX.cfd
|13
|EURGBP.cfd
|-183
|BTCUSD.cfd
|366
|USTech.cfd
|27
|NVDA.cfd
|218
|META
|322
|TSLA
|83
|LIN.
|44
|SUGAR.
|107
|META.
|89
|JNJ.
|12
|AIRFR.
|-145
|PEP.
|69
|PYPL.
|16
|US500.
|143
|META.cfd
|156
|LULU.cfd
|-52
|PFE.cfd
|-24
|CRM.cfd
|124
|GBPCHF.cfd
|12
|AAPL.cfd
|11
|BRENT.cfd
|7
|US30
|120
|AAPL
|19
|XAUUSD.
|83
|CVX
|13
|LULU.
|83
|BAC.
|11
|XOM.
|3
|AAPL.
|47
|JPM.
|54
|CVX.
|1
|STT.
|17
|AMD.
|-91
|F.
|5
|KO.
|13
|NIKKEI.
|-79
|CSCO.
|-3
|GBPJPY.
|218
|PEP.cfd
|-94
|BAC.cfd
|2
|USDCAD.cfd
|7
|CCL.cfd
|1
|EURUSD.cfd
|2
|DOGUSD.cfd
|39
|F.cfd
|-14
|CADJPY.cfd
|4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.cfd
|302K
|US30.
|3K
|COCOA.cfd
|473K
|XAGUSD.cfd
|10K
|COFFEE.cfd
|16K
|AMD.cfd
|-2.6K
|US30.cfd
|136
|DAX
|-94K
|COCOA.
|422K
|WTI.
|2.3K
|LIN.cfd
|-814
|XAUUSD
|157K
|COFFEE.
|15K
|XAGUSD.
|1.5K
|TSLA.cfd
|20K
|TSLA.
|9.7K
|EURAUD.cfd
|5.8K
|US500.cfd
|2.1K
|GBPJPY.cfd
|2.5K
|USDJPY.cfd
|2.7K
|NVDA
|75K
|CADCHF.cfd
|830
|ENGI.
|1.6K
|NCLH
|-229
|NVDA.
|29K
|GBPUSD.cfd
|2K
|BMW.
|17K
|MSFT
|34K
|MSFT.
|13K
|DIS.
|2.9K
|CCL.
|885
|EURAUD.
|1.4K
|BABA.
|463
|ZM.cfd
|520
|CVX.cfd
|294
|DAX.cfd
|1.2K
|EURGBP.cfd
|-4
|BTCUSD.cfd
|728K
|USTech.cfd
|518
|NVDA.cfd
|2.7K
|META
|23K
|TSLA
|8.3K
|LIN.
|1.2K
|SUGAR.
|180
|META.
|7.2K
|JNJ.
|859
|AIRFR.
|-38K
|PEP.
|985
|PYPL.
|636
|US500.
|1.4K
|META.cfd
|4.3K
|LULU.cfd
|-143
|PFE.cfd
|-1.3K
|CRM.cfd
|2.5K
|GBPCHF.cfd
|225
|AAPL.cfd
|448
|BRENT.cfd
|273
|US30
|390
|AAPL
|2.1K
|XAUUSD.
|38K
|CVX
|757
|LULU.
|2.7K
|BAC.
|605
|XOM.
|300
|AAPL.
|5.1K
|JPM.
|2.8K
|CVX.
|65
|STT.
|340
|AMD.
|-2.6K
|F.
|53
|KO.
|519
|NIKKEI.
|-2.2K
|CSCO.
|162
|GBPJPY.
|1.5K
|PEP.cfd
|-1.4K
|BAC.cfd
|107
|USDCAD.cfd
|204
|CCL.cfd
|29
|EURUSD.cfd
|43
|DOGUSD.cfd
|889
|F.cfd
|-232
|CADJPY.cfd
|74
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Teletrade-Sharp ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Hello! I am a trader and developer with over 2 years of experience in the financial markets. My specialization lies in using the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 (MT5) platforms to execute buy trades on a variety of financial instruments, including major indices, commodities, and stocks of well-known companies.
Instruments traded include:
- Stock Indices: US30, NASDAQ
- Commodities: Oil, Gold, Cocoa, Coffee
- Renowned Company Stocks: Tesla (TSLA)
My trading approach is centered on rigorous market analysis and identifying the best buy opportunities.
I dedicate time for study to improve my skills continuously.