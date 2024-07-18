시그널섹션
Andreea Valentina Militaru

AndVal

Andreea Valentina Militaru
0 리뷰
152
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2023 -43%
Teletrade-Sharp ECN
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
533
이익 거래:
450 (84.42%)
손실 거래:
83 (15.57%)
최고의 거래:
5 583.92 EUR
최악의 거래:
-11 862.17 EUR
총 수익:
56 606.36 EUR (4 308 827 pips)
총 손실:
-58 617.64 EUR (1 988 592 pips)
연속 최대 이익:
72 (8 680.60 EUR)
연속 최대 이익:
8 680.60 EUR (72)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
199.31%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
31 일
회복 요인:
-0.05
롱(주식매수):
462 (86.68%)
숏(주식차입매도):
71 (13.32%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-3.77 EUR
평균 이익:
125.79 EUR
평균 손실:
-706.24 EUR
연속 최대 손실:
5 (-1 520.07 EUR)
연속 최대 손실:
-21 331.46 EUR (3)
월별 성장률:
3.59%
연간 예측:
43.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 138.55 EUR
최대한의:
36 847.84 EUR (100.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
94.95% (36 871.07 EUR)
자본금별:
85.90% (4 790.66 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.cfd 102
US30. 45
COCOA.cfd 40
XAGUSD.cfd 39
COFFEE.cfd 28
AMD.cfd 17
US30.cfd 15
DAX 14
COCOA. 14
WTI. 12
LIN.cfd 12
XAUUSD 11
COFFEE. 9
XAGUSD. 8
TSLA.cfd 8
TSLA. 7
EURAUD.cfd 7
US500.cfd 6
GBPJPY.cfd 6
USDJPY.cfd 6
NVDA 5
CADCHF.cfd 5
ENGI. 4
NCLH 4
NVDA. 4
GBPUSD.cfd 4
BMW. 3
MSFT 3
MSFT. 3
DIS. 3
CCL. 3
EURAUD. 3
BABA. 3
ZM.cfd 3
CVX.cfd 3
DAX.cfd 3
EURGBP.cfd 3
BTCUSD.cfd 3
USTech.cfd 3
NVDA.cfd 3
META 2
TSLA 2
LIN. 2
SUGAR. 2
META. 2
JNJ. 2
AIRFR. 2
PEP. 2
PYPL. 2
US500. 2
META.cfd 2
LULU.cfd 2
PFE.cfd 2
CRM.cfd 2
GBPCHF.cfd 2
AAPL.cfd 2
BRENT.cfd 2
US30 1
AAPL 1
XAUUSD. 1
CVX 1
LULU. 1
BAC. 1
XOM. 1
AAPL. 1
JPM. 1
CVX. 1
STT. 1
AMD. 1
F. 1
KO. 1
NIKKEI. 1
CSCO. 1
GBPJPY. 1
PEP.cfd 1
BAC.cfd 1
USDCAD.cfd 1
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 1
DOGUSD.cfd 1
F.cfd 1
CADJPY.cfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.cfd -16K
US30. 3.3K
COCOA.cfd 2K
XAGUSD.cfd 713
COFFEE.cfd -1.2K
AMD.cfd 585
US30.cfd -83
DAX -1.2K
COCOA. 1.6K
WTI. 119
LIN.cfd -2.5K
XAUUSD 697
COFFEE. 2.2K
XAGUSD. 657
TSLA.cfd 946
TSLA. 296
EURAUD.cfd 284
US500.cfd 140
GBPJPY.cfd 145
USDJPY.cfd 166
NVDA 919
CADCHF.cfd 65
ENGI. 0
NCLH -15
NVDA. 1K
GBPUSD.cfd 106
BMW. 14
MSFT 347
MSFT. 333
DIS. 42
CCL. 35
EURAUD. 45
BABA. 18
ZM.cfd 49
CVX.cfd 9
DAX.cfd 13
EURGBP.cfd -183
BTCUSD.cfd 366
USTech.cfd 27
NVDA.cfd 218
META 322
TSLA 83
LIN. 44
SUGAR. 107
META. 89
JNJ. 12
AIRFR. -145
PEP. 69
PYPL. 16
US500. 143
META.cfd 156
LULU.cfd -52
PFE.cfd -24
CRM.cfd 124
GBPCHF.cfd 12
AAPL.cfd 11
BRENT.cfd 7
US30 120
AAPL 19
XAUUSD. 83
CVX 13
LULU. 83
BAC. 11
XOM. 3
AAPL. 47
JPM. 54
CVX. 1
STT. 17
AMD. -91
F. 5
KO. 13
NIKKEI. -79
CSCO. -3
GBPJPY. 218
PEP.cfd -94
BAC.cfd 2
USDCAD.cfd 7
CCL.cfd 1
EURUSD.cfd 2
DOGUSD.cfd 39
F.cfd -14
CADJPY.cfd 4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.cfd 302K
US30. 3K
COCOA.cfd 473K
XAGUSD.cfd 10K
COFFEE.cfd 16K
AMD.cfd -2.6K
US30.cfd 136
DAX -94K
COCOA. 422K
WTI. 2.3K
LIN.cfd -814
XAUUSD 157K
COFFEE. 15K
XAGUSD. 1.5K
TSLA.cfd 20K
TSLA. 9.7K
EURAUD.cfd 5.8K
US500.cfd 2.1K
GBPJPY.cfd 2.5K
USDJPY.cfd 2.7K
NVDA 75K
CADCHF.cfd 830
ENGI. 1.6K
NCLH -229
NVDA. 29K
GBPUSD.cfd 2K
BMW. 17K
MSFT 34K
MSFT. 13K
DIS. 2.9K
CCL. 885
EURAUD. 1.4K
BABA. 463
ZM.cfd 520
CVX.cfd 294
DAX.cfd 1.2K
EURGBP.cfd -4
BTCUSD.cfd 728K
USTech.cfd 518
NVDA.cfd 2.7K
META 23K
TSLA 8.3K
LIN. 1.2K
SUGAR. 180
META. 7.2K
JNJ. 859
AIRFR. -38K
PEP. 985
PYPL. 636
US500. 1.4K
META.cfd 4.3K
LULU.cfd -143
PFE.cfd -1.3K
CRM.cfd 2.5K
GBPCHF.cfd 225
AAPL.cfd 448
BRENT.cfd 273
US30 390
AAPL 2.1K
XAUUSD. 38K
CVX 757
LULU. 2.7K
BAC. 605
XOM. 300
AAPL. 5.1K
JPM. 2.8K
CVX. 65
STT. 340
AMD. -2.6K
F. 53
KO. 519
NIKKEI. -2.2K
CSCO. 162
GBPJPY. 1.5K
PEP.cfd -1.4K
BAC.cfd 107
USDCAD.cfd 204
CCL.cfd 29
EURUSD.cfd 43
DOGUSD.cfd 889
F.cfd -232
CADJPY.cfd 74
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 583.92 EUR
최악의 거래: -11 862 EUR
연속 최대 이익: 72
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +8 680.60 EUR
연속 최대 손실: -1 520.07 EUR

Hello! I am a trader and developer with over 2 years of experience in the financial markets. My specialization lies in using the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 (MT5) platforms to execute buy trades on a variety of financial instruments, including major indices, commodities, and stocks of well-known companies.

Instruments traded include:

  • Stock Indices: US30, NASDAQ
  • Commodities: Oil, Gold, Cocoa, Coffee
  • Renowned Company Stocks: Tesla (TSLA)

My trading approach is centered on rigorous market analysis and identifying the best buy opportunities.

I dedicate time for study to improve my skills continuously.


