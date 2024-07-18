- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cfd
|89
|US30.
|45
|XAGUSD.cfd
|34
|COCOA.cfd
|34
|COFFEE.cfd
|26
|AMD.cfd
|17
|US30.cfd
|15
|DAX
|14
|COCOA.
|14
|WTI.
|12
|LIN.cfd
|12
|XAUUSD
|11
|COFFEE.
|9
|XAGUSD.
|8
|TSLA.cfd
|8
|TSLA.
|7
|EURAUD.cfd
|7
|US500.cfd
|6
|GBPJPY.cfd
|6
|USDJPY.cfd
|6
|NVDA
|5
|CADCHF.cfd
|5
|ENGI.
|4
|NCLH
|4
|NVDA.
|4
|GBPUSD.cfd
|4
|BMW.
|3
|MSFT
|3
|MSFT.
|3
|DIS.
|3
|CCL.
|3
|EURAUD.
|3
|BABA.
|3
|ZM.cfd
|3
|CVX.cfd
|3
|EURGBP.cfd
|3
|BTCUSD.cfd
|3
|USTech.cfd
|3
|NVDA.cfd
|3
|META
|2
|TSLA
|2
|LIN.
|2
|SUGAR.
|2
|META.
|2
|JNJ.
|2
|AIRFR.
|2
|PEP.
|2
|PYPL.
|2
|US500.
|2
|META.cfd
|2
|LULU.cfd
|2
|PFE.cfd
|2
|CRM.cfd
|2
|GBPCHF.cfd
|2
|AAPL.cfd
|2
|US30
|1
|AAPL
|1
|XAUUSD.
|1
|CVX
|1
|LULU.
|1
|BAC.
|1
|XOM.
|1
|AAPL.
|1
|JPM.
|1
|CVX.
|1
|STT.
|1
|AMD.
|1
|F.
|1
|KO.
|1
|NIKKEI.
|1
|CSCO.
|1
|GBPJPY.
|1
|PEP.cfd
|1
|BAC.cfd
|1
|USDCAD.cfd
|1
|CCL.cfd
|1
|EURUSD.cfd
|1
|DAX.cfd
|1
|DOGUSD.cfd
|1
|F.cfd
|1
|CADJPY.cfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.cfd
|-16K
|US30.
|3.3K
|XAGUSD.cfd
|545
|COCOA.cfd
|6.1K
|COFFEE.cfd
|-1.2K
|AMD.cfd
|585
|US30.cfd
|-83
|DAX
|-1.2K
|COCOA.
|1.6K
|WTI.
|119
|LIN.cfd
|-2.5K
|XAUUSD
|697
|COFFEE.
|2.2K
|XAGUSD.
|657
|TSLA.cfd
|946
|TSLA.
|296
|EURAUD.cfd
|284
|US500.cfd
|140
|GBPJPY.cfd
|145
|USDJPY.cfd
|166
|NVDA
|919
|CADCHF.cfd
|65
|ENGI.
|0
|NCLH
|-15
|NVDA.
|1K
|GBPUSD.cfd
|106
|BMW.
|14
|MSFT
|347
|MSFT.
|333
|DIS.
|42
|CCL.
|35
|EURAUD.
|45
|BABA.
|18
|ZM.cfd
|49
|CVX.cfd
|9
|EURGBP.cfd
|-183
|BTCUSD.cfd
|366
|USTech.cfd
|27
|NVDA.cfd
|218
|META
|322
|TSLA
|83
|LIN.
|44
|SUGAR.
|107
|META.
|89
|JNJ.
|12
|AIRFR.
|-145
|PEP.
|69
|PYPL.
|16
|US500.
|143
|META.cfd
|156
|LULU.cfd
|-52
|PFE.cfd
|-24
|CRM.cfd
|124
|GBPCHF.cfd
|12
|AAPL.cfd
|11
|US30
|120
|AAPL
|19
|XAUUSD.
|83
|CVX
|13
|LULU.
|83
|BAC.
|11
|XOM.
|3
|AAPL.
|47
|JPM.
|54
|CVX.
|1
|STT.
|17
|AMD.
|-91
|F.
|5
|KO.
|13
|NIKKEI.
|-79
|CSCO.
|-3
|GBPJPY.
|218
|PEP.cfd
|-94
|BAC.cfd
|2
|USDCAD.cfd
|7
|CCL.cfd
|1
|EURUSD.cfd
|2
|DAX.cfd
|0
|DOGUSD.cfd
|39
|F.cfd
|-14
|CADJPY.cfd
|4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.cfd
|211K
|US30.
|3K
|XAGUSD.cfd
|3.7K
|COCOA.cfd
|888K
|COFFEE.cfd
|15K
|AMD.cfd
|-2.6K
|US30.cfd
|136
|DAX
|-94K
|COCOA.
|422K
|WTI.
|2.3K
|LIN.cfd
|-814
|XAUUSD
|157K
|COFFEE.
|15K
|XAGUSD.
|1.5K
|TSLA.cfd
|20K
|TSLA.
|9.7K
|EURAUD.cfd
|5.8K
|US500.cfd
|2.1K
|GBPJPY.cfd
|2.5K
|USDJPY.cfd
|2.7K
|NVDA
|75K
|CADCHF.cfd
|830
|ENGI.
|1.6K
|NCLH
|-229
|NVDA.
|29K
|GBPUSD.cfd
|2K
|BMW.
|17K
|MSFT
|34K
|MSFT.
|13K
|DIS.
|2.9K
|CCL.
|885
|EURAUD.
|1.4K
|BABA.
|463
|ZM.cfd
|520
|CVX.cfd
|294
|EURGBP.cfd
|-4
|BTCUSD.cfd
|728K
|USTech.cfd
|518
|NVDA.cfd
|2.7K
|META
|23K
|TSLA
|8.3K
|LIN.
|1.2K
|SUGAR.
|180
|META.
|7.2K
|JNJ.
|859
|AIRFR.
|-38K
|PEP.
|985
|PYPL.
|636
|US500.
|1.4K
|META.cfd
|4.3K
|LULU.cfd
|-143
|PFE.cfd
|-1.3K
|CRM.cfd
|2.5K
|GBPCHF.cfd
|225
|AAPL.cfd
|448
|US30
|390
|AAPL
|2.1K
|XAUUSD.
|38K
|CVX
|757
|LULU.
|2.7K
|BAC.
|605
|XOM.
|300
|AAPL.
|5.1K
|JPM.
|2.8K
|CVX.
|65
|STT.
|340
|AMD.
|-2.6K
|F.
|53
|KO.
|519
|NIKKEI.
|-2.2K
|CSCO.
|162
|GBPJPY.
|1.5K
|PEP.cfd
|-1.4K
|BAC.cfd
|107
|USDCAD.cfd
|204
|CCL.cfd
|29
|EURUSD.cfd
|43
|DAX.cfd
|85
|DOGUSD.cfd
|889
|F.cfd
|-232
|CADJPY.cfd
|74
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Teletrade-Sharp ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Hello! I am a trader and developer with over 2 years of experience in the financial markets. My specialization lies in using the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 (MT5) platforms to execute buy trades on a variety of financial instruments, including major indices, commodities, and stocks of well-known companies.
Instruments traded include:
- Stock Indices: US30, NASDAQ
- Commodities: Oil, Gold, Cocoa, Coffee
- Renowned Company Stocks: Tesla (TSLA)
My trading approach is centered on rigorous market analysis and identifying the best buy opportunities.
I dedicate time for study to improve my skills continuously.
USD
EUR
EUR