SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dinto Reversal1
Alan Kemp

Dinto Reversal1

Alan Kemp
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 29%
ICMarkets-Live22
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
142 (63.96%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (36.04%)
En iyi işlem:
172.03 GBP
En kötü işlem:
-75.04 GBP
Brüt kâr:
2 466.16 GBP (58 912 pips)
Brüt zarar:
-1 433.63 GBP (44 296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (140.47 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
296.91 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
79.90%
Maks. mevduat yükü:
3.55%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
128 (57.66%)
Satış işlemleri:
94 (42.34%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
4.65 GBP
Ortalama kâr:
17.37 GBP
Ortalama zarar:
-17.92 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-102.23 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-261.14 GBP (4)
Aylık büyüme:
1.38%
Yıllık tahmin:
16.79%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
261.14 GBP (5.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.99% (261.14 GBP)
Varlığa göre:
26.96% (1 078.22 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 35
USDCAD 31
CHFJPY 28
AUDUSD 25
EURCHF 18
CADCHF 18
GBPJPY 14
GBPCHF 12
AUDJPY 11
EURUSD 11
USDCHF 9
NZDJPY 4
USDJPY 3
EURJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 156
USDCAD 197
CHFJPY 149
AUDUSD 135
EURCHF 116
CADCHF 117
GBPJPY 60
GBPCHF 129
AUDJPY 70
EURUSD 24
USDCHF 78
NZDJPY 38
USDJPY 43
EURJPY 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY -1.2K
USDCAD 3.2K
CHFJPY 4.1K
AUDUSD -1.4K
EURCHF 3K
CADCHF -2K
GBPJPY 904
GBPCHF 2.5K
AUDJPY 2.2K
EURUSD 431
USDCHF 2.8K
NZDJPY -121
USDJPY 576
EURJPY 428
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.03 GBP
En kötü işlem: -75 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +140.47 GBP
Maksimum ardışık zarar: -102.23 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 6
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.14 × 7
FusionMarkets-Live
0.17 × 64
ICMarkets-Live15
0.28 × 53
ICMarketsSC-Live04
0.29 × 48
ICMarkets-Live07
0.40 × 15
ICMarkets-Live16
0.44 × 43
FusionMarkets-Demo
0.46 × 106
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 376
ICMarkets-Live03
0.50 × 40
ICMarkets-Live23
0.53 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 9
RoboForex-Prime
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.78 × 589
ICMarketsSC-Live20
0.79 × 258
ICMarketsSC-Live27
0.84 × 19
ICMarkets-Live10
0.84 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.94 × 121
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 538
Alpari-Trade
1.03 × 113
33 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This signal attempts to identify a reversal in price action and places a trade accordingly.

The EA will place additional trades if PA moves against the trade.

In demo accounts this EA has proven to provide around 2% profit per month with a draw-down of <20%

İnceleme yok
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 17:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.03 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dinto Reversal1
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
4K
GBP
77
99%
222
63%
80%
1.72
4.65
GBP
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.