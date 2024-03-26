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信号 / MetaTrader 4 / Dinto Reversal1
Alan Kemp

Dinto Reversal1

Alan Kemp
Alan Kemp

Alan Kemp

1 主题 1 评论
0条评论
可靠性
124
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 36%
ICMarkets-Live22
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
322
盈利交易:
204 (63.35%)
亏损交易:
118 (36.65%)
最好交易:
383.72 GBP
最差交易:
-204.21 GBP
毛利:
4 437.07 GBP (79 447 pips)
毛利亏损:
-3 195.31 GBP (68 149 pips)
最大连续赢利:
12 (140.47 GBP)
最大连续盈利:
718.69 GBP (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
79.71%
最大入金加载:
37.23%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 天
采收率:
1.28
长期交易:
166 (51.55%)
短期交易:
156 (48.45%)
利润因子:
1.39
预期回报:
3.86 GBP
平均利润:
21.75 GBP
平均损失:
-27.08 GBP
最大连续失误:
7 (-973.58 GBP)
最大连续亏损:
-973.58 GBP (7)
每月增长:
2.42%
年度预测:
29.40%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
973.58 GBP (15.90%)
相对跌幅:
结余:
20.49% (973.58 GBP)
净值:
66.03% (2 641.27 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 40
CADJPY 39
AUDUSD 38
USDCAD 33
CADCHF 29
EURCHF 23
EURUSD 22
AUDJPY 18
GBPJPY 17
GBPCHF 15
USDJPY 14
USDCHF 13
NZDJPY 13
EURJPY 4
NZDUSD 3
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY 178
CADJPY 185
AUDUSD 167
USDCAD 220
CADCHF 186
EURCHF 140
EURUSD 45
AUDJPY 116
GBPJPY 81
GBPCHF 161
USDJPY -292
USDCHF 92
NZDJPY 273
EURJPY 29
NZDUSD 8
GBPUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY 2.1K
CADJPY -158
AUDUSD -2.7K
USDCAD 4.3K
CADCHF -1.9K
EURCHF 3.9K
EURUSD 608
AUDJPY 3.7K
GBPJPY 1.3K
GBPCHF 2.9K
USDJPY -3.8K
USDCHF 2.8K
NZDJPY -1.1K
EURJPY 747
NZDUSD 78
GBPUSD 133
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +383.72 GBP
最差交易: -204 GBP
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +140.47 GBP
最大连续亏损: -973.58 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 8
OctaFX-Real9
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.14 × 7
FusionMarkets-Live
0.17 × 64
ICMarkets-Live15
0.28 × 54
ICMarketsSC-Live04
0.29 × 48
ICMarkets-Live07
0.33 × 18
FusionMarkets-Demo
0.46 × 107
ICMarkets-Live03
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 472
ICMarkets-Live22
0.64 × 737
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 9
ICMarkets-Live16
0.78 × 64
ICMarketsSC-Live20
0.79 × 258
ICMarketsSC-Live27
0.80 × 20
ICMarkets-Live23
0.82 × 22
ICMarketsSC-Live07
0.94 × 121
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 541
ICMarkets-Live10
1.08 × 100
ICMarketsSC-Live22
1.14 × 107
Pepperstone-Demo01
1.20 × 45
35 更多...
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This signal attempts to identify a reversal in price action and places a trade accordingly.

The EA will place additional trades if PA moves against the trade.

This EA has proven to provide around 2% profit per month.

没有评论
2026.07.20 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.02 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 07:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.30 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.26 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 20:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.06 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.06 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.06 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.06 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Dinto Reversal1
每月30 USD
36%
0
0
USD
3.8K
GBP
124
99%
322
63%
80%
1.38
3.86
GBP
66%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载