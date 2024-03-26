- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
322
盈利交易:
204 (63.35%)
亏损交易:
118 (36.65%)
最好交易:
383.72 GBP
最差交易:
-204.21 GBP
毛利:
4 437.07 GBP (79 447 pips)
毛利亏损:
-3 195.31 GBP (68 149 pips)
最大连续赢利:
12 (140.47 GBP)
最大连续盈利:
718.69 GBP (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
79.71%
最大入金加载:
37.23%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 天
采收率:
1.28
长期交易:
166 (51.55%)
短期交易:
156 (48.45%)
利润因子:
1.39
预期回报:
3.86 GBP
平均利润:
21.75 GBP
平均损失:
-27.08 GBP
最大连续失误:
7 (-973.58 GBP)
最大连续亏损:
-973.58 GBP (7)
每月增长:
2.42%
年度预测:
29.40%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
973.58 GBP (15.90%)
相对跌幅:
结余:
20.49% (973.58 GBP)
净值:
66.03% (2 641.27 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|40
|CADJPY
|39
|AUDUSD
|38
|USDCAD
|33
|CADCHF
|29
|EURCHF
|23
|EURUSD
|22
|AUDJPY
|18
|GBPJPY
|17
|GBPCHF
|15
|USDJPY
|14
|USDCHF
|13
|NZDJPY
|13
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|178
|CADJPY
|185
|AUDUSD
|167
|USDCAD
|220
|CADCHF
|186
|EURCHF
|140
|EURUSD
|45
|AUDJPY
|116
|GBPJPY
|81
|GBPCHF
|161
|USDJPY
|-292
|USDCHF
|92
|NZDJPY
|273
|EURJPY
|29
|NZDUSD
|8
|GBPUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|2.1K
|CADJPY
|-158
|AUDUSD
|-2.7K
|USDCAD
|4.3K
|CADCHF
|-1.9K
|EURCHF
|3.9K
|EURUSD
|608
|AUDJPY
|3.7K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCHF
|2.9K
|USDJPY
|-3.8K
|USDCHF
|2.8K
|NZDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|747
|NZDUSD
|78
|GBPUSD
|133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +383.72 GBP
最差交易: -204 GBP
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +140.47 GBP
最大连续亏损: -973.58 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.14 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.17 × 64
|
ICMarkets-Live15
|0.28 × 54
|
ICMarketsSC-Live04
|0.29 × 48
|
ICMarkets-Live07
|0.33 × 18
|
FusionMarkets-Demo
|0.46 × 107
|
ICMarkets-Live03
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 472
|
ICMarkets-Live22
|0.64 × 737
|
ICMarketsSC-Live10
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.78 × 64
|
ICMarketsSC-Live20
|0.79 × 258
|
ICMarketsSC-Live27
|0.80 × 20
|
ICMarkets-Live23
|0.82 × 22
|
ICMarketsSC-Live07
|0.94 × 121
|
ICMarketsSC-Live24
|1.01 × 541
|
ICMarkets-Live10
|1.08 × 100
|
ICMarketsSC-Live22
|1.14 × 107
|
Pepperstone-Demo01
|1.20 × 45
This signal attempts to identify a reversal in price action and places a trade accordingly.
The EA will place additional trades if PA moves against the trade.
This EA has proven to provide around 2% profit per month.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
36%
0
0
USD
USD
3.8K
GBP
GBP
124
99%
322
63%
80%
1.38
3.86
GBP
GBP
66%
1:500