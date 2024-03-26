- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
222
Bénéfice trades:
142 (63.96%)
Perte trades:
80 (36.04%)
Meilleure transaction:
172.03 GBP
Pire transaction:
-75.04 GBP
Bénéfice brut:
2 466.16 GBP (58 912 pips)
Perte brute:
-1 433.63 GBP (44 296 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (140.47 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
296.91 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
79.90%
Charge de dépôt maximale:
3.53%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
3.95
Longs trades:
128 (57.66%)
Courts trades:
94 (42.34%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
4.65 GBP
Bénéfice moyen:
17.37 GBP
Perte moyenne:
-17.92 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-102.23 GBP)
Perte consécutive maximale:
-261.14 GBP (4)
Croissance mensuelle:
1.38%
Prévision annuelle:
16.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
261.14 GBP (5.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.99% (261.14 GBP)
Par fonds propres:
26.96% (1 078.22 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CADJPY
|35
|USDCAD
|31
|CHFJPY
|28
|AUDUSD
|25
|EURCHF
|18
|CADCHF
|18
|GBPJPY
|14
|GBPCHF
|12
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|11
|USDCHF
|9
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CADJPY
|156
|USDCAD
|197
|CHFJPY
|149
|AUDUSD
|135
|EURCHF
|116
|CADCHF
|117
|GBPJPY
|60
|GBPCHF
|129
|AUDJPY
|70
|EURUSD
|24
|USDCHF
|78
|NZDJPY
|38
|USDJPY
|43
|EURJPY
|19
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CADJPY
|-1.2K
|USDCAD
|3.2K
|CHFJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-1.4K
|EURCHF
|3K
|CADCHF
|-2K
|GBPJPY
|904
|GBPCHF
|2.5K
|AUDJPY
|2.2K
|EURUSD
|431
|USDCHF
|2.8K
|NZDJPY
|-121
|USDJPY
|576
|EURJPY
|428
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +172.03 GBP
Pire transaction: -75 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +140.47 GBP
Perte consécutive maximale: -102.23 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.14 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.17 × 64
|
ICMarkets-Live15
|0.28 × 53
|
ICMarketsSC-Live04
|0.29 × 48
|
ICMarkets-Live07
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.46 × 106
|
ICMarketsSC-Live19
|0.49 × 376
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 40
|
ICMarkets-Live23
|0.53 × 19
|
ICMarketsSC-Live10
|0.67 × 9
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.78 × 589
|
ICMarketsSC-Live20
|0.79 × 258
|
ICMarketsSC-Live27
|0.84 × 19
|
ICMarkets-Live10
|0.84 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.94 × 121
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 538
|
Alpari-Trade
|1.03 × 113
33 plus...
This signal attempts to identify a reversal in price action and places a trade accordingly.
The EA will place additional trades if PA moves against the trade.
In demo accounts this EA has proven to provide around 2% profit per month with a draw-down of <20%
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
29%
0
0
USD
USD
4K
GBP
GBP
77
99%
222
63%
80%
1.72
4.65
GBP
GBP
27%
1:500