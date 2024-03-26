SignauxSections
Alan Kemp

Dinto Reversal1

0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 29%
ICMarkets-Live22
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
222
Bénéfice trades:
142 (63.96%)
Perte trades:
80 (36.04%)
Meilleure transaction:
172.03 GBP
Pire transaction:
-75.04 GBP
Bénéfice brut:
2 466.16 GBP (58 912 pips)
Perte brute:
-1 433.63 GBP (44 296 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (140.47 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
296.91 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
79.90%
Charge de dépôt maximale:
3.53%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
3.95
Longs trades:
128 (57.66%)
Courts trades:
94 (42.34%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
4.65 GBP
Bénéfice moyen:
17.37 GBP
Perte moyenne:
-17.92 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-102.23 GBP)
Perte consécutive maximale:
-261.14 GBP (4)
Croissance mensuelle:
1.38%
Prévision annuelle:
16.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
261.14 GBP (5.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.99% (261.14 GBP)
Par fonds propres:
26.96% (1 078.22 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 35
USDCAD 31
CHFJPY 28
AUDUSD 25
EURCHF 18
CADCHF 18
GBPJPY 14
GBPCHF 12
AUDJPY 11
EURUSD 11
USDCHF 9
NZDJPY 4
USDJPY 3
EURJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 156
USDCAD 197
CHFJPY 149
AUDUSD 135
EURCHF 116
CADCHF 117
GBPJPY 60
GBPCHF 129
AUDJPY 70
EURUSD 24
USDCHF 78
NZDJPY 38
USDJPY 43
EURJPY 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY -1.2K
USDCAD 3.2K
CHFJPY 4.1K
AUDUSD -1.4K
EURCHF 3K
CADCHF -2K
GBPJPY 904
GBPCHF 2.5K
AUDJPY 2.2K
EURUSD 431
USDCHF 2.8K
NZDJPY -121
USDJPY 576
EURJPY 428
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +172.03 GBP
Pire transaction: -75 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +140.47 GBP
Perte consécutive maximale: -102.23 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 6
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.14 × 7
FusionMarkets-Live
0.17 × 64
ICMarkets-Live15
0.28 × 53
ICMarketsSC-Live04
0.29 × 48
ICMarkets-Live07
0.40 × 15
ICMarkets-Live16
0.44 × 43
FusionMarkets-Demo
0.46 × 106
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 376
ICMarkets-Live03
0.50 × 40
ICMarkets-Live23
0.53 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 9
RoboForex-Prime
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.78 × 589
ICMarketsSC-Live20
0.79 × 258
ICMarketsSC-Live27
0.84 × 19
ICMarkets-Live10
0.84 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.94 × 121
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 538
Alpari-Trade
1.03 × 113
This signal attempts to identify a reversal in price action and places a trade accordingly.

The EA will place additional trades if PA moves against the trade.

In demo accounts this EA has proven to provide around 2% profit per month with a draw-down of <20%

Aucun avis
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 07:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 17:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.03 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dinto Reversal1
30 USD par mois
29%
0
0
USD
4K
GBP
77
99%
222
63%
80%
1.72
4.65
GBP
27%
1:500
Copier

