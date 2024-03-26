- Прирост
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Всего трейдов:
321
Прибыльных трейдов:
203 (63.23%)
Убыточных трейдов:
118 (36.76%)
Лучший трейд:
383.72 GBP
Худший трейд:
-204.21 GBP
Общая прибыль:
4 435.06 GBP (79 421 pips)
Общий убыток:
-3 195.31 GBP (68 149 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (140.47 GBP)
Макс. прибыль в серии:
718.69 GBP (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
79.71%
Макс. загрузка депозита:
37.23%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
166 (51.71%)
Коротких трейдов:
155 (48.29%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
3.86 GBP
Средняя прибыль:
21.85 GBP
Средний убыток:
-27.08 GBP
Макс. серия проигрышей:
7 (-973.58 GBP)
Макс. убыток в серии:
-973.58 GBP (7)
Прирост в месяц:
2.37%
Годовой прогноз:
28.75%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
973.58 GBP (15.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.49% (973.58 GBP)
По эквити:
66.03% (2 641.27 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|40
|CADJPY
|39
|AUDUSD
|38
|USDCAD
|33
|CADCHF
|29
|EURCHF
|23
|EURUSD
|22
|AUDJPY
|18
|GBPJPY
|17
|GBPCHF
|15
|USDJPY
|14
|USDCHF
|13
|NZDJPY
|13
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|178
|CADJPY
|185
|AUDUSD
|167
|USDCAD
|220
|CADCHF
|186
|EURCHF
|140
|EURUSD
|45
|AUDJPY
|116
|GBPJPY
|81
|GBPCHF
|161
|USDJPY
|-292
|USDCHF
|92
|NZDJPY
|273
|EURJPY
|29
|NZDUSD
|5
|GBPUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|2.1K
|CADJPY
|-158
|AUDUSD
|-2.7K
|USDCAD
|4.3K
|CADCHF
|-1.9K
|EURCHF
|3.9K
|EURUSD
|608
|AUDJPY
|3.7K
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCHF
|2.9K
|USDJPY
|-3.8K
|USDCHF
|2.8K
|NZDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|747
|NZDUSD
|52
|GBPUSD
|133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +383.72 GBP
Худший трейд: -204 GBP
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +140.47 GBP
Макс. убыток в серии: -973.58 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.14 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.17 × 64
|
ICMarkets-Live15
|0.28 × 54
|
ICMarketsSC-Live04
|0.29 × 48
|
ICMarkets-Live07
|0.33 × 18
|
FusionMarkets-Demo
|0.46 × 107
|
ICMarkets-Live03
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 472
|
ICMarkets-Live22
|0.64 × 737
|
ICMarketsSC-Live10
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.78 × 64
|
ICMarketsSC-Live20
|0.79 × 258
|
ICMarketsSC-Live27
|0.80 × 20
|
ICMarkets-Live23
|0.82 × 22
|
ICMarketsSC-Live07
|0.94 × 121
|
ICMarketsSC-Live24
|1.01 × 541
|
ICMarkets-Live10
|1.08 × 100
|
ICMarketsSC-Live22
|1.14 × 107
|
Pepperstone-Demo01
|1.20 × 45
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This signal attempts to identify a reversal in price action and places a trade accordingly.
The EA will place additional trades if PA moves against the trade.
This EA has proven to provide around 2% profit per month.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
3.8K
GBP
GBP
124
99%
321
63%
80%
1.38
3.86
GBP
GBP
66%
1:500