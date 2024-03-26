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Сигналы / MetaTrader 4 / Dinto Reversal1
Alan Kemp

Dinto Reversal1

Alan Kemp
Alan Kemp

Alan Kemp

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
124 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 36%
ICMarkets-Live22
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
321
Прибыльных трейдов:
203 (63.23%)
Убыточных трейдов:
118 (36.76%)
Лучший трейд:
383.72 GBP
Худший трейд:
-204.21 GBP
Общая прибыль:
4 435.06 GBP (79 421 pips)
Общий убыток:
-3 195.31 GBP (68 149 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (140.47 GBP)
Макс. прибыль в серии:
718.69 GBP (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
79.71%
Макс. загрузка депозита:
37.23%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
166 (51.71%)
Коротких трейдов:
155 (48.29%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
3.86 GBP
Средняя прибыль:
21.85 GBP
Средний убыток:
-27.08 GBP
Макс. серия проигрышей:
7 (-973.58 GBP)
Макс. убыток в серии:
-973.58 GBP (7)
Прирост в месяц:
2.37%
Годовой прогноз:
28.75%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
973.58 GBP (15.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.49% (973.58 GBP)
По эквити:
66.03% (2 641.27 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 40
CADJPY 39
AUDUSD 38
USDCAD 33
CADCHF 29
EURCHF 23
EURUSD 22
AUDJPY 18
GBPJPY 17
GBPCHF 15
USDJPY 14
USDCHF 13
NZDJPY 13
EURJPY 4
NZDUSD 2
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY 178
CADJPY 185
AUDUSD 167
USDCAD 220
CADCHF 186
EURCHF 140
EURUSD 45
AUDJPY 116
GBPJPY 81
GBPCHF 161
USDJPY -292
USDCHF 92
NZDJPY 273
EURJPY 29
NZDUSD 5
GBPUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY 2.1K
CADJPY -158
AUDUSD -2.7K
USDCAD 4.3K
CADCHF -1.9K
EURCHF 3.9K
EURUSD 608
AUDJPY 3.7K
GBPJPY 1.3K
GBPCHF 2.9K
USDJPY -3.8K
USDCHF 2.8K
NZDJPY -1.1K
EURJPY 747
NZDUSD 52
GBPUSD 133
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +383.72 GBP
Худший трейд: -204 GBP
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +140.47 GBP
Макс. убыток в серии: -973.58 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 8
OctaFX-Real9
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.14 × 7
FusionMarkets-Live
0.17 × 64
ICMarkets-Live15
0.28 × 54
ICMarketsSC-Live04
0.29 × 48
ICMarkets-Live07
0.33 × 18
FusionMarkets-Demo
0.46 × 107
ICMarkets-Live03
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 472
ICMarkets-Live22
0.64 × 737
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 9
ICMarkets-Live16
0.78 × 64
ICMarketsSC-Live20
0.79 × 258
ICMarketsSC-Live27
0.80 × 20
ICMarkets-Live23
0.82 × 22
ICMarketsSC-Live07
0.94 × 121
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 541
ICMarkets-Live10
1.08 × 100
ICMarketsSC-Live22
1.14 × 107
Pepperstone-Demo01
1.20 × 45
еще 35...
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This signal attempts to identify a reversal in price action and places a trade accordingly.

The EA will place additional trades if PA moves against the trade.

This EA has proven to provide around 2% profit per month.

Нет отзывов
2026.07.20 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.02 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 07:02
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.30 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.26 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 20:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.06 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.06 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.06 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.06 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dinto Reversal1
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
3.8K
GBP
124
99%
321
63%
80%
1.38
3.86
GBP
66%
1:500
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