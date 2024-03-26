- Crescita
Trade:
222
Profit Trade:
142 (63.96%)
Loss Trade:
80 (36.04%)
Best Trade:
172.03 GBP
Worst Trade:
-75.04 GBP
Profitto lordo:
2 466.16 GBP (58 912 pips)
Perdita lorda:
-1 433.63 GBP (44 296 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (140.47 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
296.91 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
79.90%
Massimo carico di deposito:
3.55%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
128 (57.66%)
Short Trade:
94 (42.34%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
4.65 GBP
Profitto medio:
17.37 GBP
Perdita media:
-17.92 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-102.23 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-261.14 GBP (4)
Crescita mensile:
1.38%
Previsione annuale:
16.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
261.14 GBP (5.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.99% (261.14 GBP)
Per equità:
26.96% (1 078.22 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|35
|USDCAD
|31
|CHFJPY
|28
|AUDUSD
|25
|EURCHF
|18
|CADCHF
|18
|GBPJPY
|14
|GBPCHF
|12
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|11
|USDCHF
|9
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|3
|EURJPY
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|156
|USDCAD
|197
|CHFJPY
|149
|AUDUSD
|135
|EURCHF
|116
|CADCHF
|117
|GBPJPY
|60
|GBPCHF
|129
|AUDJPY
|70
|EURUSD
|24
|USDCHF
|78
|NZDJPY
|38
|USDJPY
|43
|EURJPY
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|-1.2K
|USDCAD
|3.2K
|CHFJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-1.4K
|EURCHF
|3K
|CADCHF
|-2K
|GBPJPY
|904
|GBPCHF
|2.5K
|AUDJPY
|2.2K
|EURUSD
|431
|USDCHF
|2.8K
|NZDJPY
|-121
|USDJPY
|576
|EURJPY
|428
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +172.03 GBP
Worst Trade: -75 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +140.47 GBP
Massima perdita consecutiva: -102.23 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.14 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.17 × 64
|
ICMarkets-Live15
|0.28 × 53
|
ICMarketsSC-Live04
|0.29 × 48
|
ICMarkets-Live07
|0.40 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.46 × 106
|
ICMarketsSC-Live19
|0.49 × 376
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 40
|
ICMarkets-Live23
|0.53 × 19
|
ICMarketsSC-Live10
|0.67 × 9
|
RoboForex-Prime
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.78 × 589
|
ICMarketsSC-Live20
|0.79 × 258
|
ICMarketsSC-Live27
|0.84 × 19
|
ICMarkets-Live10
|0.84 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.94 × 121
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 538
|
Alpari-Trade
|1.03 × 113
This signal attempts to identify a reversal in price action and places a trade accordingly.
The EA will place additional trades if PA moves against the trade.
In demo accounts this EA has proven to provide around 2% profit per month with a draw-down of <20%
