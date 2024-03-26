SegnaliSezioni
Alan Kemp

Dinto Reversal1

Alan Kemp
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 29%
ICMarkets-Live22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
142 (63.96%)
Loss Trade:
80 (36.04%)
Best Trade:
172.03 GBP
Worst Trade:
-75.04 GBP
Profitto lordo:
2 466.16 GBP (58 912 pips)
Perdita lorda:
-1 433.63 GBP (44 296 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (140.47 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
296.91 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
79.90%
Massimo carico di deposito:
3.55%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
128 (57.66%)
Short Trade:
94 (42.34%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
4.65 GBP
Profitto medio:
17.37 GBP
Perdita media:
-17.92 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-102.23 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-261.14 GBP (4)
Crescita mensile:
1.38%
Previsione annuale:
16.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
261.14 GBP (5.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.99% (261.14 GBP)
Per equità:
26.96% (1 078.22 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 35
USDCAD 31
CHFJPY 28
AUDUSD 25
EURCHF 18
CADCHF 18
GBPJPY 14
GBPCHF 12
AUDJPY 11
EURUSD 11
USDCHF 9
NZDJPY 4
USDJPY 3
EURJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 156
USDCAD 197
CHFJPY 149
AUDUSD 135
EURCHF 116
CADCHF 117
GBPJPY 60
GBPCHF 129
AUDJPY 70
EURUSD 24
USDCHF 78
NZDJPY 38
USDJPY 43
EURJPY 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY -1.2K
USDCAD 3.2K
CHFJPY 4.1K
AUDUSD -1.4K
EURCHF 3K
CADCHF -2K
GBPJPY 904
GBPCHF 2.5K
AUDJPY 2.2K
EURUSD 431
USDCHF 2.8K
NZDJPY -121
USDJPY 576
EURJPY 428
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.03 GBP
Worst Trade: -75 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +140.47 GBP
Massima perdita consecutiva: -102.23 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 6
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
CapitalComBY-Real
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.14 × 7
FusionMarkets-Live
0.17 × 64
ICMarkets-Live15
0.28 × 53
ICMarketsSC-Live04
0.29 × 48
ICMarkets-Live07
0.40 × 15
ICMarkets-Live16
0.44 × 43
FusionMarkets-Demo
0.46 × 106
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 376
ICMarkets-Live03
0.50 × 40
ICMarkets-Live23
0.53 × 19
ICMarketsSC-Live10
0.67 × 9
RoboForex-Prime
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.78 × 589
ICMarketsSC-Live20
0.79 × 258
ICMarketsSC-Live27
0.84 × 19
ICMarkets-Live10
0.84 × 57
ICMarketsSC-Live07
0.94 × 121
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 538
Alpari-Trade
1.03 × 113
33 più
This signal attempts to identify a reversal in price action and places a trade accordingly.

The EA will place additional trades if PA moves against the trade.

In demo accounts this EA has proven to provide around 2% profit per month with a draw-down of <20%

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dinto Reversal1
30USD al mese
29%
0
0
USD
4K
GBP
77
99%
222
63%
80%
1.72
4.65
GBP
27%
1:500
Copia

