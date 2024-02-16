SinyallerBölümler
Captain Snail Gold
Alexander Kuznetsov

Captain Snail Gold

Alexander Kuznetsov
0 inceleme
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -1%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 364
Kârla kapanan işlemler:
1 072 (78.59%)
Zararla kapanan işlemler:
292 (21.41%)
En iyi işlem:
820.61 USD
En kötü işlem:
-230.51 USD
Brüt kâr:
16 264.24 USD (309 515 pips)
Brüt zarar:
-13 120.20 USD (209 644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
276 (127.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 858.19 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
13.68%
Maks. mevduat yükü:
34.04%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
938 (68.77%)
Satış işlemleri:
426 (31.23%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
15.17 USD
Ortalama zarar:
-44.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-638.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 567.05 USD (22)
Aylık büyüme:
31.34%
Yıllık tahmin:
380.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.62 USD
Maksimum:
4 568.90 USD (57.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.53% (4 570.04 USD)
Varlığa göre:
33.45% (664.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US500Cash 854
XAUUSD 394
AUDCAD 41
NZDCAD 28
AUDNZD 23
GBPUSD 14
USDCHF 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US500Cash -37
XAUUSD 3.7K
AUDCAD -370
NZDCAD 42
AUDNZD -188
GBPUSD 3
USDCHF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US500Cash 382
XAUUSD 116K
AUDCAD -12K
NZDCAD 2.3K
AUDNZD -8.6K
GBPUSD 410
USDCHF 769
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +820.61 USD
En kötü işlem: -231 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +127.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -638.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 116
Exness-Real17
0.34 × 378
ThreeTrader-Live
0.35 × 161
VantageInternational-Live 14
0.43 × 7
RoboForex-ECN
0.47 × 617
Tickmill-Live10
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN2
0.63 × 81
ICMarketsSC-Live19
0.69 × 26
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
VantageInternational-Live 18
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.79 × 14
RoboForex-ECN-3
0.87 × 477
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
AxioryAsia-02Live
1.16 × 19
ICMarketsSC-Live08
1.56 × 32
56 daha fazla...
Trading is carried out on breaking through important price levels. The minimum deposit is $600. But I recommend 1500. Not a grid, but there are 2-3 months of near-zero or negative profit. After a small wave of losses, there is a big wave of profit. Thus, I ask you not to count on the principle of a monthly salary.
İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 15:04
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.8% of days out of the 479 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 08:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
