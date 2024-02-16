- Büyüme
Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
1 364
Kârla kapanan işlemler:
1 072 (78.59%)
Zararla kapanan işlemler:
292 (21.41%)
En iyi işlem:
820.61 USD
En kötü işlem:
-230.51 USD
Brüt kâr:
16 264.24 USD (309 515 pips)
Brüt zarar:
-13 120.20 USD (209 644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
276 (127.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 858.19 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
13.68%
Maks. mevduat yükü:
34.04%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
938 (68.77%)
Satış işlemleri:
426 (31.23%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
15.17 USD
Ortalama zarar:
-44.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-638.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 567.05 USD (22)
Aylık büyüme:
31.34%
Yıllık tahmin:
380.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.62 USD
Maksimum:
4 568.90 USD (57.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.53% (4 570.04 USD)
Varlığa göre:
33.45% (664.19 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +820.61 USD
En kötü işlem: -231 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +127.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -638.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.27 × 116
|
Exness-Real17
|0.34 × 378
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 161
|
VantageInternational-Live 14
|0.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.47 × 617
|
Tickmill-Live10
|0.55 × 11
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.63 × 81
|
ICMarketsSC-Live19
|0.69 × 26
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
VantageInternational-Live 18
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.79 × 14
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 477
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
AxioryAsia-02Live
|1.16 × 19
|
ICMarketsSC-Live08
|1.56 × 32
Trading is carried out on breaking through important price levels. The minimum deposit is $600. But I recommend 1500. Not a grid, but there are 2-3 months of near-zero or negative profit. After a small wave of losses, there is a big wave of profit. Thus, I ask you not to count on the principle of a monthly salary.
