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信号 / MetaTrader 4 / Captain Snail Gold
Alexander Kuznetsov

Captain Snail Gold

Alexander Kuznetsov
Alexander Kuznetsov

Alexander Kuznetsov

1 主题 9 评论
0条评论
可靠性
58
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 327%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
420
盈利交易:
243 (57.85%)
亏损交易:
177 (42.14%)
最好交易:
357.25 USD
最差交易:
-190.71 USD
毛利:
10 780.77 USD (618 129 pips)
毛利亏损:
-5 700.07 USD (335 023 pips)
最大连续赢利:
21 (1 236.54 USD)
最大连续盈利:
1 289.26 USD (9)
夏普比率:
0.23
交易活动:
13.68%
最大入金加载:
34.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.34
长期交易:
237 (56.43%)
短期交易:
183 (43.57%)
利润因子:
1.89
预期回报:
12.10 USD
平均利润:
44.37 USD
平均损失:
-32.20 USD
最大连续失误:
11 (-808.91 USD)
最大连续亏损:
-808.91 USD (11)
每月增长:
27.22%
年度预测:
330.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
63.34 USD
最大值:
1 521.36 USD (27.08%)
相对跌幅:
结余:
28.08% (1 521.36 USD)
净值:
33.45% (664.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 420
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 283K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +357.25 USD
最差交易: -191 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 236.54 USD
最大连续亏损: -808.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
RoboForex-ECN-3
2.08 × 495
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Tickmill-Live02
3.66 × 50
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.39 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
7 更多...
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Trading is carried out on breaking through important price levels. The minimum deposit is $600. But I recommend 1500. Not a grid, but there are 2-3 months of near-zero or negative profit. After a small wave of losses, there is a big wave of profit. Thus, I ask you not to count on the principle of a monthly salary.
没有评论
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.24 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.24 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 09:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.16 00:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.13 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.01 23:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.17 06:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.17 06:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Captain Snail Gold
每月30 USD
327%
0
0
USD
6.2K
USD
58
100%
420
57%
14%
1.89
12.10
USD
33%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载