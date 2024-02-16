- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
420
盈利交易:
243 (57.85%)
亏损交易:
177 (42.14%)
最好交易:
357.25 USD
最差交易:
-190.71 USD
毛利:
10 780.77 USD (618 129 pips)
毛利亏损:
-5 700.07 USD (335 023 pips)
最大连续赢利:
21 (1 236.54 USD)
最大连续盈利:
1 289.26 USD (9)
夏普比率:
0.23
交易活动:
13.68%
最大入金加载:
34.04%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.34
长期交易:
237 (56.43%)
短期交易:
183 (43.57%)
利润因子:
1.89
预期回报:
12.10 USD
平均利润:
44.37 USD
平均损失:
-32.20 USD
最大连续失误:
11 (-808.91 USD)
最大连续亏损:
-808.91 USD (11)
每月增长:
27.22%
年度预测:
330.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
63.34 USD
最大值:
1 521.36 USD (27.08%)
相对跌幅:
结余:
28.08% (1 521.36 USD)
净值:
33.45% (664.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|420
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|283K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +357.25 USD
最差交易: -191 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 236.54 USD
最大连续亏损: -808.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|2.08 × 495
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Tickmill-Live02
|3.66 × 50
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.39 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
Trading is carried out on breaking through important price levels. The minimum deposit is $600. But I recommend 1500. Not a grid, but there are 2-3 months of near-zero or negative profit. After a small wave of losses, there is a big wave of profit. Thus, I ask you not to count on the principle of a monthly salary.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
327%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
58
100%
420
57%
14%
1.89
12.10
USD
USD
33%
1:500