- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
419
Прибыльных трейдов:
242 (57.75%)
Убыточных трейдов:
177 (42.24%)
Лучший трейд:
357.25 USD
Худший трейд:
-190.71 USD
Общая прибыль:
10 765.44 USD (617 286 pips)
Общий убыток:
-5 700.07 USD (335 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (1 236.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 273.93 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
13.68%
Макс. загрузка депозита:
34.04%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.33
Длинных трейдов:
236 (56.32%)
Коротких трейдов:
183 (43.68%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
12.09 USD
Средняя прибыль:
44.49 USD
Средний убыток:
-32.20 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-808.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-808.91 USD (11)
Прирост в месяц:
26.40%
Годовой прогноз:
320.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.34 USD
Максимальная:
1 521.36 USD (27.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.08% (1 521.36 USD)
По эквити:
33.45% (664.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|419
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|282K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +357.25 USD
Худший трейд: -191 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 236.54 USD
Макс. убыток в серии: -808.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|2.08 × 495
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
Tickmill-Live02
|3.66 × 50
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.39 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
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Торговля осуществляется на пробитие важных уровней цены. Минимальный депозит 600 долларов. Но советую 1500. Не сетка, но бывают 2-3- месяца околонулевая или отрицательная прибыль. После маленькой волны потерь идет большая волна прибыли. Таким образом на принцип месячной зарплаты прошу не рассчитывать.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
325%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
58
100%
419
57%
14%
1.88
12.09
USD
USD
33%
1:500