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Сигналы / MetaTrader 4 / Captain Snail Gold
Alexander Kuznetsov

Captain Snail Gold

Alexander Kuznetsov
Alexander Kuznetsov

Alexander Kuznetsov

1 тема 9 комментариев
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 325%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
419
Прибыльных трейдов:
242 (57.75%)
Убыточных трейдов:
177 (42.24%)
Лучший трейд:
357.25 USD
Худший трейд:
-190.71 USD
Общая прибыль:
10 765.44 USD (617 286 pips)
Общий убыток:
-5 700.07 USD (335 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (1 236.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 273.93 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
13.68%
Макс. загрузка депозита:
34.04%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.33
Длинных трейдов:
236 (56.32%)
Коротких трейдов:
183 (43.68%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
12.09 USD
Средняя прибыль:
44.49 USD
Средний убыток:
-32.20 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-808.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-808.91 USD (11)
Прирост в месяц:
26.40%
Годовой прогноз:
320.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.34 USD
Максимальная:
1 521.36 USD (27.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.08% (1 521.36 USD)
По эквити:
33.45% (664.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 419
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 282K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +357.25 USD
Худший трейд: -191 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 236.54 USD
Макс. убыток в серии: -808.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
RoboForex-ECN-3
2.08 × 495
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
Tickmill-Live02
3.66 × 50
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.39 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
еще 7...
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Торговля осуществляется на пробитие важных уровней цены. Минимальный депозит 600 долларов. Но советую 1500. Не сетка, но бывают 2-3- месяца околонулевая или отрицательная прибыль. После маленькой волны потерь идет большая волна прибыли. Таким образом на принцип месячной зарплаты прошу не рассчитывать.
Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.24 23:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.24 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 09:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.16 00:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.13 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.01 23:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.17 06:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.17 06:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Captain Snail Gold
30 USD в месяц
325%
0
0
USD
6.2K
USD
58
100%
419
57%
14%
1.88
12.09
USD
33%
1:500
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