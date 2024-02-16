Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading is carried out on breaking through important price levels. The minimum deposit is $600. But I recommend 1500. Not a grid, but there are 2-3 months of near-zero or negative profit. After a small wave of losses, there is a big wave of profit. Thus, I ask you not to count on the principle of a monthly salary.