- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 364
Bénéfice trades:
1 072 (78.59%)
Perte trades:
292 (21.41%)
Meilleure transaction:
820.61 USD
Pire transaction:
-230.51 USD
Bénéfice brut:
16 264.24 USD (309 515 pips)
Perte brute:
-13 120.20 USD (209 644 pips)
Gains consécutifs maximales:
276 (127.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 858.19 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
13.68%
Charge de dépôt maximale:
34.04%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
938 (68.77%)
Courts trades:
426 (31.23%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
2.31 USD
Bénéfice moyen:
15.17 USD
Perte moyenne:
-44.93 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-638.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 567.05 USD (22)
Croissance mensuelle:
33.08%
Prévision annuelle:
401.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.62 USD
Maximal:
4 568.90 USD (57.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.53% (4 570.04 USD)
Par fonds propres:
33.45% (664.19 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|854
|XAUUSD
|394
|AUDCAD
|41
|NZDCAD
|28
|AUDNZD
|23
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|.US500Cash
|-37
|XAUUSD
|3.7K
|AUDCAD
|-370
|NZDCAD
|42
|AUDNZD
|-188
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|.US500Cash
|382
|XAUUSD
|116K
|AUDCAD
|-12K
|NZDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|-8.6K
|GBPUSD
|410
|USDCHF
|769
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +820.61 USD
Pire transaction: -231 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +127.72 USD
Perte consécutive maximale: -638.32 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.27 × 116
|
Exness-Real17
|0.34 × 378
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 161
|
VantageInternational-Live 14
|0.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.47 × 617
|
Tickmill-Live10
|0.55 × 11
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.63 × 81
|
ICMarketsSC-Live19
|0.69 × 26
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
VantageInternational-Live 18
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.79 × 14
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 477
|
DooPrime-Live 2
|0.89 × 9
|
AxioryAsia-02Live
|1.16 × 19
|
ICMarketsSC-Live08
|1.56 × 32
56 plus...
Trading is carried out on breaking through important price levels. The minimum deposit is $600. But I recommend 1500. Not a grid, but there are 2-3 months of near-zero or negative profit. After a small wave of losses, there is a big wave of profit. Thus, I ask you not to count on the principle of a monthly salary.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
88
100%
1 364
78%
14%
1.23
2.31
USD
USD
73%
1:500