SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Captain Snail Gold
Alexander Kuznetsov

Captain Snail Gold

Alexander Kuznetsov
0 avis
88 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -1%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 364
Bénéfice trades:
1 072 (78.59%)
Perte trades:
292 (21.41%)
Meilleure transaction:
820.61 USD
Pire transaction:
-230.51 USD
Bénéfice brut:
16 264.24 USD (309 515 pips)
Perte brute:
-13 120.20 USD (209 644 pips)
Gains consécutifs maximales:
276 (127.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 858.19 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
13.68%
Charge de dépôt maximale:
34.04%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
938 (68.77%)
Courts trades:
426 (31.23%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
2.31 USD
Bénéfice moyen:
15.17 USD
Perte moyenne:
-44.93 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-638.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 567.05 USD (22)
Croissance mensuelle:
33.08%
Prévision annuelle:
401.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.62 USD
Maximal:
4 568.90 USD (57.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.53% (4 570.04 USD)
Par fonds propres:
33.45% (664.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US500Cash 854
XAUUSD 394
AUDCAD 41
NZDCAD 28
AUDNZD 23
GBPUSD 14
USDCHF 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US500Cash -37
XAUUSD 3.7K
AUDCAD -370
NZDCAD 42
AUDNZD -188
GBPUSD 3
USDCHF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US500Cash 382
XAUUSD 116K
AUDCAD -12K
NZDCAD 2.3K
AUDNZD -8.6K
GBPUSD 410
USDCHF 769
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +820.61 USD
Pire transaction: -231 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +127.72 USD
Perte consécutive maximale: -638.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 116
Exness-Real17
0.34 × 378
ThreeTrader-Live
0.35 × 161
VantageInternational-Live 14
0.43 × 7
RoboForex-ECN
0.47 × 617
Tickmill-Live10
0.55 × 11
Alpari-Pro.ECN2
0.63 × 81
ICMarketsSC-Live19
0.69 × 26
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
VantageInternational-Live 18
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.79 × 14
RoboForex-ECN-3
0.87 × 477
DooPrime-Live 2
0.89 × 9
AxioryAsia-02Live
1.16 × 19
ICMarketsSC-Live08
1.56 × 32
56 plus...
Trading is carried out on breaking through important price levels. The minimum deposit is $600. But I recommend 1500. Not a grid, but there are 2-3 months of near-zero or negative profit. After a small wave of losses, there is a big wave of profit. Thus, I ask you not to count on the principle of a monthly salary.
Aucun avis
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 15:04
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.8% of days out of the 479 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 08:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
