Wu Tien Hung

Potential Strategy

Wu Tien Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
123 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 85%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 563
Kârla kapanan işlemler:
1 163 (74.40%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (25.59%)
En iyi işlem:
583.72 USD
En kötü işlem:
-262.56 USD
Brüt kâr:
8 352.10 USD (169 263 pips)
Brüt zarar:
-3 660.56 USD (114 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (63.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
639.99 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
73.33%
Maks. mevduat yükü:
12.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.28
Alış işlemleri:
735 (47.02%)
Satış işlemleri:
828 (52.98%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
3.00 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-9.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-121.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-381.69 USD (3)
Aylık büyüme:
8.53%
Yıllık tahmin:
103.46%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.74 USD
Maksimum:
381.93 USD (13.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.10% (68.93 USD)
Varlığa göre:
26.05% (957.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 592
NZDCAD 558
AUDNZD 412
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.5K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 1.4K
XAUUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 19K
NZDCAD 28K
AUDNZD 8.2K
XAUUSD 23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +583.72 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +63.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
Ava-Real 4
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.13 × 15
ICMarketsSC-Live03
0.15 × 180
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.21 × 204
ICMarkets-Live14
0.28 × 25
Tickmill-Live04
0.33 × 3
130 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.20 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 13:50
No swaps are charged
2025.05.05 13:50
No swaps are charged
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.04 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 01:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
