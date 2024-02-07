- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 563
Kârla kapanan işlemler:
1 163 (74.40%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (25.59%)
En iyi işlem:
583.72 USD
En kötü işlem:
-262.56 USD
Brüt kâr:
8 352.10 USD (169 263 pips)
Brüt zarar:
-3 660.56 USD (114 176 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (63.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
639.99 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
73.33%
Maks. mevduat yükü:
12.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.28
Alış işlemleri:
735 (47.02%)
Satış işlemleri:
828 (52.98%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
3.00 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-9.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-121.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-381.69 USD (3)
Aylık büyüme:
8.53%
Yıllık tahmin:
103.46%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.74 USD
Maksimum:
381.93 USD (13.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.10% (68.93 USD)
Varlığa göre:
26.05% (957.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|592
|NZDCAD
|558
|AUDNZD
|412
|XAUUSD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.5K
|NZDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|1.4K
|XAUUSD
|0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|28K
|AUDNZD
|8.2K
|XAUUSD
|23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +583.72 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +63.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
Valutrades-Real
|0.00 × 1
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
Ava-Real 4
|0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
Exness-Real9
|0.00 × 1
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
ICMarkets-Live20
|0.10 × 10
ICMarketsSC-Live32
|0.13 × 15
ICMarketsSC-Live03
|0.15 × 180
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
|0.21 × 204
ICMarkets-Live14
|0.28 × 25
Tickmill-Live04
|0.33 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
85%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
123
99%
1 563
74%
73%
2.28
3.00
USD
USD
26%
1:500