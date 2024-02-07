- Crescita
Trade:
1 563
Profit Trade:
1 163 (74.40%)
Loss Trade:
400 (25.59%)
Best Trade:
583.72 USD
Worst Trade:
-262.56 USD
Profitto lordo:
8 352.10 USD (169 263 pips)
Perdita lorda:
-3 660.56 USD (114 176 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (63.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
639.99 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
73.33%
Massimo carico di deposito:
12.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.28
Long Trade:
735 (47.02%)
Short Trade:
828 (52.98%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
3.00 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-9.15 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-121.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-381.69 USD (3)
Crescita mensile:
8.53%
Previsione annuale:
103.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.74 USD
Massimale:
381.93 USD (13.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.10% (68.93 USD)
Per equità:
26.05% (957.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|592
|NZDCAD
|558
|AUDNZD
|412
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.5K
|NZDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|1.4K
|XAUUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|28K
|AUDNZD
|8.2K
|XAUUSD
|23
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +583.72 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +63.61 USD
Massima perdita consecutiva: -121.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
Ava-Real 4
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|0.15 × 180
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.21 × 204
|
ICMarkets-Live14
|0.28 × 25
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
85%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
123
99%
1 563
74%
73%
2.28
3.00
USD
USD
26%
1:500