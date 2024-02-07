SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Potential Strategy
Wu Tien Hung

Potential Strategy

Wu Tien Hung
0 recensioni
Affidabilità
123 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 85%
ICMarketsSC-Live20
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 563
Profit Trade:
1 163 (74.40%)
Loss Trade:
400 (25.59%)
Best Trade:
583.72 USD
Worst Trade:
-262.56 USD
Profitto lordo:
8 352.10 USD (169 263 pips)
Perdita lorda:
-3 660.56 USD (114 176 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (63.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
639.99 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
73.33%
Massimo carico di deposito:
12.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.28
Long Trade:
735 (47.02%)
Short Trade:
828 (52.98%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
3.00 USD
Profitto medio:
7.18 USD
Perdita media:
-9.15 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-121.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-381.69 USD (3)
Crescita mensile:
8.53%
Previsione annuale:
103.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.74 USD
Massimale:
381.93 USD (13.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.10% (68.93 USD)
Per equità:
26.05% (957.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 592
NZDCAD 558
AUDNZD 412
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.5K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 1.4K
XAUUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 19K
NZDCAD 28K
AUDNZD 8.2K
XAUUSD 23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +583.72 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +63.61 USD
Massima perdita consecutiva: -121.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
Ava-Real 4
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.13 × 15
ICMarketsSC-Live03
0.15 × 180
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.21 × 204
ICMarkets-Live14
0.28 × 25
Tickmill-Live04
0.33 × 3
130 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.06.20 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 13:50
No swaps are charged
2025.05.05 13:50
No swaps are charged
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.04 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 01:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Potential Strategy
30USD al mese
85%
0
0
USD
3.9K
USD
123
99%
1 563
74%
73%
2.28
3.00
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.