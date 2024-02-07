- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
2 286
Прибыльных трейдов:
1 733 (75.80%)
Убыточных трейдов:
553 (24.19%)
Лучший трейд:
583.72 USD
Худший трейд:
-262.56 USD
Общая прибыль:
12 452.50 USD (259 195 pips)
Общий убыток:
-5 223.79 USD (159 829 pips)
Макс. серия выигрышей:
170 (326.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
639.99 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
70.81%
Макс. загрузка депозита:
40.64%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.68
Длинных трейдов:
969 (42.39%)
Коротких трейдов:
1 317 (57.61%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
3.16 USD
Средняя прибыль:
7.19 USD
Средний убыток:
-9.45 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-170.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-460.89 USD (7)
Прирост в месяц:
7.43%
Годовой прогноз:
90.13%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.74 USD
Максимальная:
460.89 USD (6.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.11% (460.89 USD)
По эквити:
49.89% (2 013.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|867
|AUDCAD
|779
|AUDNZD
|639
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|2.6K
|AUDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|2.4K
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|51K
|AUDCAD
|33K
|AUDNZD
|15K
|XAUUSD
|23
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +583.72 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +326.26 USD
Макс. убыток в серии: -170.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
Ava-Real 4
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|0.15 × 180
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.21 × 204
|
ICMarkets-Live14
|0.28 × 25
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
248%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
168
99%
2 286
75%
71%
2.38
3.16
USD
USD
50%
1:500