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Wu Tien Hung

Forex Winner

Wu Tien Hung
Wu Tien Hung

Wu Tien Hung

Выпускник факультета бизнес-менеджмента Национального Тайбэйского технологического университета на Тайване, с почти десятилетним опытом торговли. Предпочитаю стратегии разворота + Мартингейл. Добро пожаловать следить за моими сигналами Forex Winner, чтобы вы могли инвестировать спокойно, не боясь
0 отзывов
Надежность
168 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 248%
ICMarketsSC-Live20
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 286
Прибыльных трейдов:
1 733 (75.80%)
Убыточных трейдов:
553 (24.19%)
Лучший трейд:
583.72 USD
Худший трейд:
-262.56 USD
Общая прибыль:
12 452.50 USD (259 195 pips)
Общий убыток:
-5 223.79 USD (159 829 pips)
Макс. серия выигрышей:
170 (326.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
639.99 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
70.81%
Макс. загрузка депозита:
40.64%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
15.68
Длинных трейдов:
969 (42.39%)
Коротких трейдов:
1 317 (57.61%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
3.16 USD
Средняя прибыль:
7.19 USD
Средний убыток:
-9.45 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-170.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-460.89 USD (7)
Прирост в месяц:
7.43%
Годовой прогноз:
90.13%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.74 USD
Максимальная:
460.89 USD (6.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.11% (460.89 USD)
По эквити:
49.89% (2 013.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 867
AUDCAD 779
AUDNZD 639
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 2.6K
AUDCAD 2.3K
AUDNZD 2.4K
XAUUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 51K
AUDCAD 33K
AUDNZD 15K
XAUUSD 23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +583.72 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +326.26 USD
Макс. убыток в серии: -170.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
Ava-Real 4
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live32
0.13 × 15
ICMarketsSC-Live03
0.15 × 180
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.21 × 204
ICMarkets-Live14
0.28 × 25
Tickmill-Live04
0.33 × 3
еще 130...
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Нет отзывов
2026.04.29 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.02 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.09 01:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.02 11:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 13:50
No swaps are charged
2025.05.05 13:50
No swaps are charged
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.04 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 01:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Winner
30 USD в месяц
248%
0
0
USD
5K
USD
168
99%
2 286
75%
71%
2.38
3.16
USD
50%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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