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Wu Tien Hung

Forex Winner

Wu Tien Hung
Wu Tien Hung

Wu Tien Hung

畢業於台灣台北科技大學經營管理系，有近十年的交易經驗，喜好反轉+馬丁的策略，歡迎追蹤我的Forex Winner信號，讓你安心地投資，不用懼怕高浮虧。
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盈利交易:
1 733 (75.80%)
亏损交易:
553 (24.19%)
最好交易:
583.72 USD
最差交易:
-262.56 USD
毛利:
12 452.50 USD (259 195 pips)
毛利亏损:
-5 223.79 USD (159 829 pips)
最大连续赢利:
170 (326.26 USD)
最大连续盈利:
639.99 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
70.81%
最大入金加载:
40.64%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.68
长期交易:
969 (42.39%)
短期交易:
1 317 (57.61%)
利润因子:
2.38
预期回报:
3.16 USD
平均利润:
7.19 USD
平均损失:
-9.45 USD
最大连续失误:
8 (-170.98 USD)
最大连续亏损:
-460.89 USD (7)
每月增长:
5.40%
年度预测:
65.46%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
67.74 USD
最大值:
460.89 USD (6.80%)
相对跌幅:
结余:
10.11% (460.89 USD)
净值:
49.89% (2 013.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 867
AUDCAD 779
AUDNZD 639
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 2.6K
AUDCAD 2.3K
AUDNZD 2.4K
XAUUSD 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 51K
AUDCAD 33K
AUDNZD 15K
XAUUSD 23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +583.72 USD
最差交易: -263 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +326.26 USD
最大连续亏损: -170.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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ICMarketsSC-Live02
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0.00 × 1
Exness-Real9
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0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
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ICMarketsSC-Live03
0.15 × 180
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
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Tickmill-Live04
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2026.08.12 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.12 04:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.29 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.02 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.09 01:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.02 11:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 07:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 11:21
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2025.06.19 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 13:50
No swaps are charged
2025.05.05 13:50
No swaps are charged
2025.05.05 12:46
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2025.05.04 12:37
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75%
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