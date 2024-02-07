- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 286
盈利交易:
1 733 (75.80%)
亏损交易:
553 (24.19%)
最好交易:
583.72 USD
最差交易:
-262.56 USD
毛利:
12 452.50 USD (259 195 pips)
毛利亏损:
-5 223.79 USD (159 829 pips)
最大连续赢利:
170 (326.26 USD)
最大连续盈利:
639.99 USD (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
70.81%
最大入金加载:
40.64%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.68
长期交易:
969 (42.39%)
短期交易:
1 317 (57.61%)
利润因子:
2.38
预期回报:
3.16 USD
平均利润:
7.19 USD
平均损失:
-9.45 USD
最大连续失误:
8 (-170.98 USD)
最大连续亏损:
-460.89 USD (7)
每月增长:
5.40%
年度预测:
65.46%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
67.74 USD
最大值:
460.89 USD (6.80%)
相对跌幅:
结余:
10.11% (460.89 USD)
净值:
49.89% (2 013.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|867
|AUDCAD
|779
|AUDNZD
|639
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|2.6K
|AUDCAD
|2.3K
|AUDNZD
|2.4K
|XAUUSD
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|51K
|AUDCAD
|33K
|AUDNZD
|15K
|XAUUSD
|23
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +583.72 USD
最差交易: -263 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +326.26 USD
最大连续亏损: -170.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
Ava-Real 4
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|0.15 × 180
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.21 × 204
|
ICMarkets-Live14
|0.28 × 25
|
Tickmill-Live04
|0.33 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
248%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
168
99%
2 286
75%
71%
2.38
3.16
USD
USD
50%
1:500