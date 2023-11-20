SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RTR Momentum Trend EA Index
Retail Trading Realities LTD

RTR Momentum Trend EA Index

Retail Trading Realities LTD
0 inceleme
Güvenilirlik
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 20%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 413
Kârla kapanan işlemler:
260 (18.40%)
Zararla kapanan işlemler:
1 153 (81.60%)
En iyi işlem:
2 990.26 USD
En kötü işlem:
-2 321.57 USD
Brüt kâr:
153 039.74 USD (1 110 900 pips)
Brüt zarar:
-133 216.49 USD (872 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6 852.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 663.12 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
81.20%
Maks. mevduat yükü:
67.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
1 413 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
14.03 USD
Ortalama kâr:
588.61 USD
Ortalama zarar:
-115.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
77 (-5 466.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 083.30 USD (45)
Aylık büyüme:
3.68%
Yıllık tahmin:
43.27%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 453.04 USD
Maksimum:
17 816.77 USD (15.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.21% (17 723.56 USD)
Varlığa göre:
1.73% (2 048.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 502
NDX 344
USDJPY 188
META 82
COST 80
EURJPY 68
MSFT 65
NVDA 44
TSLA 40
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 21K
NDX -5.6K
USDJPY -270
META -89
COST 2.2K
EURJPY 262
MSFT 6.4K
NVDA -2.4K
TSLA -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 211K
NDX 5.1K
USDJPY -20K
META 15K
COST 12K
EURJPY -8.8K
MSFT 12K
NVDA 23K
TSLA -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 990.26 USD
En kötü işlem: -2 322 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 45
Maksimum ardışık kâr: +6 852.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 466.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.38 × 279
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.12 × 75
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FPMarkets-Live
6.54 × 37
3 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Bu   RTR Momentum Trend Uzman Danışmanı   Tüm Varlıklar Endeksi sinyali.

Maksimum Kaldıraç 1:25

Minimum Depozito: 5.000 $ (ABD Doları Mevduat Hesabı) veya bir ABD Doları Cent'iniz olabilir

Komisyoncu: Darwinex İngiltere

FX, Altın, USTech100 (Nasdaq), ABD Hisse Senetlerinden oluşan bir portföydür.

Önerilen yüksek risk ayarlarını kullanıyorum =   %1 ÷ (sembol sayısı)

Sembol sayısı =   9


Semboller ve İşaretler:

Uzun   USDJPY

Uzun/Kısa ALTIN:   XAUUSD

Uzun USTech100:   NDX

Güncelleme 01/01/2024 yeni eklenen semboller:

Uzun EURJPY

Uzun Hisse Senetleri META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.


AUDJPY kaldırıldı.

Ayrıca Kripto sinyallerim (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL) kullanıyorum   RTR Momentum Trend Uzman Danışmanı   o yüzden şunu kontrol et.


Yasal Uyarı: Retail Trading Realities LTD herhangi bir kar sözü vermez, riskinizi akıllıca belirleyin, kullandığımız risk yüzdesinin 0,5'ini veya yarısını kullanarak kopyalamanızı öneririz.


İnceleme yok
2025.08.27 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 12:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.30 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.08 19:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.07 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.01 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 21:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.21 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.05 17:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.73% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.04 21:34
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.28 19:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.13 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RTR Momentum Trend EA Index
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
120K
USD
97
98%
1 413
18%
81%
1.14
14.03
USD
15%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.