- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|502
|NDX
|344
|USDJPY
|188
|META
|82
|COST
|80
|EURJPY
|68
|MSFT
|65
|NVDA
|44
|TSLA
|40
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|21K
|NDX
|-5.6K
|USDJPY
|-270
|META
|-89
|COST
|2.2K
|EURJPY
|262
|MSFT
|6.4K
|NVDA
|-2.4K
|TSLA
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|211K
|NDX
|5.1K
|USDJPY
|-20K
|META
|15K
|COST
|12K
|EURJPY
|-8.8K
|MSFT
|12K
|NVDA
|23K
|TSLA
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.38 × 279
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|1.75 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.19 × 59
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.12 × 75
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
Bu RTR Momentum Trend Uzman Danışmanı Tüm Varlıklar Endeksi sinyali.
Maksimum Kaldıraç 1:25
Minimum Depozito: 5.000 $ (ABD Doları Mevduat Hesabı) veya bir ABD Doları Cent'iniz olabilir
Komisyoncu: Darwinex İngiltere
FX, Altın, USTech100 (Nasdaq), ABD Hisse Senetlerinden oluşan bir portföydür.
Önerilen yüksek risk ayarlarını kullanıyorum = %1 ÷ (sembol sayısı)
Sembol sayısı = 9
Semboller ve İşaretler:
Uzun USDJPY
Uzun/Kısa ALTIN: XAUUSD
Uzun USTech100: NDX
Güncelleme 01/01/2024 yeni eklenen semboller:
Uzun EURJPY
Uzun Hisse Senetleri META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.
AUDJPY kaldırıldı.
Ayrıca Kripto sinyallerim (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL) kullanıyorum RTR Momentum Trend Uzman Danışmanı o yüzden şunu kontrol et.
Yasal Uyarı: Retail Trading Realities LTD herhangi bir kar sözü vermez, riskinizi akıllıca belirleyin, kullandığımız risk yüzdesinin 0,5'ini veya yarısını kullanarak kopyalamanızı öneririz.
USD
USD
USD