Bu RTR Momentum Trend Uzman Danışmanı Tüm Varlıklar Endeksi sinyali.



Maksimum Kaldıraç 1:25

Minimum Depozito: 5.000 $ (ABD Doları Mevduat Hesabı) veya bir ABD Doları Cent'iniz olabilir

Komisyoncu: Darwinex İngiltere

FX, Altın, USTech100 (Nasdaq), ABD Hisse Senetlerinden oluşan bir portföydür.

Önerilen yüksek risk ayarlarını kullanıyorum = %1 ÷ (sembol sayısı)

Sembol sayısı = 9





Semboller ve İşaretler:

Uzun USDJPY

Uzun/Kısa ALTIN: XAUUSD

Uzun USTech100: NDX

Güncelleme 01/01/2024 yeni eklenen semboller:

Uzun EURJPY

Uzun Hisse Senetleri META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.





AUDJPY kaldırıldı.

Ayrıca Kripto sinyallerim (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL) kullanıyorum RTR Momentum Trend Uzman Danışmanı o yüzden şunu kontrol et.





Yasal Uyarı: Retail Trading Realities LTD herhangi bir kar sözü vermez, riskinizi akıllıca belirleyin, kullandığımız risk yüzdesinin 0,5'ini veya yarısını kullanarak kopyalamanızı öneririz.



