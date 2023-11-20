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Retail Trading Realities LTD

RTR Momentum Trend EA Index

Retail Trading Realities LTD
Retail Trading Realities LTD

Retail Trading Realities LTD

I am a software developer, trend follower, from the UK.
I am the creator of RTR Momentum Trend (c) Expert Advisor for MT5.
3 темы 34 комментария
0 отзывов
Надежность
142 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 12%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 851
Прибыльных трейдов:
348 (18.80%)
Убыточных трейдов:
1 503 (81.20%)
Лучший трейд:
3 207.80 USD
Худший трейд:
-2 321.57 USD
Общая прибыль:
212 847.93 USD (1 983 639 pips)
Общий убыток:
-200 495.85 USD (1 430 059 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (5 108.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 361.09 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
81.03%
Макс. загрузка депозита:
67.62%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
1 780 (96.16%)
Коротких трейдов:
71 (3.84%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
6.67 USD
Средняя прибыль:
611.63 USD
Средний убыток:
-133.40 USD
Макс. серия проигрышей:
77 (-5 466.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 017.26 USD (48)
Прирост в месяц:
-4.15%
Годовой прогноз:
-52.57%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 453.04 USD
Максимальная:
27 249.40 USD (19.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.46% (27 262.55 USD)
По эквити:
1.73% (2 048.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 628
NDX 445
USDJPY 287
COST 112
META 82
MSFT 72
EURJPY 68
TSLA 60
NVDA 51
XAGUSD 31
XNGUSD 8
XTIUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 37K
NDX -9.7K
USDJPY -8.5K
COST -1.8K
META -89
MSFT 4.7K
EURJPY 262
TSLA -3.5K
NVDA -3K
XAGUSD -1.1K
XNGUSD -1K
XTIUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 559K
NDX 30K
USDJPY -48K
COST -1.4K
META 15K
MSFT 9.3K
EURJPY -8.8K
TSLA -15K
NVDA 21K
XAGUSD -6.8K
XNGUSD -332
XTIUSD -875
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 207.80 USD
Худший трейд: -2 322 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 48
Макс. прибыль в серии: +5 108.39 USD
Макс. убыток в серии: -5 466.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 6
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
1.14 × 340
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
Headway-Real
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
еще 14...
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Это   Советник RTR Momentum Trend   Сигнал индекса всех активов.

Максимальное кредитное плечо 1:25

Минимальный депозит: 5000 долларов США (депозитный счет в долларах США) или вы можете иметь цент в долларах США.

Брокер: Дарвинекс Великобритания

Это портфель из валют, золота, USTech100 (Nasdaq), акций США.

Я использую рекомендуемые настройки высокого риска =   1% ÷ (количество символов)

Количество символов =   9


Символы и тикеры:

Длинный   USDJPY

Длинное/Короткое ЗОЛОТО:   XAUUSD

Длинная позиция USTech100:   НДКС

Обновление 01.01.2024 новые добавленные символы:

Длинная позиция по EURJPY

Длинные акции META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.


AUDJPY был удален.

У меня также есть сигналы Crypto (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL), используя   Советник RTR Momentum Trend   так что проверьте это.


Отказ от ответственности: Retail Trading Realities LTD не обещает никакой прибыли, разумно устанавливайте свой риск, мы рекомендуем копировать, используя 0,5 или половину процента риска, который мы используем.


Нет отзывов
2026.06.24 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.17 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.16 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.09 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.05 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 14:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 12:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.30 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RTR Momentum Trend EA Index
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
113K
USD
142
98%
1 851
18%
81%
1.06
6.67
USD
19%
1:200
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