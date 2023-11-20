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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|628
|NDX
|445
|USDJPY
|287
|COST
|112
|META
|82
|MSFT
|72
|EURJPY
|68
|TSLA
|60
|NVDA
|51
|XAGUSD
|31
|XNGUSD
|8
|XTIUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|37K
|NDX
|-9.7K
|USDJPY
|-8.5K
|COST
|-1.8K
|META
|-89
|MSFT
|4.7K
|EURJPY
|262
|TSLA
|-3.5K
|NVDA
|-3K
|XAGUSD
|-1.1K
|XNGUSD
|-1K
|XTIUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|559K
|NDX
|30K
|USDJPY
|-48K
|COST
|-1.4K
|META
|15K
|MSFT
|9.3K
|EURJPY
|-8.8K
|TSLA
|-15K
|NVDA
|21K
|XAGUSD
|-6.8K
|XNGUSD
|-332
|XTIUSD
|-875
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 6
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|1.14 × 340
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
XMGlobal-MT5 2
|1.75 × 4
|
Headway-Real
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
Это Советник RTR Momentum Trend Сигнал индекса всех активов.
Максимальное кредитное плечо 1:25
Минимальный депозит: 5000 долларов США (депозитный счет в долларах США) или вы можете иметь цент в долларах США.
Брокер: Дарвинекс Великобритания
Это портфель из валют, золота, USTech100 (Nasdaq), акций США.
Я использую рекомендуемые настройки высокого риска = 1% ÷ (количество символов)
Количество символов = 9
Символы и тикеры:
Длинный USDJPY
Длинное/Короткое ЗОЛОТО: XAUUSD
Длинная позиция USTech100: НДКС
Обновление 01.01.2024 новые добавленные символы:
Длинная позиция по EURJPY
Длинные акции META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.
AUDJPY был удален.
У меня также есть сигналы Crypto (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL), используя Советник RTR Momentum Trend так что проверьте это.
Отказ от ответственности: Retail Trading Realities LTD не обещает никакой прибыли, разумно устанавливайте свой риск, мы рекомендуем копировать, используя 0,5 или половину процента риска, который мы используем.
USD
USD
USD