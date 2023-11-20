- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|502
|NDX
|344
|USDJPY
|188
|META
|82
|COST
|80
|EURJPY
|68
|MSFT
|65
|NVDA
|44
|TSLA
|40
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21K
|NDX
|-5.6K
|USDJPY
|-270
|META
|-89
|COST
|2.2K
|EURJPY
|262
|MSFT
|6.4K
|NVDA
|-2.4K
|TSLA
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|211K
|NDX
|5.1K
|USDJPY
|-20K
|META
|15K
|COST
|12K
|EURJPY
|-8.8K
|MSFT
|12K
|NVDA
|23K
|TSLA
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.38 × 279
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|1.75 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.19 × 59
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.12 × 75
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
Questo è il Consulente esperto di tendenze RTR Momentum Segnale dell'indice di tutti gli asset.
Leva massima 1:25
Deposito minimo: $ 5.000 (conto di deposito in dollari USA) oppure puoi avere un centesimo di dollari USA
Intermediario: Darwinex UK
È un portafoglio di FX, Oro, USTech100 (Nasdaq), azioni statunitensi.
Sto utilizzando le impostazioni ad alto rischio consigliate = 1% ÷ (numero di simboli)
Numero di simboli = 9
Simboli e ticker:
Lungo USDJPY
Lungo/Corto ORO: XAUUSD
USTech100 lungo: NDX
Aggiornamento 01/01/2024 nuovi simboli aggiunti:
Lungo sull'EURJPY
Azioni lunghe META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.
AUDJPY è stato rimosso.
Utilizzo anche segnali Crypto (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL). Consulente esperto di tendenze RTR Momentum quindi controllalo.
Dichiarazione di non responsabilità: Retail Trading Realities LTD non promette alcun profitto, imposta saggiamente il tuo rischio, ti consigliamo di copiare utilizzando 0,5 o metà della percentuale di rischio che stiamo utilizzando.
