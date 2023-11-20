SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RTR Momentum Trend EA Index
Retail Trading Realities LTD

RTR Momentum Trend EA Index

Retail Trading Realities LTD
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 20%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 413
Profit Trade:
260 (18.40%)
Loss Trade:
1 153 (81.60%)
Best Trade:
2 990.26 USD
Worst Trade:
-2 321.57 USD
Profitto lordo:
153 039.74 USD (1 110 900 pips)
Perdita lorda:
-133 216.49 USD (872 508 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6 852.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 663.12 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
81.20%
Massimo carico di deposito:
67.62%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
1 413 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
14.03 USD
Profitto medio:
588.61 USD
Perdita media:
-115.54 USD
Massime perdite consecutive:
77 (-5 466.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 083.30 USD (45)
Crescita mensile:
3.68%
Previsione annuale:
43.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 453.04 USD
Massimale:
17 816.77 USD (15.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.21% (17 723.56 USD)
Per equità:
1.73% (2 048.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 502
NDX 344
USDJPY 188
META 82
COST 80
EURJPY 68
MSFT 65
NVDA 44
TSLA 40
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 21K
NDX -5.6K
USDJPY -270
META -89
COST 2.2K
EURJPY 262
MSFT 6.4K
NVDA -2.4K
TSLA -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 211K
NDX 5.1K
USDJPY -20K
META 15K
COST 12K
EURJPY -8.8K
MSFT 12K
NVDA 23K
TSLA -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 990.26 USD
Worst Trade: -2 322 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 45
Massimo profitto consecutivo: +6 852.66 USD
Massima perdita consecutiva: -5 466.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.38 × 279
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
FXOpen-MT5
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.12 × 75
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FPMarkets-Live
6.54 × 37
3 più
Questo è il   Consulente esperto di tendenze RTR Momentum   Segnale dell'indice di tutti gli asset.

Leva massima 1:25

Deposito minimo: $ 5.000 (conto di deposito in dollari USA) oppure puoi avere un centesimo di dollari USA

Intermediario: Darwinex UK

È un portafoglio di FX, Oro, USTech100 (Nasdaq), azioni statunitensi.

Sto utilizzando le impostazioni ad alto rischio consigliate =   1% ÷ (numero di simboli)

Numero di simboli =   9


Simboli e ticker:

Lungo   USDJPY

Lungo/Corto ORO:   XAUUSD

USTech100 lungo:   NDX

Aggiornamento 01/01/2024 nuovi simboli aggiunti:

Lungo sull'EURJPY

Azioni lunghe META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.


AUDJPY è stato rimosso.

Utilizzo anche segnali Crypto (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL).   Consulente esperto di tendenze RTR Momentum   quindi controllalo.


Dichiarazione di non responsabilità: Retail Trading Realities LTD non promette alcun profitto, imposta saggiamente il tuo rischio, ti consigliamo di copiare utilizzando 0,5 o metà della percentuale di rischio che stiamo utilizzando.



2025.08.27 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 12:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.30 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.08 19:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.07 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.01 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 21:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.21 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.05 17:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.73% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.04 21:34
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.28 19:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.13 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
