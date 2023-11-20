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Retail Trading Realities LTD

RTR Momentum Trend EA Index

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I am a software developer, trend follower, from the UK.
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盈利交易:
348 (18.75%)
亏损交易:
1 508 (81.25%)
最好交易:
3 207.80 USD
最差交易:
-2 321.57 USD
毛利:
212 847.93 USD (1 983 639 pips)
毛利亏损:
-201 100.65 USD (1 431 434 pips)
最大连续赢利:
20 (5 108.39 USD)
最大连续盈利:
8 361.09 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
81.03%
最大入金加载:
67.62%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.42
长期交易:
1 785 (96.17%)
短期交易:
71 (3.83%)
利润因子:
1.06
预期回报:
6.33 USD
平均利润:
611.63 USD
平均损失:
-133.36 USD
最大连续失误:
77 (-5 466.12 USD)
最大连续亏损:
-10 017.26 USD (48)
每月增长:
-6.96%
年度预测:
-84.40%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
4 453.04 USD
最大值:
27 854.20 USD (19.88%)
相对跌幅:
结余:
19.79% (27 728.73 USD)
净值:
1.73% (2 048.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 628
NDX 445
USDJPY 287
COST 112
META 82
MSFT 77
EURJPY 68
TSLA 60
NVDA 51
XAGUSD 31
XNGUSD 8
XTIUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 37K
NDX -9.7K
USDJPY -8.5K
COST -1.8K
META -89
MSFT 4.1K
EURJPY 262
TSLA -3.5K
NVDA -3K
XAGUSD -1.1K
XNGUSD -1K
XTIUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 559K
NDX 30K
USDJPY -48K
COST -1.4K
META 15K
MSFT 7.9K
EURJPY -8.8K
TSLA -15K
NVDA 21K
XAGUSD -6.8K
XNGUSD -332
XTIUSD -875
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最差交易: -2 322 USD
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最大连续失误: 48
最大连续盈利: +5 108.39 USD
最大连续亏损: -5 466.12 USD

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1.65 × 34
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Headway-Real
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HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
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2026.02.05 12:26
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2025.03.28 05:58
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98%
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18%
81%
1.05
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