- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 856
盈利交易:
348 (18.75%)
亏损交易:
1 508 (81.25%)
最好交易:
3 207.80 USD
最差交易:
-2 321.57 USD
毛利:
212 847.93 USD (1 983 639 pips)
毛利亏损:
-201 100.65 USD (1 431 434 pips)
最大连续赢利:
20 (5 108.39 USD)
最大连续盈利:
8 361.09 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
81.03%
最大入金加载:
67.62%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.42
长期交易:
1 785 (96.17%)
短期交易:
71 (3.83%)
利润因子:
1.06
预期回报:
6.33 USD
平均利润:
611.63 USD
平均损失:
-133.36 USD
最大连续失误:
77 (-5 466.12 USD)
最大连续亏损:
-10 017.26 USD (48)
每月增长:
-6.96%
年度预测:
-84.40%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
4 453.04 USD
最大值:
27 854.20 USD (19.88%)
相对跌幅:
结余:
19.79% (27 728.73 USD)
净值:
1.73% (2 048.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|628
|NDX
|445
|USDJPY
|287
|COST
|112
|META
|82
|MSFT
|77
|EURJPY
|68
|TSLA
|60
|NVDA
|51
|XAGUSD
|31
|XNGUSD
|8
|XTIUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|37K
|NDX
|-9.7K
|USDJPY
|-8.5K
|COST
|-1.8K
|META
|-89
|MSFT
|4.1K
|EURJPY
|262
|TSLA
|-3.5K
|NVDA
|-3K
|XAGUSD
|-1.1K
|XNGUSD
|-1K
|XTIUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|559K
|NDX
|30K
|USDJPY
|-48K
|COST
|-1.4K
|META
|15K
|MSFT
|7.9K
|EURJPY
|-8.8K
|TSLA
|-15K
|NVDA
|21K
|XAGUSD
|-6.8K
|XNGUSD
|-332
|XTIUSD
|-875
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 207.80 USD
最差交易: -2 322 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 48
最大连续盈利: +5 108.39 USD
最大连续亏损: -5 466.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 6
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|1.14 × 340
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
XMGlobal-MT5 2
|1.75 × 4
|
Headway-Real
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
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最低存款：5,000 美元（美元存款账户）或者您可以有 1 美分
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长的 美元日元
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周
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交易
赢%
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预期回报
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每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
112K
USD
USD
143
98%
1 856
18%
81%
1.05
6.33
USD
USD
20%
1:200