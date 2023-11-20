SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RTR Momentum Trend EA Index
Retail Trading Realities LTD

RTR Momentum Trend EA Index

Retail Trading Realities LTD
0 avis
Fiabilité
97 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 20%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 411
Bénéfice trades:
260 (18.42%)
Perte trades:
1 151 (81.57%)
Meilleure transaction:
2 990.26 USD
Pire transaction:
-2 321.57 USD
Bénéfice brut:
153 039.74 USD (1 110 900 pips)
Perte brute:
-132 940.46 USD (870 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (6 852.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 663.12 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
81.20%
Charge de dépôt maximale:
67.62%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
1 411 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
14.24 USD
Bénéfice moyen:
588.61 USD
Perte moyenne:
-115.50 USD
Pertes consécutives maximales:
77 (-5 466.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 083.30 USD (45)
Croissance mensuelle:
3.80%
Prévision annuelle:
46.16%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 453.04 USD
Maximal:
17 816.77 USD (15.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.21% (17 723.56 USD)
Par fonds propres:
1.73% (2 048.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 502
NDX 342
USDJPY 188
META 82
COST 80
EURJPY 68
MSFT 65
NVDA 44
TSLA 40
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 21K
NDX -5.3K
USDJPY -270
META -89
COST 2.2K
EURJPY 262
MSFT 6.4K
NVDA -2.4K
TSLA -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 211K
NDX 7K
USDJPY -20K
META 15K
COST 12K
EURJPY -8.8K
MSFT 12K
NVDA 23K
TSLA -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 990.26 USD
Pire transaction: -2 322 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 45
Bénéfice consécutif maximal: +6 852.66 USD
Perte consécutive maximale: -5 466.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.38 × 279
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.12 × 75
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FPMarkets-Live
6.54 × 37
3 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

C'est le   Conseiller expert en tendances RTR Momentum   Signal de l’indice de tous les actifs.

Effet de levier maximum 1:25

Dépôt minimum : 5 000 $ (compte de dépôt en dollars américains) ou vous pouvez avoir un centime de dollars américains

Courtier : Darwinex Royaume-Uni

Il s'agit d'un portefeuille de devises, d'or, d'USTech100 (Nasdaq) et d'actions américaines.

J'utilise les paramètres à haut risque recommandés =   1% ÷ (nombre de symboles)

Nombre de symboles =   9


Symboles et tickers :

Long   USDJPY

OR long/court :   XAUUSD

USTech100 long :   NDX

Mise à jour du 01/01/2024 nouveaux symboles ajoutés :

Achat EURJPY

Actions longues META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.


AUDJPY a été supprimé.

J'ai également des signaux Crypto (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL) utilisant   Conseiller expert en tendances RTR Momentum   alors vérifiez ça.


Avertissement : Retail Trading Realities LTD ne promet aucun profit, définissez judicieusement votre risque, nous vous recommandons de copier en utilisant 0,5 ou la moitié du pourcentage de risque que nous utilisons.


Aucun avis
2025.08.27 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 12:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.30 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.08 19:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.07 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.01 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.29 21:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.23 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.21 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.05 17:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.73% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.04 21:34
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.28 19:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.13 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RTR Momentum Trend EA Index
30 USD par mois
20%
0
0
USD
121K
USD
97
98%
1 411
18%
81%
1.15
14.24
USD
15%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.