C'est le Conseiller expert en tendances RTR Momentum Signal de l’indice de tous les actifs.



Effet de levier maximum 1:25

Dépôt minimum : 5 000 $ (compte de dépôt en dollars américains) ou vous pouvez avoir un centime de dollars américains

Courtier : Darwinex Royaume-Uni

Il s'agit d'un portefeuille de devises, d'or, d'USTech100 (Nasdaq) et d'actions américaines.

J'utilise les paramètres à haut risque recommandés = 1% ÷ (nombre de symboles)

Nombre de symboles = 9





Symboles et tickers :

Long USDJPY

OR long/court : XAUUSD

USTech100 long : NDX

Mise à jour du 01/01/2024 nouveaux symboles ajoutés :

Achat EURJPY

Actions longues META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.





AUDJPY a été supprimé.

J'ai également des signaux Crypto (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL) utilisant Conseiller expert en tendances RTR Momentum alors vérifiez ça.





Avertissement : Retail Trading Realities LTD ne promet aucun profit, définissez judicieusement votre risque, nous vous recommandons de copier en utilisant 0,5 ou la moitié du pourcentage de risque que nous utilisons.



