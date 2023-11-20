- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|502
|NDX
|342
|USDJPY
|188
|META
|82
|COST
|80
|EURJPY
|68
|MSFT
|65
|NVDA
|44
|TSLA
|40
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|21K
|NDX
|-5.3K
|USDJPY
|-270
|META
|-89
|COST
|2.2K
|EURJPY
|262
|MSFT
|6.4K
|NVDA
|-2.4K
|TSLA
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|211K
|NDX
|7K
|USDJPY
|-20K
|META
|15K
|COST
|12K
|EURJPY
|-8.8K
|MSFT
|12K
|NVDA
|23K
|TSLA
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 33
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.38 × 279
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|1.75 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.12 × 75
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.57 × 14
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
C'est le Conseiller expert en tendances RTR Momentum Signal de l’indice de tous les actifs.
Effet de levier maximum 1:25
Dépôt minimum : 5 000 $ (compte de dépôt en dollars américains) ou vous pouvez avoir un centime de dollars américains
Courtier : Darwinex Royaume-Uni
Il s'agit d'un portefeuille de devises, d'or, d'USTech100 (Nasdaq) et d'actions américaines.
J'utilise les paramètres à haut risque recommandés = 1% ÷ (nombre de symboles)
Nombre de symboles = 9
Symboles et tickers :
Long USDJPY
OR long/court : XAUUSD
USTech100 long : NDX
Mise à jour du 01/01/2024 nouveaux symboles ajoutés :
Achat EURJPY
Actions longues META, MSFT, COST, NVDA, TSLA.
AUDJPY a été supprimé.
J'ai également des signaux Crypto (BTC, ETH, LTC, DOT, LINK, SOL) utilisant Conseiller expert en tendances RTR Momentum alors vérifiez ça.
Avertissement : Retail Trading Realities LTD ne promet aucun profit, définissez judicieusement votre risque, nous vous recommandons de copier en utilisant 0,5 ou la moitié du pourcentage de risque que nous utilisons.
