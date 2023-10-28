SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TG1
Wai Hung Andrew Lee

TG1

Wai Hung Andrew Lee
0 inceleme
100 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -39%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
366
Kârla kapanan işlemler:
285 (77.86%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (22.13%)
En iyi işlem:
69.47 USD
En kötü işlem:
-199.33 USD
Brüt kâr:
2 518.98 USD (80 402 pips)
Brüt zarar:
-2 966.89 USD (85 401 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (125.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.50 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
99.11%
Maks. mevduat yükü:
22.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
179 (48.91%)
Satış işlemleri:
187 (51.09%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.22 USD
Ortalama kâr:
8.84 USD
Ortalama zarar:
-36.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-196.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.93 USD (3)
Aylık büyüme:
18.30%
Yıllık tahmin:
222.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
725.14 USD
Maksimum:
1 127.84 USD (59.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.86% (1 127.84 USD)
Varlığa göre:
66.10% (349.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 115
USDCAD 80
NZDCHF 48
AUDNZD 47
EURGBP 39
CADCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 56
USDCAD -365
NZDCHF -303
AUDNZD 141
EURGBP 171
CADCHF -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.5K
USDCAD -12K
NZDCHF -3.6K
AUDNZD 6.6K
EURGBP 4.1K
CADCHF -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.47 USD
En kötü işlem: -199 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +125.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.36 × 44
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
InstaForex-Europe.com
3.82 × 76
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 22:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 21:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 13:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
