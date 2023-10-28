- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
366
Kârla kapanan işlemler:
285 (77.86%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (22.13%)
En iyi işlem:
69.47 USD
En kötü işlem:
-199.33 USD
Brüt kâr:
2 518.98 USD (80 402 pips)
Brüt zarar:
-2 966.89 USD (85 401 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (125.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.50 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
99.11%
Maks. mevduat yükü:
22.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
179 (48.91%)
Satış işlemleri:
187 (51.09%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.22 USD
Ortalama kâr:
8.84 USD
Ortalama zarar:
-36.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-196.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.93 USD (3)
Aylık büyüme:
18.30%
Yıllık tahmin:
222.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
725.14 USD
Maksimum:
1 127.84 USD (59.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.86% (1 127.84 USD)
Varlığa göre:
66.10% (349.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|115
|USDCAD
|80
|NZDCHF
|48
|AUDNZD
|47
|EURGBP
|39
|CADCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|56
|USDCAD
|-365
|NZDCHF
|-303
|AUDNZD
|141
|EURGBP
|171
|CADCHF
|-149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDCAD
|-12K
|NZDCHF
|-3.6K
|AUDNZD
|6.6K
|EURGBP
|4.1K
|CADCHF
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.47 USD
En kötü işlem: -199 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +125.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|1.36 × 44
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
InstaForex-Europe.com
|3.82 × 76
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|5.00 × 1
