Signaux / MetaTrader 4 / TG1
Wai Hung Andrew Lee

TG1

Wai Hung Andrew Lee
0 avis
100 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -39%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
366
Bénéfice trades:
285 (77.86%)
Perte trades:
81 (22.13%)
Meilleure transaction:
69.47 USD
Pire transaction:
-199.33 USD
Bénéfice brut:
2 518.98 USD (80 402 pips)
Perte brute:
-2 966.89 USD (85 401 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (125.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
99.11%
Charge de dépôt maximale:
22.79%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
179 (48.91%)
Courts trades:
187 (51.09%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-1.22 USD
Bénéfice moyen:
8.84 USD
Perte moyenne:
-36.63 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-196.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-319.93 USD (3)
Croissance mensuelle:
18.30%
Prévision annuelle:
222.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
725.14 USD
Maximal:
1 127.84 USD (59.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.86% (1 127.84 USD)
Par fonds propres:
66.10% (349.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 115
USDCAD 80
NZDCHF 48
AUDNZD 47
EURGBP 39
CADCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 56
USDCAD -365
NZDCHF -303
AUDNZD 141
EURGBP 171
CADCHF -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.5K
USDCAD -12K
NZDCHF -3.6K
AUDNZD 6.6K
EURGBP 4.1K
CADCHF -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.47 USD
Pire transaction: -199 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +125.05 USD
Perte consécutive maximale: -196.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.36 × 44
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
InstaForex-Europe.com
3.82 × 76
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
