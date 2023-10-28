Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFXInternational-Live 3 0.00 × 4 ICMarkets-Live19 0.00 × 2 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 RoboForex-Pro-2 1.36 × 44 RoboForex-ProCent-7 2.00 × 2 InstaForex-Europe.com 3.82 × 76 Pepperstone-Edge04 5.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика