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Сигналы / MetaTrader 4 / TG1
Wai Hung Andrew Lee

TG1

Wai Hung Andrew Lee
Wai Hung Andrew Lee

Wai Hung Andrew Lee

0 отзывов
145 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -22%
VantageMarkets-Live 3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
489
Прибыльных трейдов:
392 (80.16%)
Убыточных трейдов:
97 (19.84%)
Лучший трейд:
69.47 USD
Худший трейд:
-199.33 USD
Общая прибыль:
3 203.83 USD (103 631 pips)
Общий убыток:
-3 459.31 USD (104 041 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (195.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.83 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
99.11%
Макс. загрузка депозита:
22.79%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
244 (49.90%)
Коротких трейдов:
245 (50.10%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.52 USD
Средняя прибыль:
8.17 USD
Средний убыток:
-35.66 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-196.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.93 USD (3)
Прирост в месяц:
2.17%
Годовой прогноз:
26.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
725.14 USD
Максимальная:
1 127.84 USD (59.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.86% (1 127.84 USD)
По эквити:
72.31% (539.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 163
USDCAD 117
NZDCHF 64
AUDNZD 62
EURGBP 46
CADCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 316
USDCAD -257
NZDCHF -206
AUDNZD -133
EURGBP 174
CADCHF -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 8K
USDCAD -6.4K
NZDCHF -711
AUDNZD -3.6K
EURGBP 4K
CADCHF -2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.47 USD
Худший трейд: -199 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +195.83 USD
Макс. убыток в серии: -196.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
RoboForex-Pro-2
1.36 × 44
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
InstaForex-Europe.com
3.82 × 76
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.04 23:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.02 21:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.20 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 00:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 06:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 13:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 08:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 21:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 20:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 04:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 21:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.21 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TG1
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
891
USD
145
100%
489
80%
99%
0.92
-0.52
USD
72%
1:500
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