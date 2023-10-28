- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
489
Прибыльных трейдов:
392 (80.16%)
Убыточных трейдов:
97 (19.84%)
Лучший трейд:
69.47 USD
Худший трейд:
-199.33 USD
Общая прибыль:
3 203.83 USD (103 631 pips)
Общий убыток:
-3 459.31 USD (104 041 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (195.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
195.83 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
99.11%
Макс. загрузка депозита:
22.79%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
244 (49.90%)
Коротких трейдов:
245 (50.10%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.52 USD
Средняя прибыль:
8.17 USD
Средний убыток:
-35.66 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-196.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.93 USD (3)
Прирост в месяц:
2.17%
Годовой прогноз:
26.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
725.14 USD
Максимальная:
1 127.84 USD (59.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.86% (1 127.84 USD)
По эквити:
72.31% (539.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|163
|USDCAD
|117
|NZDCHF
|64
|AUDNZD
|62
|EURGBP
|46
|CADCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|316
|USDCAD
|-257
|NZDCHF
|-206
|AUDNZD
|-133
|EURGBP
|174
|CADCHF
|-149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|8K
|USDCAD
|-6.4K
|NZDCHF
|-711
|AUDNZD
|-3.6K
|EURGBP
|4K
|CADCHF
|-2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +69.47 USD
Худший трейд: -199 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +195.83 USD
Макс. убыток в серии: -196.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|1.36 × 44
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
InstaForex-Europe.com
|3.82 × 76
|
Pepperstone-Edge04
|5.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
USD
891
USD
USD
145
100%
489
80%
99%
0.92
-0.52
USD
USD
72%
1:500